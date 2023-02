Frasi sulla vita, divertenti ed emozionati per riflettere

Fonte: iStockPhoto Frasi sulla vita: citazioni e aforismi

La vita è un viaggio ricco di tanti piccoli istanti. Possono essere momenti belli, oppure di totale apatia, altri – ancora – brutti e dolorosi. Ma non ci si può fermare, si deve andare avanti: anche quando mettiamo tutto in stand by la vita prosegue lo stesso.

Esistere è qualcosa che facciamo tutti e questo, nel corso dei secoli, ha dato vita a tantissime riflessioni, pensieri e parole. A frasi sulla vita che racchiudono una scintilla di comprensione sull’esistenza e uno spunto da cui trarre insegnamento. Citazioni e aforismi di ogni genere: da quelli più divertenti, a quelli famosi, senza dimenticare le frasi sul senso della vita, quelle positive o filosofiche e le parole più emozionanti.

DiLei ha selezionato le citazioni e gli aforismi più belli e veri, per riflettere sull’esistenza: le frasi sulla vita profonde e sincere.

Frasi divertenti sulla vita

Spesso ci soffermiamo troppo sulla serietà delle cose, quando invece si potrebbe prendere tutto con più leggerezza e con ironia. E questo ce lo ricordano benissimo le frasi divertenti sulla vita: un modo per ribadire a noi stessi che non è necessario affrontare tutto con compostezza, ma lo si può fare con il sorriso sulle labbra e l’animo leggero.

Le citazioni e gli aforismi che ci ricordano di coltivare il sorriso e l’ironia: le più divertenti frasi sulla vita per affrontare ogni giorno con la giusta predisposizione, oppure per superare un momento difficile.

Tutte le cose che mi piace davvero fare nella vita sono immorali, illegali o fanno ingrassare. (Alexander Woollcott)

L’uomo passa la prima metà della sua vita a rovinarsi la salute e la seconda metà alla ricerca di guarire. (Leonardo da Vinci)

La vita è meravigliosa, senza saresti morto. (Leopold Fechtner)

Tutte le sere è uguale. Mangio nella scodella rossa e bevo l’acqua nella scodella gialla. Stasera penso che metterò il cibo nella scodella gialla e l’acqua nella scodella rossa. La vita è troppo breve per non viverla un po’. (Snoopy)

Prima di giudicare un uomo, cammina per un miglio nei suoi panni. Dopo di che, chi se ne frega? È a un miglio di distanza e tu hai le sue scarpe! (Billy Connolly)

Tutto ciò di cui hai bisogno è amore. Ma un po’ di cioccolata, ogni tanto, non fa male. (Charles M. Schulz)

La vita sarebbe infinitamente più felice se nascessimo a ottanta anni e ci avvicinassimo gradualmente ai diciotto. (Mark Twain)

Ci sono solo due modi per vivere la tua vita. Uno è come se nulla fosse un miracolo. L’altro è come se tutto fosse un miracolo. (Albert Einstein)

La vita inizia a 40 anni, ma anche il cedimento dell’arco plantare, i reumatismi, la vista difettosa e la tendenza a raccontare una storia alla stessa persona, tre o quattro volte. (Helen Rowland)

L’unico modo per andare avanti nella vita è di viverla ridendoci sopra. Voi potete ridere o piangere. Io preferisco ridere. Piangere mi fa venire il mal di testa. (Marjorie Pay Hinckley)

Frasi brevi sulla vita

Riuscire a racchiudere un pensiero sulla vita in poche parole è un’arte: il dono della sintesi, infatti, va coltivato perché ci permette di dire tantissimo affermando davvero poco. E le frasi brevi sulla vita sono dei piccoli concentrati di saggezza ,che aiutano sia nei momenti più difficili sia in quelli più felici. Utili per svoltare una giornata, anche quella inziata in maniera più storta di tutte, o per aiutarci a ritrovare il nostro centro quando tutto intorno a noi sembra ingestibile.

Le frasi brevi sulla vita da tenere sempre con sé.

Non è il quanto vivi, ma come vivi. (Nadia Toffa)

La vita è un’enorme tela: rovescia su di essa tutti i colori che puoi. (Danny Kaye)

La vita è ciò che accade quando sei impegnato a fare altri progetti. (John Lennon)

Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita. (Mark Twain)

Ama la vita che vivi, vivi la vita che ami. (Bob Marley)

Lo scopo della nostra vita è essere felici. (Dalai Lama)

Chi non stima la vita non la merita. (Leonardo Da Vinci)

Quando smetti di sognare, smetti di vivere. (Malcom Forbes)

Esistere, è osare gettarsi nel mondo. (Simone De Beauvoir)

La vita non si spiega, si vive. (Luigi Pirandello)

La vita è come uno specchio: ti sorride se la guardi sorridendo. (Jim Morrison)

Si vive una volta sola, ma se lo fai bene è sufficiente. (Mae West)

La vita è un attimo preso dall’eternità. (Eliza Cook)

Trasforma le tue ferite in saggezza. (Oprah Winfrey)

Ogni vita è sacra. (Buddha)

La vita è un mistero da vivere, non un problema da risolvere. (Osho)

Rendi ogni giorno il tuo capolavoro. (John Wooden)

Frasi celebri sulla vita

Vivere è un miracolo quotidiano ed è la base di ogni domanda che ci siamo fatti da bambini sul senso stesso dell’esistenza. Per questa ragione le frasi celebri sulla vita sono tantissime e sono utili promemoria da tenere sempre con sé per farne tesoro. Soprattutto durante le giornate no.

Ciò che nella vita rimane non sono i doni materiali, ma i ricordi dei momenti che hai vissuto e ti hanno fatto felice. La tua ricchezza non è chiusa in una cassaforte, ma nella tua mente. È nelle emozioni che hai provato dentro la tua anima. (Alda Merini)

Il tuo tempo è limitato, quindi non sprecarlo vivendo la vita di qualcun altro. Non essere intrappolato dai dogma, che è il vivere dei risultati dei pensieri degli altri. Non lasciare che i rumori delle opinioni altrui soffochino la tua voce interiore. E più importante di tutto, abbi sempre il coraggio di seguire il tuo cuore e le tue intuizioni. Loro in qualche modo sanno cosa vuoi veramente diventare. Tutto il resto è secondario (Steve Jobs)

Tu sei qui per godere la vita in tutta la sua pienezza, e l’unico modo per vivere, amare, godersi la vita, è dimenticare il futuro. Il futuro non esiste. La vita è un pellegrinaggio verso il nulla: da nessun luogo a nessun luogo. E in mezzo a questi due non-luoghi esiste il qui e ora. (Osho)

A scuola mi chiesero cosa volessi diventare da grande, risposi “felice”. Mi dissero che non avevo capito l’esercizio e io dissi loro che non avevano capito la vita. (John Lennon)

Il saggio vivrà non quanto può ma quanto deve. E considererà dove vivere, con chi, in che modo, e quale attività svolgere. Egli bada sempre alla qualità, non alla lunghezza della vita. (Seneca)

Ogni giocatore deve accettare le carte che la vita gli offre: ma una volta che le ha in mano, deve decidere da solo come giocarsele per vincere la partita. (Voltaire)

La vita è un’opportunità, coglila. La vita è bellezza, ammirala. La vita è beatitudine, assaporala. La vita è un sogno, fanne una realtà. La vita è una sfida, affrontala. La vita è un dovere, compilo. La vita è un gioco, giocalo. La vita è preziosa, abbine cura. La vita è una ricchezza, conservala. La vita è amore, godine. La vita è un mistero, scoprilo. La vita è promessa, adempila. La vita è tristezza, superala. La vita è un inno, cantalo. La vita è una lotta, accettala. La vita è un’avventura, rischiala. La vita è felicità, meritala. La vita è la vita, difendila. (Madre Teresa di Calcutta)

Frasi sul senso della vita

Qual è il senso della vita? Sicuramente ognuno di noi se lo è chiesto almeno una volta, ma la risposta potrebbe mutare in continuazione oppure non essere chiara. Ci abbiamo riflettuto noi, ma lo hanno fatto anche poeti, scrittori, intellettuali e artisti di ogni epoca e genere. E tutto questo si è tradotto in frasi sul senso della vita che possono essere una bussola, oppure uno stimolo a trovare la propria risposta.

Balla come se nessuno stesse guardando, ama come se nessuno ti avesse mai ferito, canta come se nessuno stesse ascoltando, vivi come se il paradiso fosse sulla terra. (William W. Purkey)

La vita è come un eco: se non ti piace quello che ti rimanda indietro, devi cambiare il messaggio che invii. (James Joyce)

Il senso della vita è quello di trovare il vostro dono. Lo scopo della vita è quello di regalarlo. (Pablo Picasso)

Chiunque può arrendersi, è la cosa più semplice del mondo. Ma resistere quando tutti gli altri si aspettano di vederti cadere a pezzi, questa è la vera forza. (Chris Bradford)

Forse la vita è come un fiume che va al mare. Non è andata dove intendeva andare, ma è finita dove aveva bisogno di essere.

(Fabrizio Caramagna)

Il tempo che ti è assegnato è così breve che se perdi un secondo hai già perduto tutta la vita, perché non dura di più, dura solo quanto il tempo che perdi. Se dunque hai imboccato una via, prosegui per quella, in qualunque circostanza, non puoi che guadagnare, non corri alcun pericolo, alla fine forse precipiterai, ma se ti fossi voltato indietro fin dopo i primi passi e fossi sceso giù per la scala, saresti precipitato fin da principio, e non forse, ma certissimamente. (Franz Kafka)

Qual è il significato della vita? Tutto qui — una domanda semplice; una domanda che tendeva a farsi pressante con il passare degli anni. La grande rivelazione non era mai arrivata. La grande rivelazione forse non sarebbe mai arrivata. Al suo posto c’erano piccoli miracoli quotidiani, illuminazioni, fiammiferi accesi inaspettatamente nel buio. (Virginia Woolf)

Frasi positive sulla vita

Guardare alle cose che accadono con il sorriso, quando possibile, è un’attitudine da coltivare. Le frasi positive sulla vita racchiudono importanti lezioni di cui fare tesoro, perché anche nei momenti più difficili, quando tutto sembra perduto, ci si può rialzare e trovare il percorso migliore e più adatto alla ricerca della felicità. Le citazioni e gli aforismi che ci inducono a non mollare.

La grande lezione della vita è non avere mai paura di nessuno o di niente. (Frank Sinatra)

Ricordatevi di guardare le stelle, e non i vostri piedi. Per quanto difficile possa essere la vita, c’è sempre qualcosa che è possibile fare, e in cui si può riuscire. (Stephen Hawking)

Che cosa sarebbe la vita se non avessimo il coraggio di correre dei rischi? (Vincent Van Gogh)

Ci saranno sempre pietre sulla strada davanti a noi. Saranno ostacoli o trampolini di lancio; tutto dipende da come le usiamo. (Friedrich Nietzsche)

La vita è un brivido che vola via, È tutto un equilibrio sopra la follia. (Vasco Rossi)

Ti criticheranno sempre, parleranno male di te e sarà difficile che incontri qualcuno al quale tu possa piacere così come sei! Quindi vivi, fai quello che ti dice il cuore, la vita è come un’opera di teatro, ma non ha prove iniziali: canta, balla, ridi e vivi intensamente ogni giorno della tua vita prima che l’opera finisca priva di applausi. (Charlie Chaplin)

Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)

Credo che se la vita ti dà dei limoni, dovresti fare della limonata…e cercare di trovare qualcuno la cui vita gli ha dato della vodka e fare una festa. (Ron White)

Ama la vita più della sua logica, solo allora ne capirai il senso. (Fëdor Dostoevskij)

Frasi filosofiche sulla vita

Tanti filosofi hanno parlato della vita, uno dei misteri più affascinanti e che ci riguarda tutti, ogni giorno. Da Seneca a Platone, da Sant’Agostino a Nietzsche, fino a pensatori più attuali, le frasi filosofiche sulla vita sono affascinanti e profonde, struggenti ed emozionanti. Le citazioni e gli aforismi più interessanti dei filosofi che ci parlano del loro punto di vista sull’esistenza.

Una vita di felicità non è forse la cosa che tutti vogliono e che nessuno rifiuta? Ma dove mai la si è conosciuta per desiderarla tanto? Dove mai la si è vista per esserne così attratti? (Sant’Agostino)

La vita deve essere vissuta come un gioco. (Platone)

Infine resta la vita, e il sapere lo strumento per meglio esprimerla. (Umberto Galimberti)

La vita può essere capita solo all’indietro, ma va vissuta in avanti. (Sören Kierkegaard)

La vita è fatta di rarissimi momenti di grande intensità e di innumerevoli intervalli. La maggior parte degli uomini, però, non conoscendo i momenti magici, finisce col vivere solo gli intervalli. (Nietzsche)

Mentre perdiamo il nostro tempo tra indugi e rinvii, la vita passa. (Seneca)

La vita è veramente molto semplice; ma noi insistiamo nel renderla complicata. (Confucio)

Fai attenzione a non perdere la sostanza afferrando l’ombra. (Esopo)

Per me l’uomo colto è colui che sa dove andare a cercare l’informazione nell’unico momento della sua vita in cui gli serve. (Umberto Eco)

Frasi sulla vita emozionanti

Una cosa è certa: la vita sa emozionare ogni giorno. Che sia un sentire positivo oppure negativo, il risultato è che ogni gesto che compiamo ci induce a provare qualcosa. Le frasi sulla vita emozionanti hanno proprio lo scopo di ricordarci quanto tutti i momenti siano importanti e che la loro somma sia proprio la nostra vita. Sono frasi sagge, per avere una visione di ciò che facciamo e dell’importanza di vivere il presente con totalità.