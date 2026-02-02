Anticipazioni Zelig 30, gli ospiti di Vanessa Incontrada e Bisio del 2 febbraio

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Vanessa Incontrada e Claudio Bisio

Lunedì 2 febbraio, in prima serata su Canale 5, va in onda l’ultimo, atteso appuntamento con Zelig 30, l’edizione celebrativa dello storico show comico che ha segnato intere generazioni di telespettatori. Alla conduzione, ancora una volta, la collaudata e amatissima coppia formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, affiancata dalla storica firma autoriale di Gino & Michele e Giancarlo Bozzo, che hanno costruito un finale che è un vero e proprio omaggio alla comicità italiana prestata alla tv.

Zelig 30, le anticipazioni del 2 febbraio

Il gran finale si annuncia ricco di presenze simboliche. Tra gli ospiti speciali ci sono Ale e Franz, protagonisti di una comicità fatta di dialoghi diventati iconici, insieme a Antonio Albanese, al cinema dal 5 febbraio con Lavoreremo da grandi, in grado – come pochi – di interpretare stili diversi con la stessa efficacia, e ad Aurelio “Cochi” Ponzoni, figura fondamentale della satira televisiva. Con loro, sul palco, anche la Paolo Jannacci Band, chiamata a reinterpretare le sigle storiche delle varie edizioni di Zelig, in un concentrato di musica e ricordi che restituisce il senso profondo di questi trent’anni di spettacolo.

Accanto agli ospiti del gran finale, la serata vedrà alternarsi molti dei volti che hanno contribuito a costruire l’identità del programma. Torneranno infatti sul palco Max Angioni, Anna Maria Barbera, Paolo Cevoli, Gioele Dix, Maurizio Lastrico, Marco Marzocca, Antonio Ornano, Max Pisu, Gigi Rock, Senso D’Oppio e Dario Vergassola. Un parterre ampio e variegato, che rappresenta stili, epoche e linguaggi diversi della comicità, ma uniti da un comune denominatore: l’impronta inconfondibile di Zelig.

I numeri del gran finale

Il racconto della serata non sarà affidato solo alle esibizioni dal vivo. Numeri storici e materiali d’archivio si innestano costantemente con la dimensione attuale dello show, creando un flusso che alterna risate e ricordi, com’è negli intenti di quest’edizione celebrativa dello show. È proprio questo equilibrio, mai nostalgico e mai forzato, a rendere Zelig 30 un progetto che sa parlare al pubblico di oggi senza rinnegare il proprio passato.

Confermata anche la presenza di Rocco Tanica, che firma per Bisio e Incontrada alcuni mini-musical di tre minuti, diventati nel corso di questa edizione uno degli elementi più apprezzati. Piccoli quadri musicali che condensano ironia, scrittura raffinata e autoironia, trasformandosi in veri momenti cult. L’ultima puntata di Zelig 30 si presenta così come una chiusura coerente e sentita da parte di tutti quelli che hanno partecipato a questo successo.

Dove e quando vedere Zelig 30

L’ultima puntata di Zelig 30 va in onda su Canale5 dalle 21.50, e comunque subito dopo il consueto appuntamento con La Ruota della Fortuna. Il programma va in onda in contemporanea su Mediaset Infinity, dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda. Lo show vive inoltre sui social, dove tramite l’hashtag ufficiale vengono raccolti i commenti degli utenti che stanno seguendo lo spettacolo. Per l’occasione, Vanessa Incontrada ha anche sfoggiato un nuovissimo taglio di capelli che l’ha resa ancora più bella e sbarazzina. Quale modo migliore per festeggiare i 30 anni dello spettacolo comico? Stasera, 2 febbraio, va in onda il grande e attesissimo finale di stagione.