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IPA

Zelig cambia volto e segna la fine di un’era. La prossima edizione dell’adorato show, che arriverà su Canale 5 in autunno, non vedrà Claudio Bisio e Vanessa Incontrada sul palco. La coppia di conduttori, che per oltre un decennio è stata il volto inconfondibile del programma comico, sarà sostituita.

Una notizia che segna un cambiamento profondo per un titolo che ha fatto la storia della televisione italiana. Ecco tutto quello che c’è da sapere in merito, a partire dalla difficile sostituzione del duo.

Perché Bisio e Incontrada lasciano Zelig

Il cambio di rotta di Zelig non parte da un addio polemico. Non c’è stata rottura tra la produzione, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Men che meno si sono rovinati i rapporti tra i due conduttori. La scelta è stata semplicemente dettata da impegni differenti.

Claudio Bisio sarà alle prese con il suo secondo film da regista. Un progetto che lo terrà lontano dal palco di Zelig per tutta la stagione. L’attore ha dunque scelto di concentrarsi su questa nuova fase della sua carriera dietro la macchina da presa.

Vanessa Incontrada, invece, sarà impegnata con la conduzione di un nuovo show al fianco di Gigi D’Alessio. Un progetto che la vedrà ancora protagonista ma altrove. Due strade che si dividono, dunque, dopo anni di sodalizio artistico che aveva reso la loro coppia uno dei marchi di fabbrica del programma.

Bisio-Incontrada, che storia

Il binomio Bisio-Incontrada è diventato iconico nel tempo. Hanno infatti condotto insieme ben 11 edizioni di Zelig, costruendo una chimica e un affiatamento che il pubblico ha imparato ad amare. Lei, ironica e solare, ha saputo colmare il vuoto lasciato da Michelle Hunziker, sorpassandola ampiamente poi nelle preferenze del pubblico.

Si è integrata con i comici, prendendo parte allo show e non soltanto presentandolo. Il tutto grazie anche alla guida iniziale di Claudio Bisio, comico navigato e gran mattatore. Grazie alla loro intesa, quasi immediata, lo show è decollato, raggiungendo la formula duratura e vincente che è durata fino alla scorsa edizione.

Chi condurrà il nuovo Zelig

La scelta ora passa a Mediaset ed è di quelle molto complesse. Il pubblico è abitudinario e cambiare rotta è un rischio enorme. Alla Rai è andato tutto bene, con Stefano De Martino che non ha fatto sentire l’assenza di Amadeus, anzi.

Su Canale 5, invece, Gino e Michele saranno in grado di tirar fuori il coniglio dal cilindro? I due hanno fatto sapere d’avere “alcune idee”, ma che è ancora troppo presto per svelare i nomi. L’attesa, dunque, è tutta concentrata sulla scelta della nuova coppia, anche se non è da escludere la presenza di una guida unica.

I casting hanno avuto inizio e nei prossimi mesi le indiscrezioni sapranno dirci la strada che si proverà a percorrere: in continuità, con volti già amati dal pubblico di Zelig, in rottura, con una presenza esterna, magari più giovane.