Monica Setta ricoverata e operata d’urgenza: “Non è stata una passeggiata”

Fonte: IPA Monica Setta

Monica Setta, la conduttrice di Storie di donne al bivio, è stata ricoverata e operata d’urgenza: è stata lei stessa a darne notizia mediante i suoi social, dove ha raccontato cosa le è successo in modo del tutto improvviso e condividendo alcuni scatti dalla clinica. Ha inoltre ringraziato i dottori per essere intervenuti tempestivamente: come sta adesso? In seguito al primo post pubblicato su Instagram, ha chiarito di essere stata operata nelle ultime settimane: si è sottoposta all’ultimo controllo e ora è completamente guarita.

Monica Setta operata d’urgenza per un’ernia strozzata

Nella serata del 31 marzo, Monica Setta, conduttrice e giornalista, ha raccontato sui suoi canali social cosa le è accaduto, un dolore così lancinante che non si è calmato nemmeno dopo aver assunto gli antidolorifici e da richiedere un ricovero immediato e operazione d’urgenza. “Amici carissimi, come sapete condivido con voi tutto nel bene e nel male perciò vi voglio raccontare cosa mi è successo. Ho avuto improvvisamente dolori fortissimi alla pancia che non passavano con normali antidolorifici così ho deciso di chiamare il mio medico di fiducia il Prof. Luigi Masoni che, dopo avermi visitato, mi ha ricoverato in clinica dove sono stata operata“.

Ha scritto su Instagram, per poi proseguire spiegando il problema di salute che ha avuto: “Che cosa avevo e perché tanti dolori da non lasciarmi respirare? Avevo l’intestino bloccato da un’ernia strozzata. Non è stata una passeggiata ma il Prof. Masoni è sempre una garanzia non per capacità ma anche per sensibilità umana. Grazie ad Alessio Vetrano che mi è stato sempre al fianco e ovviamente mia figlia Gaia Torlontano”. E proprio la figlia della Setta ha scritto sotto il post: “Sei fortissima, contro ogni avversità. Impossibile sconfiggerti”.

“Sono totalmente guarita”: la precisazione dopo il racconto

Anche su X la Setta ha condiviso maggiori dettagli sulla sua situazione. “Ultimo controllo ok”, ha aggiunto, tranquillizzando i fan e gli amici Vip che le hanno subito augurato una pronta guarigione e che le hanno chiesto le condizioni. L’affetto dei fan e dei colleghi non si è fatto attendere. Poche ore dopo, la Setta ha quindi spiegato che l’intervento è avvenuto settimane fa: molti, dopo aver letto la notizia anche online, si erano riversati sulla sua pagina Instagram per inviarle messaggi di sostegno e di buona guarigione.

La conduttrice ha, quindi, specificato di essere stata operata nelle scorse settimane. “Non so come fare per rispondere alle centinaia di messaggi che mi state inviando sul cellulare perché siete preoccupati per la mia salute. Io sono stata operata nelle scorse settimane e solo oggi ho scelto di condividere le foto in clinica raccontando quanto mi era successo perché l’ultimo follow up dal prof. Masoni ha accertato la mia totale guarigione. Sto bene e sono totalmente guarita”. Nel post in cui aveva parlato dell’operazione d’urgenza, molti vip hanno espresso il loro supporto, come Anna Falchi, che le aveva rivolto parole d’affetto, ma anche Valeria Marini: “Cara Monica, sei una donna fortissima e vedrai che starai subito bene”. A loro si sono aggiunte Pamela Prati, Adriana Volpe e tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo.