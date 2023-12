Fonte: iStock Cena di prova

I trend matrimoniali sono in continua evoluzione, e alle tradizioni locali irrinunciabili, molti sposi scelgono di affiancare usanze e rituali d’Oltreoceano. É il caso della rehearsal dinner, che sta lentamente conquistando le giovani coppie del Belpaese. Resa celebre da film e serie tv come ‘Sex and the city’, la cena di prova è un momento più informale e conviviale del banchetto di nozze vero e proprio, da condividere con amici e parenti a poche ore dalle cerimonia. State pensando di organizzare una rehearsal dinner pre-matrimoniale? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Cos’è la rehearsal dinner

Letteralmente ‘cena di prova’, la rehearsal dinner è una tradizione americana riservata solitamente ai matrimoni di più giorni, i cosiddetti ‘destination wedding’, che si svolgono in una location lontano da casa. L’evento può essere organizzato anche nel caso in cui gli sposi tornino nella loro terra d’origine per il fatidico ‘sì’ o per accogliere parenti ed amici che arrivino da lontano, e che quindi il galateo prescrive di accogliere in modo consono.

La rehearsal dinner è un momento più informale e conviviale che gli sposi condividono tradizionalmente con i loro invitati la sera prima della cerimonia. Rispetto al ricevimento vero e proprio, quindi, l’atmosfera è più rilassata e gioviale, proprio come se si trattasse di una serata tra amici.

Quali sono i riti della cena di prova

Come già specificato, le rehearsal dinner sono una tradizione americana spesso ritratta anche sul piccolo e grande schermo. Come tutti i rituali provenienti da altri Paese, non è fondamentale rispettarne pedissequamente tutti i passaggi, ma ci sono alcuni dettagli che la caratterizzano e che sarebbe meglio osservare:

La tradizione vuole che a pagare la cena sia la famiglia dello sposo La location e l’outfit degli invitati dovranno essere diversi ed indipendenti da quelli del matrimonio vero e proprio La lista degli ospiti non deve necessariamente essere la stessa delle nozze: si può scegliere di limitare l’invito a parenti ed amici più intimi È durante questa cena che i testimoni tengono i loro tradizionali ‘discorsi’ per gli sposi, che devono essere ironici e commoventi allo stesso tempo.

Come organizzare una rehearsal dinner

Se avete deciso di organizzare una rehearsal dinner non è necessario curarne con largo anticipo i dettagli: trattandosi di un evento informale, potete anche affidare l’allestimento a genitori ed amici, ma sarebbe comunque meglio fare delle valutazioni affinché la serata risulti del tutto riuscita.

Chi invitare alla cena

La parte più delicata riguarda gli invitati: soprattutto nel caso in cui decidiate di organizzare una cena casalinga, sarà necessario limitare il numero degli ospiti. Scegliete quindi gli invitati in modo logico, considerando di non poter ospitare tutti quelli invitati anche il giorno della cerimonia. Pensate ad esempio a riservare la rehearsal dinner ad amici e parenti più stretti, come genitori, nonni, fratelli e sorelle. Non dimenticate ovviamente damigelle e testimoni.

Quando organizzare la rehearsal dinner

La tradizione americana vorrebbe che la rehearsal dinner si svolga la sera prima delle nozze qualora non abbiate già optato per una serenata alla sposa. Tuttavia in Italia non esiste una regola ben precisa: molti sposi prediligono ad esempio come giorno il venerdì, soprattutto nel caso in cui i fiori d’arancio siano previsti nel weekend. Qualunque sia il momento prescelto, è importante che non sia troppo distante nel tempo dalla cerimonia, di cui rappresenta una sorta di introduzione.

Che location scegliere

Se per il banchetto di nozze gli sposi optano solitamente per ville o location mozzafiato in base al tema della cerimonia, per la rehearsal dinner le pretese possono essere decisamente più basse. Si può ad esempio puntare su un locale a cui la coppia sia particolarmente legata, oppure per un ristorante in cui oltre al cibo ci sia una pista da ballo in cui scatenarsi prima del fatidico ‘sì’. In alcuni casi, infine, gli sposi scelgono di celebrare l’evento a casa, allestendo una tavolata ad hoc.

E il menù? Anche in questo caso gli sposi hanno carta bianca. La soluzione migliore sarebbe ovviamente una proposta che possa mettere d’accordo tutti i palati, come ad esempio una pizzeria. Alternative altrettante valide possono essere osterie e trattorie tradizionali, oppure steak house se amate la carne. Nulla comunque vi vieta di puntare su proposte etniche come sushi e ristoranti cinesi, o, per i più golosi, un fast food.

Curare l’allestimento della cena

Non è necessario che la mise en place della rehearsal dinner rispecchi il tema del matrimonio. Si tratta infatti di cerimonie indipendenti, e sarebbe anzi preferibile optare per un allestimento più ‘easy’ per la cena, pensata come un momento più distensivo e meno ingessato.

Nulla vi vieta, qualora lo desideriate, di sbizzarrirvi con tovaglie e centrotavola matrimoniali per render ancor più indimenticabile la vostra cena di prova: essendo l’evento solitamente più intimo potreste approffittare per personalizzarlo e scegliere un tema più leggero o una palette più vivace. Gli ospiti non potranno fare altro che apprezzare.