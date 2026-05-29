Come funzionano le location di matrimonio all inclusive

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

123RF Location di nozze all inclusive

Non tutti gli sposi amano pianificare il proprio sì nei dettagli. Se siete particolarmente “pigri “ o semplicemente non avete molto tempo da dedicare all’organizzazione, scegliere una location all inclusive potrebbe rivelarsi una mossa vincente.

Che si tratti di un resort sulla spiaggia, di un hotel in città o di una proprietà privata appartata, questa opzione vi permetterà di semplificare notevolmente il processo organizzativo: strutture di questo tipo, infatti, provvedono a tutti gli elementi della cerimonia, inclusi cibo, bevande, fiori e musica. Ma come funzionano esattamente?

Cosa sono le location per matrimoni all-inclusive

Le location per matrimoni all-inclusive variano per dimensioni e stile, ma in generale offrono alle coppie la possibilità di prenotare e pagare insieme diversi elementi del matrimonio. Solitamente tutto viene raggruppato in un unico pacchetto, che include catering, servizio bar, tavoli e sedie, biancheria e talvolta anche torta, fiori e DJ.

Il livello e il tipo di servizi possono variare a seconda della struttura scelta: un resort di lusso potrebbe includere alloggio, spa e intrattenimento, mentre una tenuta locale potrebbe coprire solo cibo, noleggi di tendoni e staff. In linea di massima, la location si occuperà di gestire più aspetti, liberando gli sposi dal peso di cercare ogni fornitore separatamente.

Le location all-inclusive sono quindi una scelta ideale per professionisti impegnati, coppie che organizzano Destination wedding o per chi preferisce celebrazioni classiche e senza tempo.

Cosa è incluso nel pacchetto

Il termine “all-inclusive” viene utilizzato da resort, hotel e spazi eventi per indicare offerte molto diverse tra loro, quindi è fondamentale sapere esattamente cosa comprende il proprio pacchetto prima di far ricadere la propria scelta su una struttura.

Molte coppie pensano che all-inclusive significhi tutto incluso, ma aspetti importanti come foto, video, trucco e parrucco di solito non fanno parte del pacchetto. Anche tasse, costi di servizio e clausole di esclusività dei fornitori spesso vengono aggiunte in un secondo momento al conto finale. Per questo motivo, controllate il contratto per capire quali fornitori sono previsti e quali no.

È possibile personalizzare un pacchetto all-inclusive?

Personalizzare un pacchetto all-inclusive può significare cose diverse a seconda della location. Di solito queste strutture coprono gli elementi essenziali: catering, servizio bar, tavoli, sedie e personale per allestimento e smontaggio. A non essere inclusi sono i dettagli più particolari, come decorazioni floreali, noleggi speciali, intrattenimento o cancelleria. Questi particolari, quindi, possono essere adeguati alle proprie esigenze.

Il costo tipico di una location per matrimoni all-inclusive

Il costo totale di una location per matrimoni all-inclusive varia in base agli stessi fattori che influenzano i prezzi di altri eventi, come la data, il numero di invitati e la località. Tuttavia offrono, in linea di massima, costi più vantaggiosi rispetto alle strutture classiche.

Le location che hanno accordi di prezzi all’ingrosso con i fornitori possono offrire risparmi rispetto all’ingaggiare gli stessi professionisti autonomamente, e i resort all-inclusive spesso includono nel preventivo anche elementi aggiuntivi, come spazi per eventi pre e post matrimonio. Il vero risparmio sta nei pacchetti al dettaglio: oltre all’alloggio e alla ristorazione, spesso includono il costo della location, un coordinatore dedicato in loco, decorazioni come composizioni floreali per la coppia, la cena di prova e altri elementi che, se acquistati separatamente, possono aumentare rapidamente il costo totale.

Tuttavia, nel calcolare il totale finale, è importante considerare anche costi di servizio e tariffe orarie aggiuntive per il tempo extra necessario all’allestimento o allo smontaggio delle decorazioni. Le coppie dovrebbero inoltre sempre chiedere se alcuni elementi essenziali sono versioni ‘base’ (per esempio un centrotavola standard rispetto a un allestimento floreale più ricco). I piccoli dettagli potrebbero infatti fare una grande differenza.

I vantaggi di una location per matrimoni all-inclusive

Dal risparmio sui costi a un processo di pianificazione più semplice, prenotare una location per matrimoni all-inclusive offre numerosi benefici per gli sposi.

Comodità

L’elemento “tutto in uno” di una location all-inclusive è un elemento molto importante per le coppie che scelgono questa soluzione. Questa scelta semplifica infatti la pianificazione, soprattutto per i destination wedding o per le coppie che vogliono un’esperienza chiavi in mano con meno contratti da gestire.

Non tutti hanno infatti il tempo o il desiderio di pianificare ogni dettaglio: poter investire tempo nel trovare una location che offra agli ospiti un’esperienza straordinaria, oltre alla possibilità che la struttura gestisca il lavoro di selezione dei fornitori, può rendere il resto della pianificazione davvero rapido e semplice.

Pagamenti semplificati

Invece di dover tenere traccia di molte scadenze di pagamento, calendari dei costi e sistemi di fatturazione diversi, le coppie che scelgono una location all-inclusive possono semplificare anche l’aspetto finanziario. Costi e servizi sono riassunti in un unico pacchetto, riducendo le sorprese poco gradite: un valore decisamente importante per chi organizza da lontano.

Fornitori esperti

Assumere fornitori con anni di esperienza può rendere il processo meno stressante: non dovrete chiedervi se il catering abbia prodotti di qualità, se il fotografo conosca i trucchi migliori per realizzare un ritratto o se il fiorista ricordi esattamente quante composizioni servono per la navata.

Queste location hanno organizzato centinaia di matrimoni e sanno come farli funzionare senza intoppi. Si tratta di un’opzione ideale per le coppie che vogliono un’esperienza di pianificazione semplice e a basso stress, o per chi non vuole entrare nei dettagli della selezione dei fornitori e del design.

Gli svantaggi di una location per matrimoni all-inclusive

Sebbene le location all-inclusive possano essere la scelta ideale per molte coppie, non sono adatte a tutti.

Personalizzazione limitata

Scegliere una location all-inclusive ha generalmente un grande svantaggio: può ridurre la flessibilità nel realizzare una propria visione del sì. Aggiungere un drink d’autore al menu standard del bar non incide troppo sul budget; ma installare strutture scenografiche per coprire un’intera sala potrebbe farlo.

Se la location offre poche opzioni, c’è un alto rischio che decorazioni e design floreali possano sembrare standardizzati. Alcune scelte possono essere modificate ( su tutte tovaglie e sedie particolari) ma se si desidera usare lo stesso fotografo della propria famiglia o affidare i fiori a un parente, potrebbero essere necessari compromessi.

Scarsa flessibilità

Il principale svantaggio di una struttura all inclusive è sicuramente la flessibilità. Se sognate di scegliere ogni dettaglio o di portare in loco il vostro chef o fiorista preferito, una soluzione di questo tipo può risultare limitante.

Con i servizi in pacchetto, infatti, menù, noleggi e fornitori sono spesso già stabiliti. La pianificazione à la carte, invece, permette di scegliere i migliori fornitori in ogni categoria, spesso migliorando l’esperienza degli ospiti. Il rovescio della medaglia, solitamente, si concretizza in un prezzo più alto.