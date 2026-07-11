Peppino di Capri, chi era la moglie Giuliana Gagliardi

ANSA Peppino di Capri

Per raccontare Peppino di Capri, scomparso l’11 luglio nella sua isola a 86 anni dopo una lunga malattia, si è parlato, giustamente dei suoi classici come Champagne, Roberta, e i due Festival di Sanremo vinti.

Ma il capitolo decisivo della sua vita porta un altro nome, quello di Giuliana Gagliardi, la seconda moglie, la donna rimasta al suo fianco per oltre quarant’anni. Alla soglia degli 80 anni il cantante aveva perso l’amata Giuliana e nulla era stato più come prima. Ora i funerali si terranno a Capri, nell’ex cattedrale di Santo Stefano, in piazzetta: la stessa chiesa dove, nel luglio 2019, l’isola aveva salutato lei.

Un colpo di fulmine con pessimo tempismo

Giuliana Gagliardi era napoletana, classe 1951, figlia di un noto dentista, e aveva scelto una strada lontanissima dai riflettori: la biologia. Secondo le ricostruzioni era la cognata di Mimmo di Francia, l’autore che avrebbe firmato per Peppino di Capri proprio Champagne. Il mondo dello spettacolo, insomma, le era entrato in casa prima ancora che nel cuore.

L’incontro con il cantante arriva in un momento complicato per entrambi. Lui era sposato con la modella torinese Roberta Stoppa dal 1961, e sul finire degli anni Sessanta il matrimonio era entrato in crisi. Fu allora che iniziò la relazione con la giovane studentessa di biologia.

Durante una breve riappacificazione con la moglie, però, concepì il primogenito Igor, nato nel 1970. Una situazione che avrebbe fatto scappare chiunque. Non lei: in un’intervista, Peppino di Capri ricordò che fu un trauma, ma Giuliana “era molto avanti di mentalità e capì”.

Moglie dal 1978, biologa per sempre

Dopo il divorzio da Roberta, arrivato nel 1976, Peppino sposò Giuliana nel 1978. Dalla loro unione nacquero Edoardo, oggi musicista, e Dario, attore noto con lo pseudonimo di Dario Castiglio.

Moglie di una star internazionale, Giuliana avrebbe potuto ritirarsi nel ruolo di consorte a tempo pieno. Scelse il contrario: non lasciò mai il suo lavoro di biologa e per anni fu impegnata nel laboratorio di analisi in piazzetta a Capri, a due passi da casa.

La relazione era nata in una fase difficile anche per la carriera del cantante, quasi boicottato dai discografici, e fu proprio accanto a lei che trovò la forza di rialzarsi. Un grande amore e niente più, il brano che vinse Sanremo nel 1973, era dedicato proprio a Giuliana.

La malattia e quell’addio guardato da lontano

Giuliana Gagliardi è morta il 4 luglio 2019, a 68 anni, per un cancro diagnosticato circa un anno prima. Fu lo stesso Peppino ad annunciarlo: “All’una di stanotte abbiamo dato a Giuliana le chiavi del paradiso”.

Al funerale, però, non andò. Una scelta che raccontò senza infingimenti al Corriere della Sera: “Ho visto il funerale dalla curva che porta a casa”, spiegò, aggiungendo di non essere andato nemmeno a quello della madre, perché preferiva ricordarle vive.

Nella stessa intervista la definì il suo punto di riferimento, la persona a cui faceva ascoltare per prima ogni brano nuovo. E in quella domanda rimasta sospesa, a chi farli sentire, adesso, c’era già tutta la misura del vuoto.

Sette anni dopo, la stessa piazzetta

Il destino, che con Peppino di Capri non ha mai lesinato in simbolismi, ha voluto che l’addio al cantante arrivasse a pochi giorni dall’anniversario della morte di Giuliana. L’artista si è spento a Villa Castiglione, la casa sull’isola dove la coppia aveva cresciuto i figli, e domani il feretro attraverserà quella piazzetta dove lei, per anni, aveva lavorato in camice tra le provette, mentre il marito riempiva i teatri di mezzo mondo. Due vite diversissime, una accanto all’altra per quarantuno anni.