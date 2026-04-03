Grande Fratello Vip, Francesca Manzini piange e si infuria: “Ilary apri la porta!”

Francesca Manzini piange al GF Vip e si infuria per una frase di Paola Caruso: la rabbia in diretta e la reazione di Ilary Blasi.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Alta tensione al Grande Fratello Vip dove Francesca Manzini, finita sotto attacco da parte degli altri componenti della casa, ha perso la testa, infuriandosi, fra pianti e grida, dopo aver ascoltato una frase di Paola Caruso. Un filmato incriminato in cui la concorrente parlava di lei affermando che per avere successo si sarebbe “venduta anche la madre”.

L’antefatto: Francesca Manzini sotto attacco per Todaro

Tutto è iniziato dalla scelta del GF Vip di isolare Raimondo Todaro e Ibiza Altea in un monolocale separato dal resto della casa. Una condizione che ha scatenato la reazione di Francesca Manzini, legatissima al ballerino sin dalla prima puntata. Nel corso della settimana l’imitatrice si è lasciata andare a lacrime e sfoghi, affermando di sentire la mancanza dell’amico.

La sua reazione però è stata giudicata dagli inquilini della casa come troppo esagerata e teatrale. In particolare Alessandra Mussolini e Paola Caruso hanno accusato Francesca di essere falsa. Un’accusa che hanno ripetuto anche durante la diretta di fronte a Ilary Blasi.

“La vera Francesca non c’è e non può essere questa, è tutto troppo esasperato”, ha affermato la Caruso. Da parte sua Francesca ha provato a difendersi. “Io le lascio parlare perché so chi sono e tutto ciò mi fortifica e basta. Per il resto si commentano da sole, non devo dimostrare niente a nessuno”, ha detto.

La discussione ha coinvolto anche lo studio. “Il vero sospetto è quello che aleggia nella Casa, cioè che sia costruita un po’ costruita. Quanto si sta prendendo il palcoscenico e quanto soffre veramente?”, ha osservato Selvaggia Lucarelli.

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Poco dopo Ilary Blasi ha invitato Francesca Manzini a raggiungere Raimondo Todaro. I due si sono abbracciati, ribadendo ancora una volta l’esistenza di un rapporto di amicizia. L’idillio però è durato poco. La Blasi infatti ha mostrato a Francesca un video in cui Paola Caruso la accusava di essere falsa e di aver scritto a tutti gli altri concorrenti su Instagram prima di entrare nella casa.

Il dubbio della showgirl? L’esistenza di un accordo fra Raimondo e Francesca. “Mi hanno detto che si venderebbe anche la madre”, ha detto Paola Caruso, scatenando la reazione della Manzini. L’imitatrice ha perso la testa, ascoltando la frase, e ha iniziato a urlare, tentando di uscire dalla stanza per raggiungere il salotto in cui si trovavano gli altri concorrenti.

“Ilary, apri la porta!”, ha gridato più volte, mentre Todaro provava a calmarla. Un momento di grande tensione, fra lacrime e disperazione. La Blasi ha mantenuto la calma e ha invitato la concorrente a bere un bicchiere d’acqua prima di recarsi nell’altra stanza. Francesca Manzini, disperata, ha impiegato qualche minuto per placarsi, poi ha incontrato gli altri inquilini per un confronto. “Non si dicono queste cose, non si mettono in mezzo le madri”, ha affermato.

“È un modo di dire, mica le ho toccato la madre. È un modo di dire si venderebbe pure le mutande”, ha provato dire Paola Caruso, difendendosi. Mentre Antonella Elia si è schierata dalla parte dell’imitatrice: “Paola, quando hanno toccato tuo figlio hai alzato la voce, non si dicono queste cose”.