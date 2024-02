Barbra Streisand: biografia e carriera della stella americana

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA

Classe 1942, Barbara Joan Streisand, detta Barbra è una cantante, regista, attrice, compositrice e produttrice cinematografica conosciuta in tutto il mondo. La sua carriera, iniziata negli anni Sessanta, non si è mai fermata e ha reso Barbra Streisand un’icona dello spettacolo con numerosi riconoscimenti.

Non a caso è nel gruppo di artisti EGOT che hanno vinto quattro celeri premi: Emmy, Grammy, Oscar e Tony. La sua carriera cinematografica è iniziata nel 1960 con film che hanno fatto storia come “Funny Girl” con cui ha vinto un Oscar e il Golden Globe, “Il gufo e la gattina”, “È nata una stella”, “Come eravamo”.

La Streisand ha avuto risultati eccezionali anche nella musica con più di 72,5 milioni di album venduti negli USA e 150 milioni di dischi venduti nel mondo. Numeri che le hanno permesso di diventare la cantante femminile che è riuscita a vendere di più.

Barbra Streisand fra cinema e musica

Riassumere al meglio la carriera di Barbra Streisand è tutt’altro che semplice. Il primo album dell’artista risale al 1962 e ha riscosso da subito un enorme successo. Da quel momento Barbra ha ottenuto una vittoria dietro l’altra con una produzione musicale vasta e film che hanno fatto la storia.

Ancora oggi Barbra Streisand è considerata l’artista donna americana più ascoltata con 145 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Come attrice inoltre è stata la protagonista di tantissimi film come “Funny girl” e “A star is born”, mentre con “Yentl” è stata la primissima donna a scrivere, a produrre, a dirigere e a interpretare un film.

Nonostante un’infanzia non semplice per via della morte del padre quando era piccolissima, Barbra è riuscita a emergere grazie alla sua personalità poliedrica e ad un talento che non conosce confini. “Sono sempre stata la bambina dell’isolato che non aveva il papà ma una bella voce – ha svelato -. Amavo cantare nel mio corridoio a Brooklyn, perché aveva un soffitto alto e quando cantavo, risuonava […] Impersonare i personaggi era la mia vita, la mia ambizione, il mio sogno”.

Barbra Streisand, le canzoni

1963 – The Barbra Streisand Album

1963 – The Second Barbra Streisand Album

1964 – The Third Album

1964 – People

1965 – My Name Is Barbra

1965 – My Name Is Barbra, Two…

1966 – Color Me Barbra

1966 – Je m’appelle Barbra

1967 – Simply Streisand

1967 – A Christmas Album

1969 – What About Today?

1971 – Stoney End

1971 – Barbra Joan Streisand

1973 – Barbra Streisand…And Other Musical Instruments

1974 – The Way We Were

1974 – ButterFly

1975 – Lazy Afternoon

1976 – Classical Barbra

1977 – Superman

1978 – Songbird

1979 – Wet

1980 – Guilty

1984 – Emotion

1985 – The Broadway Album

1987 – One voice

1988 – Till I Loved You

1993 – Back to Broadway

1997 – Higher Ground

1999 – A Love Like Ours

2001 – Christmas Memories

2003 – The Movie Album

2005 – Guilty Pleasures

2009 – Love Is the Answer

2011 – What Matters Most

2014 – Partners

2016 – Encore: Movie Partners Sing Broadway

2017 – The Music… The Mem’ries… The Magic! (Live In Concert)

2018 – Walls

2021 – Release me 2

2022 – Live at Bonsoir

2023 – Evergreens

2023 – Yentl 40 the Deluxe

Barbra Streisand, i film

Come attrice

1968 – Funny Girl con la regia di William Wyler

1969 – Hello, Dolly! con la regia di Gene Kelly

1970 – L’amica delle 5 ½ (On a Clear Day You Can See Forever) con la regia di Vincente Minnelli

1970 – Il gufo e la gattina (The Owl and the Pussycat) con la regia di Herbert Ross

1972 – Ma papà ti manda sola? (What’s Up, Doc?) con la regia di Peter Bogdanovich

1972 – Voglio la libertà (Up the Sandbox) con la regia di Irvin Kershner

1973 – Come eravamo (The Way We Were) con la regia di Sydney Pollack

1974 – Ma chi te l’ha fatto fare? (For Pete’s Sake) con la regia di Peter Yates

1975 – Funny Lady con la regia di Herbert Ross

1976 – È nata una stella (A Star Is Born) con la regia di Frank Pierson

1979 – Ma che sei tutta matta? (The Main Event) con la regia di Howard Zieff

1981 – Tutta una notte (All Night Long) con la regia di Jean-Claude Tramont

1983 – Yentl con la regia di Barbra Streisand

1987 – Pazza (Nuts) con la regia di Martin Ritt

1991 – Il principe delle maree (The Prince of Tides) con la regia di Barbra Streisand

1996 – L’amore ha due facce (The Mirror Has Two Faces) con la regia di Barbra Streisand

2004 – Mi presenti i tuoi? (Meet the Fockers) con la regia di Jay Roach

2010 – Vi presento i nostri (Little Fockers) con la regia di Paul Weitz

2012 – Parto con mamma (The Guilt Trip) con la regia di Anne Fletcher

Come regista

1983 – Yentl

1991 – Il principe delle maree (The Prince of Tides)

1996 – L’amore ha due facce (The Mirror Has Two Faces)

A teatro

1961 – Another Evening with Harry Stoones, colonna sonora e libretto di Jeff Harris con la regia di G. Adam Jordan. Gramercy Arts Theatre dell’Off Broadway

1962 – I Can Get It for You, libretto di Jerome Weidman con la colonna sonora di Harold Rome e la regia di Arthur Laurents. Shubert Theatre e Broadway Theatre di Broadway

1966 – Funny Girl, libretto di Isobel Lennart con la colonna sonora di Jule Styne, i testi di Bob Merrill e la regia di Garson Kanin. Winter Garden Theatre di Broadway

Altezza e segno zodiacale

Originaria di New York, Barbra Streisand è nata il 24 aprile del 1942 ed è del segno del Toro ed è alta 1,65 metri. Come tutte le persone del segno del Toro è tenace, leale e paziente, ha un grande gusto estetico e una innata sensualità.

La vita privata di Barbra Streisand

Per decenni la vita privata di Barbra Streisand è stata al centro delle cronache rosa di tutto il mondo. Dopo le nozze con Elliot Gould, celebre attore, ha avuto un figlio, Jason. Negli anni Settanta ha vissuto una relazione con Jon Peters, produttore cinematografico, in seguito è stata legata a Ryan O’Neal e a Omar Sharif. Nel 1998, Barbra Streisand ha sposato James Brolin, celebre attore e produttore cinematografico a cui è legata ancora oggi.

Barbra Streisand è piuttosto attiva su Instagram e Facebook dove spesso condivide scatti e pensieri che riguardano la sua vita quotidiana e i progetti futuri.