Proverbi sull’amicizia: gli aforismi più belli per tutte le occasioni

Nel corso dei secoli si è tanto discusso dell’amicizia: un legame che si è sempre instaurato, sin dall’antichità – in qualità di alleanza, sostegno, appoggio – e che non è facile da descrivere, sebbene ci abbiano provato poeti, saggi, filosofi, artisti. La saggezza popolare ci può insegnare molto sugli amici: chi sono quelli veri, da chi guardarsi, perché questo è un legame che supera ogni difficoltà (a volte) o magari si spegne proprio nelle avversità della vita. DiLei ha selezionato per voi una vasta raccolta di proverbi sull’amicizia, ma anche detti, aforismi e citazioni che sono ormai entrate nella storia e che non sono mai andate perdute.

Proverbi sull’amicizia: la raccolta dei più significativi

I proverbi più famosi sull’amicizia affondano le proprie radici nella cosiddetta saggezza popolare. Un tempo, si filosofeggiava sui temi più importanti e semplici al contempo: la vita, l’amore, la terra, gli animali e ovviamente anche l’amicizia. Del resto, i proverbi sono nati proprio con lo scopo di spiegare il mondo, quello che riguarda gli esseri umani e che li tocca da vicino. Spesso i detti sull’amicizia possono servire come avvertimento, o ancora sono utili per comprendere l’importanza del legame stesso. In ogni caso, ci sono dei modi di dire sugli amici che tutti dovremmo conoscere.

Con l’amico, la sventura si sopporta meglio.

Chi trova un amico trova un tesoro.

Gli amici si riconoscono nel momento del bisogno.

Si conoscono le buone fonti nella siccità e i buoni amici nelle sventure.

Amici, oro e vino vecchio sono buoni per tutto.

Prima di scegliere l’amico bisogna averci mangiato il sale sette anni.

Cuor sincero, amico vero.

Chi vuole conservare un amico, l’onori in presenza, lo lodi in assenza e l’aiuti nel bisogno.

Detti sull’amicizia vera

Ci sono tanti detti sull’amicizia vera che possono essere dedicati nelle occasioni importanti. Anche in questo caso la saggezza degli antenati può tornare utile e spiegarci quando gli amici sono davvero tali, e quando invece nascondono qualcosa.

L’amico è come il vino; se è buono, col tempo migliora.

Meglio un amico che cento parenti, pure ricchi e potenti.

Un buon amico è come un oasi nel deserto. (Proverbio cinese)

Se trovi un amico nuovo non dimenticar l’antico.

Proverbi sull’amicizia da ogni parte del mondo

L’amicizia è universale: tutti hanno almeno un amico, in ogni parte del mondo. Dai proverbi arabi a quelli cinesi, fino ai detti greci sugli amici, in tanti hanno voluto lasciare un segno: hanno voluto esprimere un parere sul legame più importante insieme all’amore. Un legame senza la quale di certo saremmo tutti un po’ più poveri.

Non bastano tutti i cammelli del deserto per comprarti un vero amico. (Proverbio arabo)

L’amicizia è un’anima che abita due corpi. (Detto greco)

Può importarci poco degli uomini, ma abbiamo bisogno di un amico. (Proverbio cinese)

Tenete un vero amico con entrambe le mani. (Proverbio nigeriano)

Un vero amico è quello che entra quando il resto del mondo esce. (Proverbio inglese)

Amico non è colui che ti asciuga le lagrime, ma colui che non ti fa piangere. (Proverbio ebraico)

Bagna le tue labbra almeno una volta al giorno nella coppa dell’amicizia. (Detto greco)

L’amicizia e l’amore non si chiedono come l’acqua, ma si offrono come il tè. (Proverbio giapponese)

Nel paese dell’amicizia, non ci sono distanze tra un luogo e l’altro. (Detto zen)

Si raccolgono una volta all’anno i frutti della terra, ma tutti i giorni quelli dell’amicizia. (Proverbio danese)

Aforismi e frasi sull’amicizia

Le frasi celebri sull’amicizia ci permettono di riflettere sul vero significato di questo legame, ma non solo. Tra le citazioni più belle sugli amici troviamo quelle dei filosofi, dei poeti, ma anche dei cantanti: segno inequivocabile di quanto questo rapporto abbia ispirato numerose riflessioni nel corso dei secoli. Dagli amici che cambiano fino all’idealizzazione dell’amicizia perfetta, una raccolta di aforismi interessanti e perfetti da dedicare.

L’amicizia perfetta è l’amicizia degli uomini buoni e simili per virtù: costoro, infatti, vogliono il bene l’uno dell’altro. (Aristotele)

L’amicizia tra gli uomini buoni non può essere incrinata dalla calunnia, giacché non è facile prestar fede ad alcuno a proposito di un uomo che si è da se stessi per lungo tempo messo alla prova; è in questi uomini che si trova la fiducia, la disposizione a non farsi mai reciprocamente ingiustizia, e tutto quello che è considerato un valore nell’amicizia autentica. (Aristotele)

L’amicizia muta in sereno le bufere e le tempeste degli affetti, non di meno crea completa chiarezza nell’intelletto, liberandolo dall’oscurità e dalla confusione dei pensieri. (Francis Bacon)

Non possiamo dire il momento preciso in cui nasce un’amicizia. Così come nel riempire goccia a goccia un vaso, c’è finalmente una goccia che lo fa traboccare, in una serie di gentilezze ce n’è finalmente una che fa traboccare il cuore. (Ray Bradbury)

Se dovessimo costruire l’amicizia su solide fondamenta, dovremmo voler bene agli amici per amor loro e non per amor nostro. (Charlotte Brontë)

La prima legge dell’amicizia è di chiedere agli amici cose oneste, e di fare per gli amici cose oneste. (Marco Tullio Cicerone)

La vera amicizia resiste al tempo, alla distanza e al silenzio. (Isabel Allende)

Quante persone ci vengono a trovare senza annunciarsi? Questo è un buon criterio per giudicare l’amicizia. E quante ci direbbero quali sono i nostri difetti? A quante facciamo regali inaspettati? Con chi possiamo rimanere in silenzio? (Cyril Connolly)

Se la prima regola dell’amicizia è quella di coltivarla, la seconda regola è quella di essere indulgenti quando la prima è stata infranta. (Voltaire)

Proverbi sull’amicizia falsa

Tutte le amicizie sono vere e sincere? Purtroppo, ci sono dei casi in cui questo legame non è così puro né disinteressato. I cosiddetti “falsi amici” sono la rovina delle amicizie più belle, perché a volte ci fanno perdere la fiducia nell’umanità e tendiamo a chiuderci in noi stessi. Anche in questo caso abbiamo raccolto alcune citazioni sull’amicizia falsa tratte dalla saggezza popolare.