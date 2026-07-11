Malattia Peppino di Capri, le cause della morte

Peppino di Capri si è spento all’età di 87 anni dopo aver fatto la storia della musica italiana. L’artista è scomparso nella sua amatissima isola, a Villa Castiglione, circondato dall’affetto dei suoi cari.

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La notizia della morte di Peppino di Capri ha sconvolto il mondo della musica e non solo. L'artista, grande interprete e pianista raffinato, ha d'altronde segnato la storia della canzone italiana e ha scritto ottant'anni di musica, nel nostro Paese e all'estero.

Un artista senza pari che, secondo quanto si apprende, era malato da tempo. Le cause precise della morte non sono state divulgate dalla famiglia che ha scelto di mantenere la privacy. L'unica certezza è che da diversi mesi Peppino di Capri si era ritirato a Villa Castiglione e accanto a lui c'era tutta la sua famiglia: i figlio Dario, Edoardo e Igor, e gli amici più cari.

L'ultima apparizione in pubblico prima della morte

L'ultima apparizione in pubblico di Peppino di Capri era stata la scorsa estate quando l'artista, che all'epoca aveva da poco compiuto 86 anni, era apparso ad una serata evento sull'isola di Capri. Peppino aveva preso parte ad un appuntamento intitolato Il Cinema in Certosa, ambientato nella suggestiva Certosa di San Giacomo. In quell'occasione, ancora una volta e con grande talento, il cantante aveva cantato la sua Champagne, emozionando tutti i presenti.

Il successo di Peppino di Capri e l'eredità di un uomo unico

Sino alla fine Peppino di Capri ha mantenuto - anche nella sua ultima apparizione pubblica - la semplicità che solo i grandi sanno avere. Un'umiltà e una gentilezza che l'artista aveva conservato nonostante i suoi tantissimi successi e i record battuti.

Ancora oggi è considerato uno dei primissimi artisti italiani capaci di portare il rock'n'roll in Italia, contribuendo in modo sostanziale alla nascita della musica beat. Nel tempo ha dimostrato di possedere una straordinaria longevità artistica, attraversando epoche e periodi differenti.

In Italia e all'estero ha venduto milioni di dischi, conquistando non solo i fan italiani, ma anche il Sud America, il Nord America, l'Australia e ovviamente l'Europa. Durante la sua carriera ha realizzato decine di album e inciso centinaia di brani, diventando, di fatto, immortale grazie alla sua musica.

Le sue canzoni, d'altronde, hanno superato il tempo e toccato diverse generazioni. Da Champagne, senza dubbio la più conosciuta, a Roberta, passando per Saint Tropez Twist, Luna caprese e Un grande amore e niente più.

All'estero Peppino di Capri rappresentava l'immagine dell'eleganza italiana. Lui, sempre composto e impeccabile, elegantissimo al suo pianoforte. Un uomo mai sopra le righe, capace di costruire la propria carriera sul talento, mai sugli scandali. Un modello per tantissimi, con i suoi abiti impeccabili, la gentilezza e quel sorriso che non perdeva mai. Un cantante di successo, ma soprattutto un uomo raffinato e legato alla sua terra, che non ha mai perso la sua compostezza nemmeno di fronte alla lunga malattia, nei suoi ultimi giorni.