Antonio Albanese, comico: biografia e curiosità

Antonio Albanese è un comico e attore italiano famosissimo e molto amato. La sua vena comica (e i suoi personaggi) hanno saputo conquistare il pubblico, svelando la capacità dell’artista di passare della satira al dramma con estrema facilità e bravura.

La carriera fra cinema e tv

Classe 1964, Antonio Albanese è nato a Lecco, ma i genitori erano originari di un paese siciliano, Petralia Soprana. Legatissimo alle sue origini, Albanese ha iniziato la sua carriera grazie allo show “Mai dire gol”, dando vita a moltissimi personaggi celebri come Frengo, Stop ed Epifanio.

Nel 1993 arriva l’esordio al cinema con il film “Un’anima divisa in due”, in seguito esordisce nel primo ruolo drammatico con “Vesna va veloce” che gli consente di ricevere una nomination per i Nastri d’argento e i David di Donatello. Nello stesso periodo debutta come regia con “Uomo d’acqua dolce”, ripetendo l’esperienza con “La fame e la sete”.

Negli anni Duemila, Albanese vive un periodo straordinario come comico, partecipando a programmi satirici come “Mai dire Domenica” e “Comici”. Fra i suoi titoli comici più famosi troviamo “La lingua del santo” con Fabrizio Bentivolglio e “La seconda notte di nozze” di Pupi Avati. Nel 2002 arriva al cinema il suo terzo film come regista: “Il nostro matrimonio è in crisi”, in seguito Antonio Albanese inizia a prendere parte a progetti con maggiori risvolti drammatici, ad esempio “Giorni e nuvole” con Margherita Buy e “Questioni di cuore” con Kim Rossi Stuart. Nel 2011 arriva sul grande schermo Cetto La Qualunque, personaggio lanciato nello show “Che tempo che fa”, prima con “Qualunquemente” e con “Tutto tutto niente niente”.

Nel 2012 partecipa alla pellicola “To Rome with Love” di Woody Allen, poco dopo vince il Globo d’oro grazie al film “L’intrepido” e un Nastro d’argento con “L’abbiamo fatta grossa” di Carlo Verdone.

“Siamo conosciuti per la Commedia dell’Arte – ha spiegato l’attore e comico, parlando dei suoi personaggi – e io sono orgoglioso di aver creato maschere che hanno rallegrato e anche raccontato gli ultimi 30 anni, da Perego a Pier Piero, da Cetto al Ministro della Paura. Maschere che proteggo come fossero la mia famiglia. Forse Epifanio è quello di cui sono più fiero, perché ha dentro il mondo operaio con un pizzico di poesia. Con gli occhialini alla Elvis Costello, la sciarpa Anni ‘70, cappottino femminile, uno che balla come Sting in Quadrophenia e si sposta come La Linea di Cavandoli. Li ho sempre studiati a lungo, a volte ci sono voluti anche due anni”.

Antonio Albanese, i film

Come attore

1993 – Un’anima divisa in due con la regia di Silvio Soldini

1996 – Vesna va veloce con la regia di Carlo Mazzacurati

1996 – Uomo d’acqua dolce con la regia di Antonio Albanese

1998 – Tu ridi con la regia di Paolo e Vittorio Taviani

1999 – La fame e la sete con la regia di Antonio Albanese

2000 – La lingua del santo con la regia di Carlo Mazzacurati

2002 – Il nostro matrimonio è in crisi con la regia di Antonio Albanese

2004 – È già ieri con la regia di Giulio Manfredonia

2005 – La seconda notte di nozze con la regia di Pupi Avati

2007 – Manuale d’amore 2 – Capitoli successivi con la regia di Giovanni Veronesi

2007 – Giorni e nuvole con la regia di Silvio Soldini

2009 – Questione di cuore con la regia di Francesca Archibugi

2011 – Qualunquemente con la regia di Giulio Manfredonia

2012 – To Rome with Love con la regia di Woody Allen

2012 – Tutto tutto niente niente con la regia di Giulio Manfredonia

2013 – L’intrepido con la regia di Gianni Amelio

2014 – La sedia della felicità con la regia di Carlo Mazzacurati

2015 – Dobbiamo parlare con la regia di Sergio Rubini

2016 – L’abbiamo fatta grossa con la regia di Carlo Verdone

2017 – Mamma o papà? con la regia di Riccardo Milani

2017 – Come un gatto in tangenziale con la regia di Riccardo Milani

2018 – Contromano con la regia di Antonio Albanese

2018/2020 – I topi con la regia di Antonio Albanese

2019 – Cetto c’è, senzadubbiamente con la regia di Giulio Manfredonia

2021 – Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto con la regia di Riccardo Milani

2023 – Grazie ragazzi con la regia di Riccardo Milani

2023 – Cento domeniche con la regia di Antonio Albanese

Come regista

1997 – Uomo d’acqua dolce

1999 – La fame e la sete

2002 – Il nostro matrimonio è in crisi

2018 – Contromano

2018/2020 – I topi – serie TV

2023 – Cento domeniche

Come sceneggiatore

1996 – Uomo d’acqua dolce

1999 – La fame e la sete

2002 – Il nostro matrimonio è in crisi

2011 – Qualunquemente

2012 – Tutto tutto niente niente

2018 – Contromano

2019 – Cetto c’è, senzadubbiamente

2023 – Cento domeniche

Come doppiatore

La gabbianella e il gatto – la voce del Grande Topo

La famosa invasione degli orsi in Sicilia – la voce di Gedeone

Antonio Albanese, i libri

Solitamente Antonio Albanese trascrive i monologhi dei suoi spettacoli teatrali in forma di libro.

1994 – Patapim e patapam

1995 – Diario di un anarchico foggiano

1998 – Giù al Nord

2006 – Personaggi

Con altri comici invece ha scritto:

2002 – Dai retta a un cretino con le migliori battute di Zelig

2005 – Cchiù pilu pe’ tutti scritto con Piero Guerrera con protagonista Cetto La Qualunque, personaggio politico calabrese

2007 – Psicoparty scritto con Michele Serra

2017 – Lenticchie alla julienne

Altezza e segno zodiacale

Nato sotto il segno della Bilancia, Antonio Albanese è alto 1,73 metri. Proprio come ci svela il suo segno zodiacale, l’attore ha un carattere socievole e calmo, particolarmente creativo e fedele. Diplomatico e molto equilibrato, va d’accordo con tutti e ha un grande senso della giustizia.

La vita privata di Antonio Albanese

Da sempre riservato, Antonio Albanese ha vissuto la sua vita sentimentale lontano dai riflettori. Nei primissimi anni della sua carriera tv ha avuto Beatrice, la sua prima figlia. In seguito si è legato a Maria Maddalena Gnudi da cui ha avuto Leonardo, il suo secondo figlio.

Antonio Albanese su Instagram e Facebook

Antonio Albanese non è particolarmente attivo sui social, l’attore e comico preferisce la riservatezza alle luci dei riflettori.