Storie al Bivio Show, l’esperimento di Monica Setta su Rai2: quando inizia

Fonte: IPA Monica Setta

C’è chi i bivii della vita li racconta, e chi li attraversa in prima persona. Monica Setta, volto familiare della tv, sembra aver imboccato una nuova strada, meno seriosa e più aperta all’ironia, forse anche grazie a una pungente imitazione che ha fatto il giro dei social. Dopo la parodia di Giulia Vecchio al GialappaShow, inizialmente accolta con stizza, la conduttrice ha scelto di sorridere e rilanciare. E lo fa alla sua maniera: con un programma che porta il suo nome e la sua impronta, ma con una veste tutta nuova.

Come riporta DavideMaggio, Storie al Bivio Show debutta in prima serata su Rai2 martedì 24 giugno, per poi tornare il 1° luglio. Due appuntamenti speciali, in cui il racconto al femminile prende il ritmo del talk e riserva qualche scintilla inattesa.

Cosa cambia in Storie al Bivio Show

Dal 24 giugno, si cambia linguaggio. Chi è abituato a Storie di donne al Bivio nella sua versione originale sa quanto Monica Setta abbia puntato sulle storie vere, sulle testimonianze di donne comuni e straordinarie. Ora, però, il format cambia pelle e diventa uno show, e questo non è un dettaglio.

Il prime time impone regole diverse. Il pubblico della sera cambia ed è più esigente. E Monica Setta sembra pronta ad accogliere la sfida. La giornalista e conduttrice — storica firma di giornali e volto di trasmissioni come UnoMattina in famiglia — dimostra che si può cambiare senza rinnegare nulla. L’obiettivo del programma resta quello: donne al centro, esperienze che cambiano tutto, scelte di vita che segnano una svolta. Ma questa volta, il racconto avrà il sapore dello spettacolo.

L’esperimento di Monica Setta

Ogni storia raccontata è un punto di svolta, ma anche perché la stessa Monica Setta sembra vivere un suo personale bivio televisivo. Non più solo giornalista o conduttrice di servizio pubblico, ma figura che gioca con il linguaggio della tv del presente, che si basa sulle regole dello storytelling ma anche dell’intrattenimento.

Dopo il clamore dell’imitazione a GialappaShow — che l’ha vista inizialmente sul piede di guerra — Monica Setta ha scelto di rispondere col sorriso. La conduttrice ha deciso di sdrammatizzare, fare leva un po’ sull’autocritica e riprendersi la scena con uno show che potrebbe segnare un nuovo corso nella sua carriera.

ìRai2 scommette quindi su Storie al Bivio Show per capire se il pubblico è pronto ad accogliere una televisione diversa da quella a cui è abituato. Monica Setta ci mette il volto, la firma, la voce. Ma, soprattutto, ci mette in gioco una nuova versione di sé.

“Sono convinta che la satira faccia bene e che sia nata per dare fastidio e lasciare spiazzati, ma mi è dispiaciuto essere rappresentata in maniera così estrema: sembro l’Incredibile Hulk. Milly Carlucci è stata proposta in maniera molto morbida e deliziosa mentre io, che in realtà sono molto minuta e ho il 38 di piede, appaio in maniera volgare. Mi hanno messo il naso adunco, che non ho, mi hanno invecchiata e imbruttita. Sembro un mostro. E questo ha scatenato diverse reazioni”, aveva detto a margine dell’imitazione di Giulia Vecchio, che ora vorrebbe come ospite del suo programma.

Chissà se saranno solo due serate o l’inizio di qualcosa di più duraturo. Intanto, appuntamento il 24 giugno: perché anche il pubblico, come le protagoniste delle storie, potrebbe trovarsi davanti a un bivio. E scegliere di restare.