Matrimonio: quali sono i doveri dello sposo

Dall'organizzazione del viaggio di nozze al regalo per il testimone: ecco quali sono i compiti di uno sposo in vista del matrimonio

Fonte: iStock Coppia di sposi

Esistono molti falsi miti legati al matrimonio, ma uno tra i più diffusi riguarda senza dubbio lo scarso coinvolgimento degli sposi nell’organizzazione della cerimonia. La tradizione vorrebbe infatti che sia la futura moglie ad avere maggior voce in capitolo in fatto di allestimenti e logistica, scaricando sui futuri mariti una responsabilità molto minore. Tuttavia la situazione, col passare degli anni, è notevolmente cambiata.

Oggi i groom to be hanno un ruolo centrale nell’organizzazione di una cerimonia di nozze, e ai compiti loro tradizionalmente associati, se ne sono aggiunti altri da dividere con le future mogli. Ma quali sono i doveri di uno sposo in vista del giorno del “sì”? Ve lo spieghiamo in questa guida.

Quali sono i doveri dello sposo in un matrimonio

I tempi cambiano, e con essi anche i matrimoni. Se infatti in passato erano soprattutto le spose con le rispettive famiglie a preoccuparsi di abiti, decorazioni e bomboniere, oggi sembra esserci un maggior equilibrio tra i ruoli. Molti sondaggi hanno infatti dimostrato come anche gli sposi abbiano scoperto un forte interesse nell’organizzazione dei fiori d’arancio, e vogliano contribuire a rendere questo giorno indimenticabile.

Per questo motivo, i groom to be ricoprono un ruolo molto più importante nell’allestimento delle proprie nozze rispetto a quanto ci si potesse attendere in passato. E non solo su richiesta delle loro dolci metà. A differenza dei loro padri e dei loro nonni, gli sposi moderni sono molto più coinvolti, e sono chiamati ad intervenire su tutti gli aspetti legati all’organizzazione del matrimonio: dalla scelta della location al budget, fino alla musica e alle bomboniere.

È altrettanto importante, inoltre, che, i futuri mariti si facciano portavoce delle esigenze e delle richieste della propria famiglia e dei propri invitati al matrimonio. Questo vuol dire, ad esempio, che qualora un loro amico o collega abbia particolari intolleranze alimentari, dovranno informare il ristorante ed assicurarsi che sia preparato un menù ad hoc. Oppure, nel caso in cui due persone a loro conosciute non abbiano particolare simpatia reciproca, dovranno assicurarsi di posizionarle in tavoli diversi. Volendo tuttavia riassumere i doveri più importanti degli sposi, occorre individuarli in base alla tempistica rispetto alle nozze.

I doveri degli sposi prima delle nozze

Come già spiegato, gli sposi sono chiamati a supportare la sposa in tutte le decisioni di ordine organizzativo e logistico da prendere in vista del matrimonio. Ecco alcuni dei doveri da portare a compimento nelle settimane che precedono il sì.

Occuparsi di tutti i dettagli relativi all’organizzazione: in vista del sì, entrambi i coniugi sono ugualmente responsabili nella pianificazione delle nozze. Gli sposi dovranno scegliere insieme alla propria compagna la location, stabilire il budget, organizzare la guest list, e consultare gli specialisti che si possano occupare di allestimenti e decorazioni. Tra le mansioni gestite con particolare piacere dai groom to be, tuttavia, ci sono la scelta del veicolo con cui arrivare sul luogo del rito e il tipo di musica da destinare all’intrattenimento in sala.

I doveri nel giorno del matrimonio

Archiviati i compiti legati all’organizzazione, anche nel giorno del “sì” gli sposi sono chiamati ad osservare alcuni piccoli doveri.

Essere puntuali: potrà sembrare scontato, ma il dovere principale di uno sposo nel giorno del sì è quello di essere puntuale. Se alla sposa sono infatti concessi minuti di ritardo perché considerati parte integrante della tradizione, gli sposi sono invece obbligati a presentarsi in orario sul luogo del rito civile o religioso che sia.

potrà sembrare scontato, ma il dovere principale di uno sposo nel giorno del sì è quello di essere puntuale. Se alla sposa sono infatti concessi minuti di ritardo perché considerati parte integrante della tradizione, gli sposi sono invece obbligati a presentarsi in orario sul luogo del rito civile o religioso che sia. Curare i rapporti con i propri familiari: è sempre compito dei futuri mariti porre rimedio ad eventuali imprevisti che possano riguardare i loro amici o parenti. Dovranno, ad esempio, assicurarsi che siano presenti al momento del servizio fotografico, o che stiano apprezzando il pranzo e la cerimonia.

I doveri degli sposi dopo la cerimonia

Dopo le fatiche dei fiori d’arancio, infine, gli sposi sono chiamati a portare a termine solo dei piccoli adempimenti.