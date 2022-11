Frasi divertenti sulla vita, per prenderla con leggerezza e ritrovare il sorriso

Fonte: iStock Le frasi più divertenti e ironiche sulla vita

La risata è la nostra miglior medicina, soprattutto quando la vita diventa amara: possiamo superare ogni ostacolo, anche il più difficile, semplicemente prendendo tutto con un po’ di leggerezza. Il nostro percorso è come un lungo viaggio, fatto di momenti belli e altri, purtroppo, bui. Ma non dobbiamo mai perdere il sorriso, un’arma preziosissima per andare avanti a testa alta nonostante le difficoltà.

Per rendere la tua giornata più lieta, non devi far altro che regalarti una di queste perle di saggezza in chiave comica: su DiLei abbiamo raccolto le più divertenti frasi sulla vita, citazioni famose che ti aiuteranno a combattere la quotidianità con ironia. E se stai attraversando un periodo complicato, potresti ritrovarti a sorridere quasi senza volerlo, un balsamo per lenire anche le ferite più fresche.

Frasi divertenti sulla vita quotidiana

Alzarsi, andare al lavoro, tornare a casa e prepararsi per una nuova giornata: la routine può essere davvero stressante, per questo riderci su è importante. Scrittori, filosofi e pensatori l’hanno sempre saputo, quindi ci hanno regalato molte frasi divertentissime sull’argomento. Ecco le più belle, tutte da leggere.

La vita è dura. Dopo tutto, ti uccide. (Katharine Hepburn)

Sono stufo di seguire i miei sogni, amico. Chiederò solo dove stanno andando e li collegherò più tardi. (Mitch Hedberg)

Un giorno senza una risata è un giorno sprecato. (Charlie Chaplin)

Tutte le cose che mi piace davvero fare nella vita sono immorali, illegali o fanno ingrassare. (Alexander Woollcott)

Per ogni minuto in cui sei arrabbiato perdi sessanta secondi di felicità. (Ralph Waldo Emerson)

La gente dice che il denaro non è la chiave della felicità, ma ho sempre pensato che se hai abbastanza soldi, puoi avere un duplicato. (Joan Rivers)

La vita è così amara, il vino è così dolce; perché dunque non bere? (Umberto Saba)

La vita è troppo breve per leggere citazioni sulla vita che è troppo breve. Smetti di leggere e vai a vivere la tua vita! (Kevin Ngo)

Ognuno ha uno scopo nella vita. Forse il tuo sta guardando la televisione. (David Letterman)

Credo che se la vita ti dà limoni, dovresti fare la limonata. E cercare di trovare qualcuno a cui vita ha dato la vodka, e fare una festa. (Ron White)

Se pensi che a nessuno importi se sei vivo, prova a saltare un paio di pagamenti dell’auto. (Earl Wilson)

Chi ha detto che i soldi non possono comprare la felicità non sapeva dove fare acquisti. (Gertrude Stein)

La vita è un libro che ci viene dato in prestito. E in genere lo rivogliono indietro proprio quando stiamo per capire la trama. (Giancarlo Magalli)

Perché è rimasto così tanto mese alla fine dei soldi? (John Barrymore)

Frasi ironiche brevi sulla vita

Quando ti senti giù, preparati a cambiare la tua giornata: scegli una di queste brevi frasi ironiche sulla vita, condividila sul tuo profilo social e lascia che un sorriso torni sul tuo volto.

Ricorda, oggi è il domani di cui ti sei preoccupato ieri. (Dale Carnegie)

Tutto è divertente, finché succede a qualcun altro. (Will Rogers)

La vita è un viaggio. E se viaggi in prima è meglio. (Guido Nicheli)

La strada per il successo è sempre in costruzione. (Lily Tomlin)

La vita è come una moneta. Puoi spenderla come vuoi, ma la spendi solo una volta. (Lillian Dickson)

Ci sono momenti in cui tutto va bene: non ti spaventare, non dura. (Jules Renard)

La vita è solo un piccolo pezzo di luce tra due tenebre eterne. (Vladimir Nabokov)

Non rimandare mai a domani quello che puoi fare dopodomani. (Mark Twain)

Ridi molto. Brucia un sacco di calorie. (Jessica Simpson)

La vita sarebbe tragica se non fosse divertente. (Stephen Hawking)

Si vive solo una volta, ma se lo fai bene, una volta è sufficiente. (Mae West)

La vita è dura. Ma è ancora più dura se sei stupido. (John Wayne)

Se vivi fino a cento anni, ce l’hai fatta. Pochissime persone muoiono oltre quell’età. (George Burns)

Non prendere la vita troppo sul serio. Non ne esci mai vivo. (Elbert Hubbard)

La vita è meravigliosa, senza saresti morto. (Leopold Fechtner)

Frasi divertenti sulla vita di Mafalda

Bellissime guanciotte, caschetto moro e un’ironia sferzante: Mafalda, protagonista dell’omonima striscia di fumetti, è un personaggio nato nel lontano 1964 dalla fantasia dell’artista argentino Joaquin Lavado (in arte Quino). I suoi aforismi pungenti sono diventati famosi in tutto il mondo: ecco le citazioni più divertenti sulla vita.

Fermate il mondo, voglio scendere.

La vita è carina, il brutto è che molti confondono il carino con il facile.

Ma dico io, al posto di sentirci nell’autunno della vita, non sarebbe più ottimista pensare di essere nella primavera della morte?

E perché mai di tanti mondi più evoluti io sono dovuta nascere in questo?

A me il “filo logico” delle cose ha sempre fatto inciampare.

Se la vita comincia a quarant’anni, perché diavolo ci mandano con tanto anticipo?

La domenica è fatta per mangiare tardi, dormire tutto il giorno, e lamentarsi che domani è lunedì.

Lavorate per guadagnarvi da vivere, ma perché la vita che vi guadagnate deve essere sprecata per lavorare per guadagnarsi da vivere?

Tutti si preoccupano della prova costume di agosto, nessuno che si preoccupa della prova cervello per gli altri 11 mesi.

In fin dei conti l’umanità non è altro che un sandwich di carne fra il cielo e la terra.

Sorridi! È gratis e allevia il mal di testa.

Perdo parecchie cose senza accorgermene: possibile che non succeda mai che perda anche un paio di chili?

A me non disturba questo fatto che siamo tutti uguali, purché non ci vengano a dire che ci rassomigliamo.

I miei sogni sono ribelli, non ci vogliono stare nel cassetto.

Anche le mie debolezze sono più forti di me.

Non mi è chiaro se in questa vita sto pagando i debiti di quella precedente o sto versando un anticipo per la prossima.

Frasi divertenti sulla vita di Snoopy

Da un fumetto all’altro. Snoopy, il simpaticissimo e riflessivo cane di Charlie Brown, è uno dei protagonisti di Peanuts, ideato da Charles M. Schulz. Ben lontano dall’essere un cucciolo normale, Snoopy ha una fervida immaginazione e i suoi pensieri sono spesso molto profondi (seppur intelligibili solo da altri animali). Scopriamo le sue frasi più belle e divertenti.

Non preoccuparti che il mondo finisca oggi. È già domani in Australia.

Tutto ciò di cui hai bisogno è l’amore. Ma un po’ di cioccolato ogni tanto non fa male.

Ieri ero un cane… oggi sono un cane… domani, probabilmente, sarò un cane. Ah, c’è così poca speranza di fare carriera!

La felicità è svegliarsi, guardare l’orologio e scoprire che hai ancora due ore per dormire.

Impara da ieri, vivi l’oggi, guarda al domani, riposa questo pomeriggio.

Secondo me, i gatti sono le erbacce nel prato della vita.

Così sto iniziando un nuovo anno. Ma sono forse diverso? No! Sono il solito cane! Giorno dopo giorno e anno dopo anno, mai un cambiamento. Talvolta mi stupisco della mia coerenza.

È già luglio? Non ci posso credere! La mia vita sta passando troppo veloce. La mia unica speranza è che si vada ai tempi supplementari!

Tutte le sere è uguale. Mangio nella scodella rossa e bevo l’acqua nella scodella gialla. Stasera penso che metterò il cibo nella scodella gialla e l’acqua nella scodella rossa. La vita è troppo breve per non viverla un po’.

Oggi non faccio niente. Anche ieri non ho fatto niente, ma non avevo finito.

Se la felicità è dietro l’angolo, la mia vita è un cerchio.

A volte sto sveglio di notte e mi chiedo: “Dove ho sbagliato?”. Poi una voce mi dice: “Per saperlo ti ci vorrà più di una notte”.

La vita è più facile se si teme soltanto un giorno alla volta.

Frasi ironiche sulle persone

La nostra vita ruota spesso attorno ad altre persone: gli amici, i vicini di casa, i colleghi di lavoro, tutti coloro che incontriamo per strada… Alcuni di essi hanno tutte le carte in regola per attirare le nostre simpatie, molti altri semplicemente ci capitano davanti e non possiamo che “digerirli”. Perché non farlo con ironia? Ecco le frasi e gli aforismi più divertenti, tutti da ridere.

La luce viaggia più veloce del suono. Questo è il motivo per cui alcune persone appaiono brillanti finché non le senti parlare. (Alan Dundes)

Perdona sempre i tuoi nemici, niente li innervosisce così tanto. (Oscar Wilde)

“Sii te stesso” è il peggior consiglio che puoi dare ad alcune persone. (Thomas Lansing Masson)

Se la vita fosse giusta, Elvis sarebbe vivo e tutti i suoi imitatori sarebbero morti. (Johnny Carson)

Due cose sono infinite: l’universo e la stupidità umana; e non sono sicuro dell’universo. (Albert Einstein)

Meglio tacere ed essere considerato uno sciocco che parlare apertamente e rimuovere ogni dubbio. (Abraham Lincoln)

Le persone che pensano di sapere tutto sono un grande fastidio per quelli di noi che lo sanno davvero. (Isaac Asimov)

Un pessimista è una persona che ha dovuto ascoltare troppi ottimisti. (Don Marquis)

Un uomo ricco non è altro che un uomo povero con i soldi. (W.C. Fields)

Siate felici. Infastidisce davvero le persone negative. (Ricky Gervais)

Un buon consiglio è qualcosa che un uomo dà quando è troppo vecchio per dare il cattivo esempio. (Francois de La Rochefoucauld)

Prima di giudicare un uomo, cammina per un miglio nei suoi panni. Dopo di che, chi se ne frega? È a un miglio di distanza e tu hai le sue scarpe! (Billy Connolly)

Frasi divertenti sulla vita di coppia

Anche in amore c’è bisogno di ironia. Anzi, è forse l’ingrediente fondamentale per una relazione duratura, che sappia superare ogni ostacolo. D’altra parte, dall’alba dei tempi si sorride e si fa sarcasmo sulla vita di coppia, proprio per esorcizzare le difficoltà del quotidiano. Leggiamo insieme le frasi più divertenti, da dedicare al tuo partner.

Il matrimonio è l’unica guerra in cui dormi con il nemico. (Francois de La Rochefoucauld)

Quando un uomo apre la portiera di una macchina per sua moglie, o è una macchina nuova o una nuova moglie. (Principe Filippo)

Vivo secondo le mie regole – viste, riviste e approvate da mia moglie, ma sono ancora mie. (Si Robertson)

Il matrimonio è la principale causa di divorzio. (Groucho Marx)

Prima di sposare una persona, dovresti almeno farle usare un computer con una connessione Internet lenta per scoprire chi è veramente. (Will Ferrell)

Adoro essere sposata. È così bello trovare quella persona speciale che vuoi infastidire per il resto della tua vita. (Rita Rudner)

Un uomo non sa cosa sia la felicità finché non si sposa. A quel punto è troppo tardi. (Frank Sinatra)

Quando sei innamorato sono i due giorni e mezzo più gloriosi della tua vita. (Richard Lewis)

L’amore vince tutte su tutto, tranne sulla povertà e sul mal di denti. (Mae West)

Sposati: se trovi una buona moglie sarai felice, se ne trovi una cattiva diventerai filosofo. (Socrate)

Gli uomini sposano le donne con la speranza che non cambino mai. Le donne sposano gli uomini con la speranza che cambino. Invariabilmente rimangono entrambi delusi. (Albert Einstein)

Il segreto di un matrimonio felice è ancora un segreto. (Henny Youngman)

Il matrimonio è come i funghi: ci accorgiamo troppo tardi se sono buoni o cattivi. (Woody Allen)

Un uomo innamorato è incompleto finché non si è sposato. Poi è finito. (Zsa Zsa Gabor)

Quando la vita si fa dura: frasi divertenti

Quando la vita si fa dura, i duri la prendono a ridere. Ok, l’aforisma non recita proprio così, ma in fondo questa è una bella verità. Con un bel sorriso stampato sulle labbra, anche i momenti più difficili riacquistano un po’ di colore. Vediamo alcune delle frasi famose più divertenti, per trovare il coraggio di andare avanti.