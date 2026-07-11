Quando saranno i funerali di Peppino di Capri

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IPA Peppino di Capri

L’addio a Peppino di Capri sarà sulla sua amatissima isola, nel luogo in cui il cantante ha vissuto i suoi ultimi giorni, prima di spegnersi all’età di 87 anni.

I funerali di Peppino di Capri

I funerali del cantante, come annunciato in queste ore dalla famiglia, si svolgeranno a Capri, per la precisione nella chiesa di Santo Stefano, affacciata sulla celebre piazzetta. Alle 17 del 12 luglio 2026 dunque si svolgeranno le esequie del cantante che era legatissimo all’isola.

A comunicarlo è stata la famiglia, composta dai tre figli di Peppino di Capri: Igor (vero nome Arrigo), Edoardo e Dario. Il primogenito è nato negli anni Settanta dall’amore per la prima moglie, Roberta Stoppa, modella torinese a cui il cantante è stato legato per diverso tempo, divorziando dopo l’incontro con Giuliana Gagliardi da cui ha avuto Edoardo, di professione musicista, e Dario, che per un periodo ha lavorato come attore, prima di dedicarsi al settore degli affitti immobiliari.

Il cantante è scomparso a Villa Castiglione, nel suo luogo del cuore e nell’isola in cui era nato. Peppino, che era legatissimo alla sua Capri, era malato da tempo. La sua ultima apparizione risale a circa un anno fa quando, in occasione del suo 86esimo compleanno, aveva partecipato ad un evento dedicato alla musica alla Certosa di San Giacomo. In quella location spettacolare, l’artista aveva incantato tutti cantando al pianoforte Champagne, una delle sue canzoni più famose.

L’addio degli amici a Peppino di Capri

Proprio il prossimo 27 luglio, l’artista avrebbe compiuto 87 anni. Un compleanno importante che si preparava a celebrare con i figli, ma anche con gli amici di sempre, da Renato Zero ad Al Bano Carrisi.

“Renato Zero, uno dei più cari. Al Bano che prova a portarmi in Russia a cantare. E gli amici capresi: con Paolo Fiorillo abbiamo scritto Capri Song, con il testo di Mogol”, aveva risposto a chi gli chiedeva, nell’ultima intervista al Corriere della Sera, chi fossero i suoi amici.

Proprio Renato Zero ha voluto dedicare all’amico un lungo messaggio d’addio, esprimendo tutto il suo dolore per la perdita e raccontando il loro ultimo incontro.

“Caro Peppino, sono riuscito ad abbracciarti, a godere ancora della tua luce, della tua vicinanza, del tuo tenero accattivante sorriso – ha scritto Renato Zero sui social -. Sei stato un faro, un porto sicuro dove rifugiarmi ogni volta. Grande la tua anima, così generosa verso il tuo pubblico, i tuoi amici, la tua musica. Ti porterò nel cuore sempre. Sarai presente in ogni pensiero e nota che riuscirò a comporre. So che non mi dimenticherai come io non ti dimenticherò! Che il cielo ti accolga come meriti”.

Emblematico il ricordo di Tullio De Piscopo, che ha regalato un ritratto privato e autentico di Peppino di Capri. “Peppino è stato il twist italiano – ha spiegato -. Ha portato nella nostra vita un brindisi, il ritmo, la modernità, la classe, senza perdere mai Napoli e la sua adorata Capri. Ha cantato con i Beatles nel loro tour italiano e al Vigorelli di Milano ha girato quelle immagini ‘unichè che oggi rappresentano una pagina della storia della musica in Italia. Lui era così: curioso, libero, era avanti rispetto al suo tempo, capace di stare accanto ai più grandi senza perdere mai la sua semplicità e la sua classe”.