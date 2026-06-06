Anthony Head, le cause della morte e la malattia sei mesi dopo l’addio all’amata compagna

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IPA Anthony Head e la compagna Sarah Fisher

Arriva inaspettato l’addio a Anthony Head, attore poliedrico e volto di uno dei personaggi più amati di Buffy – L’ammazzavampiri. L’uomo è morto ad appena 72 anni. L’annuncio è stato dato dalle figlie, piegate dal dolore, che ne hanno ricordato il grandioso esempio. Le cause della morte sono tristi quanto note e sono state rivelate pubblicamente. Head aveva una compagna, Sarah Fisher, morta a dicembre 2025, appena sei mesi prima di lui.

Le cause della morte di Anthony Head

“È morto serenamente a causa di complicazioni dovute a una polmonite, circondato dalla sua famiglia”. Così scrivono le figlie di Anthony Head annunciando al mondo la perdita del padre e riferendone anche le cause della morte. Un nome e un volto legati a doppio filo a una delle serie tv che più hanno segnato un’epoca, Buffy – L’ammazzavampiri. Nel telefilm, distribuito in Italia su Italia 1, interpretava il bibliotecario sempre disposto a dare una mano alla cacciatrice di vampiri. Lui per primo ha insegnato alla generazione degli Anni ’90 e riflettere sui problemi partendo dalla conoscenza racchiusa nei libri.

Nell’annuncio della famiglia traspare tutto il dolore delle figlie: “È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa del nostro straordinario padre. È stato, e sarà per sempre, un onore e un privilegio essere le sue figlie e aver potuto constatare di persona l’impatto che sia lui che il suo lavoro hanno avuto su così tante persone”.

La morte della compagna Sarah Fisher sei mesi prima

Anthony Head, attore di Buffy – L’ammazzavampiri e la sua compagna Sarah Fisher sono deceduti a pochi mesi di distanza l’uno dall’altra. Dopo 30 anni insieme, la Fisher è morta improvvisamente il 1 gennaio 2026 all’età di 61 anni. A diramare la notizia, ancora una volta, sono state le figlie della coppia, Emily e Daisy.

“Siamo profondamente addolorate di dover condividere la notizia della recente scomparsa della nostra straordinaria, gentile e talentuosa madre, Sarah“, avevano scritto su Facebook, aggiungendo che la sua morte è stata “immensamente scioccante per tutti” in quanto “avvenuta senza alcun preavviso. Nessuna parola potrà mai esprimere tutto ciò che lei rappresentava, né iniziare a descrivere il vuoto che la sua assenza ha lasciato“.

I due si erano conosciuti dietro le quinte del National Theatre, dove Head stava recitando in una serie di rappresentazioni di La morte di Danton. Fu lui stesso a raccontare la nascita dei sentimenti per la donna: “Stavo recitando in uno spettacolo e per l’ultima entrata in scena dovevo interpretare un soldato che portava i traditori alla ghigliottina. Aspettavo in un corridoio sul retro con il mio moschetto e un giorno passò questa bellissima donna che portava una pinta di birra per un ragazzo in platea”. E poi: “Arrivavo sempre prima nella speranza di rivederla. Alla fine, ci sedevamo a chiacchierare prima che dovessi entrare in scena per una decapitazione”.

Prima della sua morte, Fisher viveva con Head nella splendida cittadine di Bath, in Inghilterra, dove, da grande attivista per i diritti degli animali gestiva la Tilley Farm, un rifugio per cavalli, pony e asini salvati. Sebbene lei e Head siano stati insieme dal 1982 fino alla sua morte, Head aveva rivelato che la compagna non aveva alcun desiderio di sposarsi: “Non le interessa”. Ciononostante, si considerava “sposato” e aggiunse: “Non riesco proprio a immaginare la mia vita senza Sarah. E di certo non lo vorrei”.