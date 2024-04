Matrimonio, cosa fare in caso di pioggia: soluzioni geniali

Fonte: iStock Sposi sotto la pioggia

Nella scelta della data del proprio matrimonio, il meteo gioca senza dubbio un ruolo fondamentale. Tutti i futuri sposi, infatti, sognano per il giorno del “sì” temperature miti ed un cielo senza nuvole. Non sempre, tuttavia, le previsioni del tempo sono attendibili al 100%, e ci si potrebbe trovare a fare i conti con sbalzi di temperatura e piogge improvvise.

Per quanto nuvoloni e cielo grigio possano impensierire molte coppie, non sono necessariamente sinonimo di “festa rovinata”: provate a dare un’occhiata a queste soluzioni geniali da applicare al vostro matrimonio in caso di pioggia.

Matrimonio in caso di pioggia, cosa fare

Un noto proverbio recita: “Matrimonio bagnato, matrimonio fortunato”. Eppure, non tutti gli sposi sarebbero contenti di trovarsi a fare i conti con un improvviso acquazzone nel giorno del proprio sì. Soprattutto nel caso in cui abbiano programmato le nozze in primavera o estate. Un ricevimento all’aperto potrebbe infatti essere messo a dura prova da vento e pioggia, così come gli outfit di sposi ed invitati.



Se tuttavia controllando il meteo avete scoperto che nel giorno del vostro matrimonio potrebbero arrivare delle precipitazioni, non fatevi prendere dal panico: organizzandosi con qualche giorno d’anticipo, gli sposi potranno allestire un “piano b” affinché la loro cerimonia non perda assolutamente in termini di magia e romanticismo. Gli esperti ne sono assolutamente convinti: basteranno un po’ di creatività e il consiglio di qualche specialista per affrontare nel miglior modo possibile il meteo avverso.

Preparate un piano B

Che abbiate deciso di pronunciare il vostro “sì” in una villa sul mare oppure abbiate organizzato delle nozze in stile rustic chic circondati dalla natura, preparatevi all’eventualità di un giorno di pioggia studiando minuziosamente un piano B. È molto importante non solo per la piena riuscita della cerimonia, ma anche per permettere a tutti i professionisti coinvolti di svolgere al meglio il proprio lavoro.

Assicuratevi quindi che sia presente uno spazio indoor nella location del vostro banchetto, oppure che sia possibile installare tendoni in caso di emergenza: riuscirete sicuramente a gestire meglio l’ansia in vista del vostro giorno più importante. Pensate quindi anche a delle possibili alternative per intrattrenere ospiti ed invitati all’interno, come giochi o sessioni di karaoke.

Ombrelli e impermeabili per tutti

In caso di pioggia, è importante che oltre agli sposi anche gli ospiti si sentano pienamente a proprio agio. Per questo motivo, non dimenticate di inserire degli ombrelli o dei poncho all’interno delle vostre wedding bag.

Questi accessori potrebbero rivelarsi anche degli ottimi alleati di stile per il vostro “sì”: sceglieteli tutti di uno stesso colore, oppure personalizzateli con loghi ed iniziali dei vostri nomi per un ricordo che sia indimenticabile. Per voi, così come per i vostri ospiti.

Largo a tende e tendoni

Qualora la vostra location di nozze non sia provvista di uno spazio interno, pensate a noleggiare tende e tensostrutture da matrimonio. Ne esistono di moltissimi tipi, pensate per adattarsi a diversi tipi di stili e temi nuziali: quelli in PVC sono i più gettonati per la loro resistenza e i costi non troppo elevati. Provate anche a consultare delle compagnie specializzate per realizzarne dei modelli personali ed originali, aggiungendo dettagli e decorazioni da voi scelti.

Per rendere l’atmosfera ancor più suggestiva, infine, puntate su faretti e luci a LED, degli ottimi alleati anche in caso di pioggia ed acquazzoni.

Pensate a soluzioni last minute con i vostri fornitori

Scegliete con cura fornitori e professionisti chiamati ad organizzare le vostre nozze: in presenza di imprevisti e situazioni di emergenza saranno loro a fare la differenza. Fotografi e fioristi sapranno certamente trarre il meglio dalle situazioni più difficili, anche se per voi potrebbe voler dire fare i conti con qualche rinuncia: potreste non riuscire ad aggiungere al vostro album lo scatto al tramonto che avete sempre sognato, ma ciò non vuol dire che non esistano delle alternative altrettanto suggestive per la vostra galleria.

Allo stesso modo, il vostro stylist potrebbe arricchire il vostro outfit di matrimonio con dettagli ancor più personali: pensate ad una sofisticata mantella con cappuccio, ma anche ad un ombrellino che ricordi i dettagli dell’abito. Insomma, sposa bagnata …. ma sempre chic!

Create un’atmosfera confortevole

La pioggia nel giorno del matrimonio è considerata in molte parti del mondo sinonimo di buona fortuna. Perché, quindi, non “abbracciare” questa situazione e trarne il meglio per creare un’atmosfera unica ed originale? Se il tempo si prospetta ventoso e con temperature piuttosto basse, pensate a predisporre stufette e coperte per i vostri ospiti, magari allestendo anche un angolo dedicato alle bevande calde: cosa c’è di meglio di una bella tazza di tè, caffè o cioccolata calda mentre imperversano le intemperie?

Provate anche ad arricchire il vostro buffet dei dessert, affiancando alla torta nuziale dolcetti caldi e golosi manicaretti. I vostri invitati si sentiranno sicuramente coccolati, e ricorderanno il vostro matrimonio come un’esperienza unica nel suo genere. Meglio se accompagnata anche da una colonna sonora ad hoc.

Approfittate della pioggia per scatti incredibili

La pioggia potrà non essere la miglior alleata di outfit e ricevimenti all’aperto, ma potrebbe rivelarsi una vera e propria risorsa per il vostro shooting nuziale. Approfittatene per realizzare scatti con ombrelli colorati o buffi stivali di gomma, o per immortalare un bacio con la vostra dolce metà riparati sotto lo stesso parapioggia.

Nulla vieta ai più temerari, infine, di affontare le intemperie senza alcun tipo di riparo: al termine della cerimonia, concedersi qualche foto bagnati da una leggere pioggerella potrebbe rivelarsi un’ottima mossa per un video matrimoniale degno di Hollywood.

Siate flessibili



Poiché non è possibile controllare il meteo, accettare la pioggia senza troppi problemi è il primo passo per una cerimonia di successo. Piuttosto che sperare inutilmente in un cambiamento atmosferico improvviso, cercate di adattare tutti i dettagli del vostro matrimonio alle possibili precipitazioni: che si tratti di posticipare di qualche minuto l’inizio del ricevimento, o di sostituire l’automobile senza tettuccio da voi scelta, non fatevi turbare eccessivamente. Mantenere un’energia positiva di coppia, anche in situazioni di emergenza, è sicuramente una delle chiavi di successo per una relazione duratura.