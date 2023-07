Frasi che fanno riflettere: sulla vita, sull’amicizia e sull’amore

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStock Photos

Trovare un senso alle cose e comprendere la loro importanza, dando un significato all’esistenza: le frasi che fanno riflettere hanno proprio questo obiettivo. Ci sono infatti alcuni misteri che, probabilmente, non verranno mai risolti, nonostante ciò un po’ di introspezione può essere utile per tentare, almeno, di trarre delle conclusioni sullo scopo dell’esistenza.

DiLei ha raccolto le migliori frasi che fanno riflettere, sull’amore, l’amicizia e le persone, per scoprire cosa c’è dentro e fuori di noi.

Per riflettere su se stesse

Tanti impegni, appuntamenti e cose da fare: riflettere su se stesse a volte è davvero complicato. Ma è necessario prendersi ogni tanto del tempo per pensare a ciò che è importante per noi e capire cosa vogliamo davvero dalla vita. Dai filosofi ai poeti sino agli intellettuali: gli aforismi e le citazioni che ci spingono a pensare.

Conosci te stesso, perché una volta che noi conosciamo noi stessi, possiamo imparare a prenderci cura di noi stessi. (Socrate)

L’unico bene, la condizione fondamentale per una vita felice, è la fiducia in sé stessi… né può renderti felice la bellezza o la forza del corpo. (Lucio Anneo Seneca)

Non preoccuparti se gli altri non ti apprezzano. Preoccupati se tu non apprezzi te stesso. (Confucio)

Qualunque destino, per lungo e complicato che sia, consta in realtà di un solo momento: quello in cui l’uomo sa per sempre chi è. (Jorge Luis Borges)

Se vuoi essere rispettato dagli altri, la cosa migliore è rispettare te stesso. Solo così, solo con l’amor proprio costringerai gli altri a rispettarti. (Fëdor Dostoevskij)

Possiamo riuscire ad avere l’approvazione degli altri, se agiamo bene e ci impegniamo al massimo per ottenerla; tuttavia la nostra stessa approvazione ha mille volte più valore. (Mark Twain)

Risvegliandosi, coltivando la consapevolezza, la moderazione e il controllo, il saggio può fare di se stesso un’isola che nessun’onda può superare. (Siddhārtha Gautama Buddha)

L’unica cosa che mi rasserena è la consapevolezza di essere stata autentica, di essere la persona più somigliante a me stessa che avrei potuto immaginare. (Frida Kahlo9

Un uomo può essere sé stesso soltanto finché è solo. Se non ama la solitudine, non ama neppure la libertà, perché si è liberi unicamente, quando si è soli. (Arthur Schopenhauer)

Ritengo di maggior valore chi sopraffà i propri desideri, non chi conquista i propri nemici; poiché la vittoria più ardua è contro sé stessi. (Aristotele)

Frasi sulle altre persone

Comprendere le persone spesso non è semplice e un aiuto ci arriva dalle frasi e gli aforismi di pensatori e intellettuali che, nel corso degli anni, hanno cercato di tracciarci la via e svelarci i segreti dell’animo umano.

Ci sono quelli che danno con gioia, e quella gioia è la loro ricompensa. (Khalil Gibran)

La carezza di una persona cara, il contatto con qualcosa di morbido culla il nostro dolore meglio di tutti i ragionamenti del mondo. (Lucien Arréat)

Molte persone vorrebbero salire sulla tua limousine, ma quello che conta è avere qualcuno che prenda l’autobus con te quando la limousine non funziona. (Oprah Winfrey)

Penso che le persone più tristi cercano sempre con tutte le loro forze di rendere le persone felici. Perché loro sanno cosa significa sentirsi assolutamente inutili e non vogliono che nessun altro si senta così. (Robin Williams)

Chi, nel cammino della vita, ha acceso anche soltanto una fiaccola nell’ora buia di qualcuno non è vissuto invano. (Madre Teresa di Calcutta)

La felicità può essere raggiunta tra gli esseri umani che sono pronti a fidarsi, a credere nella bontà delle altre persone. (Nelson Mandela)

Siamo nati soli, viviamo soli, moriamo soli. Solo attraverso l’amore e l’amicizia possiamo creare l’illusione, per un momento, di non essere soli. (Orson Welles)

Puoi vivere con un tale per vent’anni e considerarlo un estraneo. Puoi passare con un altro venti minuti e portartelo dentro tutta la vita. (Oriana Fallaci)

Le grandi persone sono in grado di fare grandi gesti di gentilezza. (Miguel de Cervantes)

Non abusare della pazienza delle persone buone. Sono persone che possono perdonarti centinaia di volte, ma sono anche quelle che, quando decidono di andarsene, non tornano più indietro. (Antonio Curnetta)

Il valore di un uomo non va ricercato in ciò che egli raggiunge, ma in ciò che vorrebbe raggiungere. (Khalil Gibran)

Ovunque tu sia, è la mia casa, la mia unica casa. (Charlotte Brontë)

Incontri persone che ti dimenticano. Dimentichi persone che incontri. Ma a volte incontri persone che non puoi dimenticare. Quelli sono i tuoi amici. (Mark Twain)

Per cattive compagnie non mi riferisco solo a gente cattiva, viziosa o distruttiva; di quelle si dovrebbe evitare la compagnia perché la loro influenza è velenosa e deprimente. Mi riferisco soprattutto alla compagnia di persone amorfe, di gente la cui anima è morta, sebbene il corpo sia vivo; di gente i cui pensieri e la cui conversazione sono banali; che chiacchiera anziché parlare, e che esprime opinioni a cliché invece di pensare. (Erich Fromm)

Dobbiamo trovare il tempo per fermarci e ringraziare le persone che fanno la differenza nelle nostre vite. (John Fitzgerald Kennedy)

È curioso vedere che gli uomini di molto merito hanno sempre le maniere semplici, e che sempre le maniere semplici sono state prese per indizio di poco merito. (Giacomo Leopardi)

Forse per il mondo sei solo una persona, ma per una persona sei tutto il mondo. (Dr. Seuss)

Mi piace la gente che sa ascoltare il vento sulla propria pelle, sentire gli odori delle cose, catturarne l’anima. Quelli che hanno la carne a contatto con la carne del mondo. Perché lì c’è verità, lì c’è dolcezza, lì c’è sensibilità, lì c’è ancora amore. (Alda Merini)

Tu sei una persona di quelle che si incontrano quando la vita decide di farti un regalo. (Charles Dickens)

Nella vita, non importa dove vai, ma con chi vai. (Charles M. Schulz)

Sebbene io abbia chiuso me stesso come un pugno, tu mi apri sempre petalo per petalo come la primavera apre la sua prima rosa. (E. E. Cummings)

Sono le persone che incontriamo a rendere la vita degna di essere vissuta. (Guy de Maupassant)

Le belle persone si distinguono, non si mettono in mostra. Semplicemente, si vestono ed escono. Chi può, le riconosce. (Cesare Pavese)

Dobbiamo essere grati alle persone che ci rendono felici, sono gli affascinanti giardinieri che fanno fiorire la nostra anima. (Marcel Proust)

Ci sono cose più importanti dell’aspetto esteriore. Nessuna quantità di trucco può coprire una brutta personalità. (Audrey Hepburn)

È molto più facile essere un eroe che un galantuomo. Eroi si può essere una volta tanto; galantuomini, si dev’esser sempre. (Luigi Pirandello)

È a partire da te che ho detto sì al mondo. (Paul Éluard)

Hai un posto nel mio cuore che nessun altro potrebbe avere. (Francis Scott Fitzgerald)

Non camminare davanti a me, potrei non seguirti. Non camminare dietro di me, non saprei dove condurti. Cammina semplicemente al mio fianco a e sii mio amico. (Albert Camus)

Mi sono sempre piaciute le persone che vanno controvento e controcorrente. Quelle che non si schierano con i forti. Adoro quelle persone perché hanno il vento in faccia e odorano e odoreranno sempre di pulito. (Alda Merini)

Frasi sull’amicizia

L’amicizia è un valore fondamentale dell’esistenza. Indica legami che ci aiutano a crescere, persone su cui possiamo contare e rapporti che ci seguiranno per tutta la vita. Un amico c’è sempre per noi anche se, come accade per tante altre relazioni, a volte può tradirci, deluderci oppure…sorprenderci!

Non esiste nulla che renda il mondo tanto spazioso come avere amici molto distanti; sono loro che formano le latitudini e le longitudini. (Henry David Thoreau)

Si fa in fretta a decidere di essere amici, tuttavia l’amicizia è un frutto che matura lentamente. (Aristotele)

Non ho alcun dubbio di aver meritato i miei nemici, ma non sono sicuro di aver meritato i miei amici. (Walt Whitman)

L’amicizia nasce dalle occasioni della vita, spesso dal destino, ma per diventare sentimento irrinunciabile necessita poi di grandi emozioni condivise, non di mediocrità affettiva. (Paolo Crepet)

Chi guarda un vero amico, in realtà, è come se si guardasse in uno specchio. (Cicerone)

La vera amicizia resiste al tempo, alla distanza e al silenzio. (Isabel Allende)

Forse non esistono nemmeno amici buoni o cattivi, forse ci sono solo amici, persone che prendono le tue parti quando stai male e che ti aiutano a non sentirti solo. (Stephen King)

La vera amicizia è una pianta che cresce lentamente e deve passare attraverso i traumi delle avversità perché la si possa chiamare tale. (George Washington)

Chi è amico ama, ma chi ama non sempre è un amico; e pertanto l’amicizia giova sempre, l’amore, invece, può a volte anche nuocere. (Seneca)

Gli amici sono quelle rare persone che chiedono come stiamo, e poi aspettano di sentire la risposta. (Ed Cunningham)

Ciò che rende le amicizie indissolubili e ne raddoppia il fascino è una sensazione che manca nell’amore: la certezza. (Honoré de Balzac)

Mettete la lealtà e la fiducia sopra ogni cosa; non accettate l’amicizia di chi vi è moralmente inferiore; non abbiate paura di correggere i vostri errori. (Confucio)

Se dovessimo costruire l’amicizia su solide fondamenta, dovremmo voler bene agli amici per amor loro e non per amor nostro. (Charlotte Brontë)

Quello che rende indissolubili le amicizie e ne raddoppia l’incanto è un sentimento che manca all’amore: la sicurezza. (Balzac)

Chiunque può simpatizzare col dolore di un amico, ma solo chi ha un animo nobile riesce a simpatizzare col successo di un amico. (Oscar Wilde)

Molte persone entreranno e usciranno dalla tua vita, ma soltanto i veri amici lasceranno impronte nel tuo cuore. (Eleanor Roosvelt)

Frasi sull’amore

L’amore è un sentimento forte e travolgente, un legame indissolubile con una persona. Dettato dal destino, sottoposto spesso a delle prove importanti, il vero amore resiste a tutto. Esprimere a parole questo sentimento non è semplice non è semplice, ma una risposta può arrivarci dalle citazioni e dagli aforismi di intellettuali e pensatori.

Non assomigli più a nessuna da quando ti amo. (Pablo Neruda)

Uno è innamorato quando si rende conto che l’altra persona è unica. (Jorge Luis Borges)

Ecco il mio segreto. È molto semplice: si vede solo con il cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi. (Antoine de Saint-Exupéry)

Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto, e neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti. (Frida Kahlo)

Da quando ti amo la mia solitudine inizia a due passi da te. (Jean Giraudoux)

Quando una persona mi piace moltissimo, non dico mai a nessuno il suo nome. È come cederne una parte. (Oscar Wilde)

Ti amo non solo per quello che sei, ma per quello che sono io quando sto con te. (Elizabeth Barrett Browning)

Le cose migliori e più belle del mondo non possono essere viste e nemmeno toccate. Bisogna sentirle con il cuore. (Helen Keller)

Se nel mondo non c’è amore faremo un altro mondo, e lo circonderemo di mura massicce e lo arrederemo con interni rossi e soffici, e gli forniremo un battaglio che suoni come un diamante caduto nel feltro di un gioielliere in modo che non lo sentiamo mai. Amami perché l’amore non esiste e io ho provato tutto ciò che esiste. (Jonathan Safran Foer)

Forse Dio vuole che tu conosca molte persone sbagliate prima di conoscere la persona giusta, in modo che, quando finalmente la conoscerai, tu sappia essere grato. (Gabriel Garcia Marquez)

La vita senza amore è come un albero senza fiori o frutti. (Khalil Gibran)

L’unica cosa che si sa dell’amore, che l’amore è tutto. (Emily Dickinson)

Ama di cuore le persone con cui il destino ti ha unito. (Marco Aurelio)

L’ amore è riuscire a percepire il simile dal dissimile. (Theodor Adorno)

Si ama solo ciò che non si possiede del tutto. (Marcel Proust)

Frasi sulla vita

Inafferrabile, complicata, spesso imprevedibile: la vita ci riserva sempre sorprese e a volte decifrare i segnali sembra impossibile. Per imparare a “leggerla” una guida arriva da citazioni e aforismi famosi pronunciati e scritti da poeti e pensatori di ogni tempo.