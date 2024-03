Intrattenimento matrimonio: idee per trasformare in una vera festa il “sì”

Fonte: 123rf Intrattenimento di matrimonio

In ogni matrimonio che si rispetti, accanto a commozione e formalità, non può assolutamente mancare una buona dose di divertimento per sposi ed invitati. I fiori d’arancio sono infatti una festa a tutti gli effetti, e per quanto il rito – religioso o civile che sia – rappresenti il fulcro della cerimonia, la dimensione legata all’intrattentimento è altrettanto importante.

Dopo lo scambio dei voti, una volta inaugurato il banchetto di nozze, è buona consuetudine regalare agli ospiti qualche ora di puro relax e svago. Che si tratti di musica, ballo o giochi poco importa: ciascuna coppia di sposi potrà scegliere la modalità che meglio si adatti allo stile della propria cerimonia. State cercando qualche consiglio sulle migliori forme di intrattenimento durante il matrimonio? Ecco come trasformare in una vera e propria festa il vostro “sì”.

Intrattenimento di matrimonio: consigli ed idee

Per gli antichi Greci così come nel Medioevo, i banchetti di nozze rappresentavano una delle feste più attese dalla comunità. L’amore e l’unione tra due giovani andavano celebrati sì con un rito solenne e toccante, ma anche e soprattutto a suon di musica e balli: i festeggiamenti, in molti casi, duravano anche più giorni, a prescindere da quale fosse la classe di appartenenza dei festeggiati.

Oggi le cerimonie nuziali hanno un aspetto decisamente più discreto: gli sforzi organizzativi si concentrano soprattutto sul momento del rito e sulle decorazioni, oltre che sul menù del banchetto. Tuttavia, la dimensione legata al diverimento non è del tutto scomparsa: poiché i matrimoni si protraggono per molte ore, tra una portata e l’altra è importante offrire agli ospiti dei momenti di intrattenimento. Le proposte sono molte e variegate, pensate per adattarsi allo stile di ogni cerimonia: dalla musica al cabaret, ecco qualche suggerimento per rendere ancora più allegro il vostro “sì”.

Mantenetevi sul “classico” con musica e dj

La forma di intrattenimento più amata dagli sposi di tutto il mondo include, ovviamente, della buona musica ed una live band. Si può optare per un quartetto jazz, nel caso in cui abbiate organizzato un matrimonio a tema art deco, oppure affidarsi alla vocalità di un cantante lirico se siete fan dell’opera.

Qualora vogliate permettere ai vostri invitati di scatenarsi in pista, invece, contattate delle band che abbiano un repertorio prevalentemente pop/rock, e che possano soddisfare tutte le esigenze. Al calar del sole, infine, allestite una console per il dj: se avete pensato ad un after party di matrimonio, non potrete fare a meno di un po’ di musica dance per accompagnare i festeggiamenti fino all’alba.

Se siete alla ricerca di una soluzione più originale, infine, tra i trend di matrimonio in ascesa c’è sicuramente la silence disco. Assicuratevi di fornire un paio di cuffie o auricolari a tutti i vostri invitati, e lasciati che danzino tutti al ritmo delle stesse note, rigorosamente in silenzio. L’esperienza si rivelerà ancor più suggestiva se avete organizzato il vostro matrimonio in uno spazio aperto, circondati da un cielo stellato.

Allestite un angolo dei tarocchi

Vorreste regalare un tocco di “magia” al vostro sì? Allestite un angolo per la lettura dei tarocchi all’ora del cocktail. Affidatevi ad un esperto del settore, e regalate ai vostri invitati un’esperienza che difficilmente potranno rivivere altrove. Questa opzione è particolarmente indicata se avete inserito nella vostra cornice di nozze dettagli legati al mondo onirico ed esoretico o se, semplicemente, siete appassionati di numerologie ed astrologia.

Pensate ad un’area dedicata ai giochi da tavolo

Cosa c’è di meglio, tra una portata e l’altra, di una partita a jenga o scarabeo? Alcuni invitati, infatti, potrebbero non essere dei provetti ballerini, e preferire invece un altro tipo di passatempo: accontentateli allestendo uno o più angoli ad hoc, e assicuratevi di avere giochi, pedine e carte a sufficienza per permettere a tutti di partecipare.

Moltissime coppie scelgono di regalare un momento di puro intrattenimento ai propri ospiti facendosi aiutare da ballerini professionisti. Tra i numeri più amati ci sono senza dubbio la samba, se siete alla ricerca di un momento vivace e colorato, oppure la danza del ventre. In molti Paesi del Medio Oriente, infatti, la tradizione prevede che i neosposi siano celebrati da un gruppo di musicisti accompagnati, appunto, da una danzatrice del ventre.

Se invece volete rendere omaggio alle vostre radici iberiche, un numero di flamenco potrebbe rivelarsi un’ottima scelta: anche in questo caso, gli ospiti apprezzeranno moltissimo l’effetto “novità” dello spettacolo.

Sorprendete gli ospiti con acrobati ed artisti circensi

Se avete organizzato una cerimonia in uno spazio aperto, potrebbe essere una splendida idea affidarsi all’intrattenimento di stampo circense. Mangiatori di fuoco, trampolieri e giocolieri potranno muoversi tra i tavoli e divertire tutti i vostri invitati. Soprattutto i più piccoli.

Per le sale interne, invece, scegliete degli acrobati specializzati in tessuti aerei. Vederli volteggiare al di sopra di tavoli e banconi, regalerà ai vostri invitati uno spettacolo incredibile. E, soprattutto, a prova di scatto social.

Regalatevi una risata con comici e stand-up comedian

Ridere fa sempre bene, anche durante un pranzo di nozze. Per questo motivo, scegliere un comico o uno stand-up comedian potrebbe fare la gioia di molti dei vostri ospiti. Se preferite, concordate in anticipo il repertorio, assicurandovi che anche amici e parenti siano coinvolti con battute e scherzi in prima persona. Se non vi manca un po’ di autoironia, infine, potreste essere voi stessi i “bersagli” degli artisti.

Lasciate tutti senza fiato con i fuochi d’artificio

Spesso scelti come “gran finale”, i fuochi d’artificio possono regalare un momento davvero emozionante. Si tratta, ovviamente, di una soluzione praticabile solo se la location delle vostre nozze è dotata di uno spazio all’aperto e siete in possesso di tutti i permessi richiesti dal caso. Qualora non sia possibile organizzare uno spettacolo pirotecnico, potreste affidarvi in alternativa ai fuochi a freddo: si tratta di fontane luminose non pirotecniche, ma collegate ad una centralina o ad un mixer. In entrambi i casi, assicuratevi di avere la vostra canzone d’amore preferita a fare da soundtrack, così da rendere il momento ancora più indimenticabile.