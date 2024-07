Da Beyoncé a Barbra Streisand, le star che hanno già appoggiato Kamala Harris

La possibile candidatura di Kamala Harris per la corsa alla Casa Bianca è stata appoggiata da moltissime star, da Barbra Streisand a Beyoncé, che le ha "concesso" un suo brano per la campagna elettorale

Sono passati pochi giorni da quando Joe Biden ha deciso di ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianco lasciando il testimone a Kamala Harris. L’attuale vicepresidente degli Stati Uniti d’America deve ancora essere formalmente nominata dal Partito Democratico, e non si sa ancora se dovrà affrontare uno sfidante. Tuttavia, la sua candidatura è stata accolta con grande entusiasmo da molti esponenti di spicco del mondo dello spettacolo, che non hanno tardato ad appoggiarla pubblicamente.

Kamala Harris, chi sono le star che l’appoggiano

Kamala Harris è stata indicata da Joe Biden come sua erede per rappresentare il Partito Democratico nella corsa alla Casa Bianca: “Lascio la corsa, mi concentrerò sulla presidenza fino alla fine del mandato”, ha annunciato il presidente con una lettera pubblicata su X. Poco dopo, Biden ha indicato la sua vicepresidente come sostituta, definendola una “partner straordinaria”. Un endorsment accolto immediatamente dalla stessa Harris: “Sono onorata dell’appoggio di Joe Biden, mi guadagnerò la nomination e batterò Trump”, ha dichiarato.

Nonostante manchi la conferma ufficiale, Kamala ha già raccolto il sostegno di molti esponenti di spicco del Partito Democratico, attirando non pochi fondi da parte dei più grandi finanziatori dello schieramento politico. C’è di più: sono moltissime anche le star che hanno deciso di appoggiare pubblicamente l’attuale vicepresidente, con la possibilità di influenzare non poco l’opinione pubblica. Tra le prime, c’è stata Barbra Streisand, che in un comunicato al New York Times ha spiegato: ” Il Presidente Biden e il vicepresidente Harris hanno salvato questo Paese dal caos dei giorni di Trump. Sono molto contenta di supportare Kamala Harris. Lavorerà per ripristinare la libertà riproduttiva delle donne e porterà a termine gli impegni dell’amministrazione Biden”.

Le ha fatto eco Mark Hamill, protagonista di Star Wars: “Voglio offrire il mio supporto affinché Kamala diventi candidata del Partito quest’anno. Votate per la candidata che onorerà l’eredità che le è stata lasciata”. Dello stesso avviso John Legend: “Lei è pronta per questa battaglia, e voglio aiutarla in ogni modo possibile”.

L’attrice Jessica Alba ha postato una serie di scatti in compagnia della Harris, scrivendo: “Non vedo l’ora che tu possa fare la storia”. Jamie Lee Curtis, infine, ha speso bellissime parole per l’attuale vicepresidente: “Lei è una fiera avvocata dei diritti delle donne e delle persone nere, e il suo messaggio è di speranza ed unità per l’America in un momento in cui c’è grande divisione”.

L’endorsment “implicito” di Beyoncé e Ariana Grande

Beyoncé non ha ancora pubblicato alcun messaggio per supportare Kamala Harris, ma le ha dato il permesso di utilizzare la sua hit Freedom per la campagna elettorale. Il brano è già stato utilizzato il 22 luglio nella prima visita ufficiale della candidata al suo quartier generale. Anche Ariana Grande ha ripostato nelle sue stories il disorso di Biden, riportando un link per votare.

Non è mancato il sostegno della comunità afroamericana, capitanata dal regista Spike Lee: “Ancora una volta una sorella è pronta a salvarci”. Dello stesso avviso l’attrice Octavia Spencer: “Il tempo delle chiacchiere e del nervosismo è fnito. Dobbiamo salvarci. Democratici, uniamoci”. In molti attendono una presa di posizione di Taylor Swift, che nelle precedenti elezioni si era limitata a chiedere ai suoi follower di esercitare il proprio diritto di voto.