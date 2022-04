Aforismi e frasi sulla vita di coppia, le più romantiche e divertenti

Ogni volta che ci innamoriamo, ad un certo punto sentiamo proprio il bisogno di vivere insieme: è un istinto bellissimo, quel desiderio di condividere tutto con la persona che amiamo. E così ci troviamo di fronte alla quotidianità, alla routine che inizialmente sembra un sogno, ma che pian piano rischia di trasformarsi in noia. Ebbene sì, la vita di coppia non è sempre tutta rose e fiori. Ci sono tanti ostacoli da superare, perché non possiamo pensare più unicamente al nostro benessere, ma anche a quello del partner. Su DiLei puoi trovare una vasta raccolta di frasi e citazioni famose che parlano della vita di coppia, della sua bellezza e delle sue difficoltà.

Frasi sulla vita di coppia da dedicare

Vuoi sorprendere la persona che ami con un pensiero speciale? O magari regalare una bellissima frase d’augurio ad una coppia che ha da poco iniziato a vivere insieme? Ecco alcuni aforismi che puoi dedicare a chiunque desideri, perfetti per ogni occasione.

Saremo felici o saremo tristi, che importa? Saremo l’uno accanto all’altra. E questo deve essere, questo è l’essenziale. (Gabriele D’Annunzio)

Vivere insieme è un’arte, un cammino paziente, bello e affascinante. Non finisce quando vi siete conquistati l’un l’altro. Anzi, è proprio allora che inizia! (Papa Francesco)

Se il vostro scopo nella coppia è dimostrare in continuazione di esser sempre i più bravi, di guadagnare di più, di controllare la vita di tutti, allora non volete il bene della coppia, tanto meno quello del vostro partner. Nelle coppie che funzionano, si coopera per raggiungere obiettivi comuni mettendo a disposizione le proprie risorse, si sostiene l’altro nel raggiungimento di risultati propri. (Caterina Steri)

È facile stare insieme quando va tutto bene. Il difficile è quando si devono superare le montagne, fa freddo e tira vento. Allora, forse, per trovare calore, uno si deve fare un poco più vicino. (Maurizio De Giovanni)

Non credo alle coppie che stanno bene, vanno d’accordo. Credo a quelle coppie che ogni tanto maledicono il giorno in cui si sono incontrati, a quelle coppie che ogni tanto dicono di odiarsi e magari si odiano davvero a volte, a quelle coppie che hanno sempre paura di perdersi, credo a quelle coppie che quando fanno pace si sentono più unite di prima. (Fabio Volo)

Una vita in coppia armoniosa e concorde non si copia né si incolla, ma si costruisce con pazienza, perseveranza e, soprattutto, con reciproca comprensione e tolleranza. (Jean-Paul Malfatti)

Bisogna avere molta esperienza della vita, molta logica, molta bontà per saper godere delle qualità dell’altro senza infastidirsi a causa dei suoi difetti. (Ivan Gončarov)

Anche solo per stare insieme tra un uomo e una donna. È un lavoro. All’inizio magari ti sembra proprio il contrario, ti sembra tutto istinto e caso, una specie di dono della fortuna. Più facile e naturale di qualunque altra cosa nella vita. Invece non è facile per niente. Se non cominci a lavorarci subito, va tutto in pezzi prima ancora che tu te ne accorga. (Andrea De Carlo)

Frasi sulla vita di coppia divertenti

Tra luoghi comuni e battutine, la vita di coppia è uno degli argomenti che più si presta a spunti divertenti. Non a caso molti comici sfruttano proprio questa inesauribile vena per farci scoppiare in una fragorosa risata. E se vuoi anche tu strappare un sorriso al tuo partner, hai una bellissima scelta di frasi da cui attingere.

Per andare d’accordo con una donna il segreto è uno solo: riconoscere di avere sempre torto. (Achille Campanile)

Dietro ogni uomo di successo, c’è una donna che non capisce perché. (Maryon Pearson)

Ci si studia tre settimane, ci si ama tre mesi, ci si bisticcia tre anni, ci si tollera trent’anni e i figli ricominciano. (Hippolyte Taine)

Come definiscono gli uomini una relazione 50/50? Noi cuciniamo, loro mangiano; noi puliamo, loro sporcano; noi stiriamo, loro stropicciano. (Susan Savannah)

Se l’uomo è stato creato prima della donna, è stato per permettergli di piazzare una parola. (Jules Renard)

Chi condivide una vita a due nello stesso appartamento, sappia che presto l’unico trait d’union sarà l’amministratore dello stabile. (Aldo Busi)

Se i coniugi non vivessero insieme, i buoni matrimoni sarebbero più frequenti. (Friedrich Nietzsche)

La coppia è per definizione un insieme di tre persone di cui una è momentaneamente assente. (David Riondino)

La guerra tra i sessi è l’unica in cui i nemici dormono regolarmente insieme. (Quentin Crisp)

Tutti i matrimoni sono felici. È vivere insieme dopo che crea tutti i problemi. (Raymond Hull)

Mettiamoci d’accordo sul significato della parola “noi”, che per una donna significa “io e te”, per un uomo “io e i miei amici”. (Geppi Cucciari)

Se Laura fosse stata la moglie di Petrarca, pensate che lui le avrebbe dedicato sonetti tutta la vita? (George Byron)

Frasi sulla vita di coppia brevi

Possono stare in un piccolo bigliettino, magari ad accompagnare un regalo alla tua coppia di amici che ha finalmente iniziato a convivere. Ecco alcune citazioni famose molto brevi, che raccontano con profondità il vero significato della vita di coppia.

Tra due individui, l’armonia non è mai scontata, deve essere continuamente conquistata. (Simone De Beauvoir)

Bisogna scegliere per moglie solo una donna che, se fosse un uomo, si sceglierebbe per amico. (Joseph Joubert)

I litigi degli amanti rinnovano l’amore. (Terenzio)

Sia nella vita di coppia che nel sociale, rispetto e fantasia sono il sale della continuazione di tutto ciò. (Luciano Sante Manara)

L’amore è due persone che ballano in cucina.

Se la vista, la conversazione e lo stare insieme vengono tolti, la passione d’amore s’estingue. (Epicuro)

Quando lei si addormenta sulla tua spalla e tu resti immobile per non svegliarla. E ti chiedi come faccia il cuore a stare così comodo. (Fedez)

Amare non è vivere felici e contenti, ma affrontare le sfide insieme.

Fai in modo che la donna non ti cambi, perché quando lo avrà fatto si sarà stancata di te. (Hermann Hesse)

Frasi sulla vita di coppia in crisi

Come abbiamo detto, vivere insieme non è sempre facile. Anche quando l’amore è ancora forte, le piccole e grandi difficoltà quotidiane possono metterci a dura prova, e addirittura rovinare la nostra relazione. E queste frasi raccontano alla perfezione cosa significhi affrontare una crisi durante la vita di coppia.