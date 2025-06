Francesca Manzini su Monica Setta: “Non ho lavorato per tanto tempo, a lei non piacque l’imitazione”

IPA Francesca Manzini

Francesca Manzini, nota imitatrice e comica (fa perfettamente la Venir), ha rivelato un retroscena sorprendente su Monica Setta. Ospite del podcast In Camerino di Marcello Sacchetta, Manzini ha dichiarato che molti anni fa, dopo una sua parodia dell’allora giornalista e conduttrice Rai, la propria carriera subì uno stop improvviso.

Secondo il suo racconto, Setta non avrebbe affatto gradito l’imitazione, al punto che “mi hanno fatta chiamare e addirittura non ho nemmeno più lavorato, perché non hanno gradito”. L’episodio risale ai primi anni di carriera di Manzini (“È successo tanto tempo fa”, precisa) e la comica non ha avuto esitazioni a fare il nome: “Monica Setta non la prese benissimo, quindi saltarono un po’ di puntate”.

Francesca Manzini racconta lo stop dopo l’imitazione di Monica Setta

Francesca Manzini ha raccontato i fatti, rispondendo a una precisa domanda sulle parodie meno apprezzate della sua carriera. “Come no, mi hanno fatta chiamare e addirittura non ho neanche più lavorato! È accaduto tanto tempo fa”, ha confessato, riferendosi proprio al caso Monica Setta.

L’imitatrice ha spiegato che, dopo quella performance satirica, alcune puntate a cui doveva partecipare furono cancellate: “Se si può dire il nome? Monica Setta, non la prese benissimo e saltarono un po’ di puntate”. Consapevole della delicatezza di queste rivelazioni, Manzini ha persino scherzato sulle possibili conseguenze: “Spero non mi arrivi una querela pure adesso… sto parlando di Monica Setta”.

“Non ho più lavorato”: la rivelazione dell’imitatrice su un episodio del passato

Secondo Francesca Manzini, quella parodia le costò la partecipazione a diversi progetti televisivi. Un episodio che, se confermato, suggerisce quanto possa essere sottile il confine tra satira e suscettibilità nel mondo dello spettacolo italiano.

“Mi hanno fatta chiamare e poi non ho più lavorato per un po’”, ha ribadito l’imitatrice nel corso del podcast, senza tuttavia fornire ulteriori dettagli su quali programmi o canali abbiano preso quella decisione. Ma, la tempistica suggerita (“tanti anni fa”) fa presumere che l’episodio risalga agli inizi della sua carriera televisiva.

Monica Setta smentisce: “Nessun potere per farla fuori dalla tv”

Dramma. La conduttrice di Storie di Donne al Bivio ha detto tutt’altro: ha rivelato di aver “corteggiato” l’imitatrice tramite il suo agente per coinvolgerla in un importante progetto, senza però riuscire a raggiungere un accordo. Nel finale della sua replica, Monica Setta ha affrontato direttamente l’accusa di aver fatto “sparire” Francesca Manzini dalla TV, annunciando un possibile passo legale. La conduttrice ha fatto sapere di aver telefonato personalmente all’imitatrice per invitarla a correggere il tiro, avvertendola delle conseguenze qualora continuasse a diffondere quella storia.

“Ho sentito al telefono la signora Manzini e le ho chiesto di precisare, perché se dovesse insistere a dire che non ha più lavorato per me, dovrei procedere a querelare per diffamazione”, ha dichiarato Setta. Fonti vicine alla conduttrice sottolineano come lei ritenga false le affermazioni dell’imitatrice, mentre l’auspicio generale è che la vicenda possa risolversi con un chiarimento reciproco anziché nelle aule di tribunale.