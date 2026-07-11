Malattia Peppino di Capri, le cause della morte

Peppino di Capri, grande artista e interprete della musica italiana, si è spento a 87 anni: la malattia e l'ultimo show

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Valentina Vanzini

Content Editor e Lifestyle Specialist

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

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Malattia Peppino di Capri, le cause della morte
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Peppino di Capri

Peppino di Capri si è spento all’età di 87 anni dopo aver fatto la storia della musica italiana. L’artista è scomparso nella sua amatissima isola, a Villa Castiglione, circondato dall’affetto dei suoi cari.

La malattia di Peppino di Capri

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