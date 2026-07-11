Peppino di Capri e il ballo dello scandalo con Carolina di Monaco: “Si scatenò”

Peppino di Capri è il protagonista di un episodio che fece tremare il Principato di Monaco per colpa di un ballo di Carolina

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IPA Carolina di Monaco e Peppino di Capri

Un ballo scatenato e un gesto che fece tremare il Principato. I protagonisti della vicenda sono Peppino di Capri e Carolina di Monaco.

Il ballo di Peppino di Capri e Grace di Monaco

Peppino di Capri, scomparso a 87 anni dopo una lunga malattia, si è sempre tenuto lontano da scandali e gossip. Ha costruito la sua carriera nel tempo, grazie a brani che hanno fatto la storia della musica e alla sua grandissima eleganza.

L’immagine che tutti hanno di lui, entrata nell’immaginario collettivo, è di un uomo raffinato, vestito con un completo, che suona al pianoforte cantando Champagne. Forse per questo pochi conoscono l’unico momento in cui Peppino di Capri, suo malgrado finì al centro delle cronache mondane.

A raccontarlo qualche tempo fa a Segnalisonori era stato lui stesso. In quell’intervista infatti l’artista aveva rivelato di aver vissuto un momento iconico, facendo scatenare Carolina di Monaco, pronta a rompere la rigida etichetta di corte per ballare.

L’episodio, che risale agli anni Ottanta, avvenne allo Sporting Club di Montecarlo, dove Peppino di Capri stava suonando St. Tropez. Fu allora che Carolina di Monaco salì all’improvviso sul palco per ballare, rischiando uno scandalo e facendo tremare il Principato.

“Un’altra volta, nel Principato do Monaco, verso la fine degli anni Ottanta allo Sporting Club di Montecarlo per poco non scoppiò uno scandalo – aveva svelato l’artista -. Mentre suonavo St. Tropez, Carolina di Monaco è salita sul palco per ballare con me uno scatenato twist. Non era mai successo che un membro della famiglia reale salisse sul palco per ballare”.

L’incontro di Peppino di Capri con Ranieri e Grace di Monaco

In quegli anni Carolina era giovanissima e, appassionata di musica, scelse di ribellarsi all’etichetta di casa Grimaldi, eludendo la sicurezza e salendo sul palco accanto a Peppino di Capri. Un momento mai dimenticato dal cantante, capace di collezionare ricordi iconici ed episodi con personaggi che hanno fatto la storia.

Fra i suoi ricordi anche l’incontro con Grace di Monaco e Ranieri, genitori proprio di Carolina di Monaco. I due, insieme a Maria Callas e Aristotele Onassis, spesso lo ascoltavano cantare e suonare al Number Two, celebre locale di Capri.

In particolare Peppino di Capri aveva svelato come Aristotele Onassiss fosse solito appoggiarsi al suo pianoforte e guardarlo mentre suonava. L’artista si lamentò, ma solo dopo scoprì chi fosse e che al suo tavolo erano presenti proprio Grace di Monaco e Ranieri, con Maria Callas.

“Il Number Two, il locale dove suonavo a Capri, e poi quello di Roma erano pieni ogni sera di attori e attrici – aveva svelato -. A Capri Aristotele Onassis era solito venirsi ad appoggiare sul mio piano per ascoltare le mie canzoni. Questo tizio inquietante, vestito di scuro, mi fissava dietro gli occhialoni neri. Non ne potevo più. Andai da mio zio Ciro che faceva il barman: “Zi’ Cirù, toglietemi da davanti questa ciucciuvettola, questa civetta”. Mi mollò una scoppola sul collo: “Suona e zitto, ha già ordinato sei bottiglie di champagne”. Scoprii dopo che al tavolo c’erano pure Maria Callas, Ranieri e Grace di Monaco”.