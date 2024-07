Emergency kit di matrimonio, cos’è e come realizzarlo

Fonte: 123RF Accessori della sposa

Il matrimonio è uno dei giorni più importanti nella vita di tutti i futuri sposi, ma potrebbe rivelarsi anche piuttosto faticoso o stressante. Per questo motivo è essenziale munirsi di un kit di emergenza matrimoniale, in cui inserire tutto il necessario per affrontare al meglio la lunghissima giornata del sì.

Ma cos’è esattamente un emergency kit di matrimonio? E come si realizza uno? Ve lo spieghiamo in questa guida.

Cos’è un emergency kit di matrimonio

Un emergency kit di matrimonio è un po’ come una borsa di Mary Poppins che contiene tutto il necessario per apparire al meglio e risolvere ogni possibile inconveniente che potrebbe presentarsi nel giorno del matrimonio.

Per quanto ci si possa impegnare affinché tutto vada per il verso giusto, c’è sempre la possibilità che un mal di testa o una macchia sull’abito da sposa possano in parte compromettere la piena riuscita del sì: nell’emergency kit, quindi, ci saranno tutti gli accessori ed utensili necessari a risolvere questi piccoli problemi.

Tradizionalmente è una delle damigelle ad occuparsi dell’emergency kit della sposa, ma si può chiedere anche alla madre della sposa oppure ad un amico stretto di prenderlo in carico. Sono moltissimi gli accessori e gli utensili di cui si potrebbe avere bisogno, e forse sarebbe meglio raccoglierli in una valigetta da tenere in una stanza della location di nozze. Tuttavia gli esperti consigliano di preparare anche una piccola borsa con oggetti essenziali da tenere sempre con sé come spazzola, rossetto, o calze di ricambio.

Come realizzare un emergency kit nuziale

Se avete intenzione di organizzare un emergency kit per il giorno del vostro matrimonio, dovrete assicurarvi di acquistare tutto il necessario con almeno una settimana di anticipo. Elaborate quindi una checklist, e provvedete a comprare tutti gli oggetti su essa menzionati. Per alcuni pensate anche ad una quantità superiore, come spille e forcine per capelli.

Se avete intenzione invece di provvedere ad un emergency kit per i vostri ospiti, non basterà occuparsi solo del contenuto, ma va prestata attenzione anche al contenitore. Potete in questo caso rivolgervi a dei rivenditori, acquistando dei kit già pronti, o se siete bravi con il fai-da-te occuparvene in prima persona. Non dimenticate di personalizzare, per quanto possibile, i gadget con un logo o con le vostre iniziali. Lo stesso discorso vale per gli involucri: potete scegliere delle tote bag da personalizzare con i colori della vostra palette nuziale, oppure inserire il kit nelle wedding bag da recapitare agli invitati all’inizio della cerimonia.

Perché è importante avere un emergency kit di matrimonio

Se avete pensato ad un wedding concierge per le vostre nozze, non avrete alcun bisogno di assemblare un emergency kit: sarà il professionista da voi scelto ad assicurarsi che tutto vada per il verso giusto, o che nessun imprevisto arrivi a turbare la serenità dei fiori d’arancio.

Qualora invece non abbiate a vostra disposizione un assistente personale, pensare ad un kit d’emergenza è essenziale. Preparare tutto l’occorrente per contrastare eventuali imprevisti vi aiuterà ad affrontare con meno ansia e stress una giornata già abbastanza impegnativa. Allo stesso tempo, è importante farsi trovare sempre pronti in vista di eventuali foto per l’album di nozze: il fotografo continuerà a scattare anche quando meno ve lo aspettate, così da restituire anche immagini più spontanee ed autentiche. Avere con sé rossetto e gel per capelli non si sarà mai rivelato più utile.

Cosa inserire nell’ emergency kit di matrimonio della sposa

Cosa si deve inserire all’ interno dell’emergency kit della sposa? È possibile identificare diverse categorie di oggetti, sia in base alla stagione del sì che alla location di nozze.

Gli essenziali

Rientrano nella categoria degli essenziali molti prodotti igienici e sanitari, come antidolorifici, fazzolettini, salviettine, mentine, digestivi e assorbenti. Ma anche quanto potrebbe servire per l’abito, come spille da balia o smacchiatore.

Beauty

Per gli sposi è importante mantenersi perfetti fino al taglio della torta. Per eventuali ritocchi al look o all’acconciatura assicuratevi di avere con voi lacca, sciampo a secco, forcine per capelli, una spazzola da viaggio, batuffoli di cotone, deodorante portatile o profumo.

Per il make-up, invece, non dimenticate di portare con voi del lucidalabbra o rossetto, correttore, mascara waterproof e polvere fissante. Ricordate, infine, dello smalto e dell’acetone per porre eventualmente rimedio a danni alla manicure.

Abiti e accessori

Nel giorno del sì potreste trovarvi anche a fare i conti con piccoli guasti al vostro outfit nuziale. Qualora non abbiate un assistente personale, è quindi opportuno che portiate con voi ago e filo, un piccolo paio di forbici, spille da balia, smacchiatore, uncinetto (nel caso il vostro abito abbia molti bottoni), e del boob tape (nastro adesivo per seno) in caso di modelli dalla profonda scollatura.

Non dimenticate dei collant di ricambio, e delle scarpe basse nel caso in cui le vostre non siano particolarmente comode.

Extra per il kit

Si tratta di oggetti non indispensabili, ma che potrebbero rivelarsi molto utili, come una power bank, collirio, balsamo per le labbra, una copia del programma giornaliero con gli orari di riferimento, piastra o ferro per capelli, repellente per insetti e crema solare (se il matrimonio si svolge in estate e all’ aperto), o scaldamani (per le nozze invernali).

Come preparare un kit di sopravvivenza per lo sposo

Anche lo sposo potrebbe trovarsi a contrastare degli imprevisti nel giorno del sì, e anche per lui un kit di sopravvivenza potrebbe rivelarsi una scelta decisamente saggia. Cosa non può mancare? Lucido da scarpe, un paio extra di lacci, bottoni, ago e filo, e dei gemelli di ricambio.

Per l’hairstyle, invece, non dimenticate gel o spray per capelli ed un pettine. Oltre a deodorante e profumo.

Cosa inserire nel kit di emergenza per gli ospiti

Infine, perfino gli ospiti potrebbero trovarsi ad avere a che fare con qualche imprevisto, e posizionare un piccolo beauty case in bagno per venire incontro alle loro esigenze potrebbe rivelarsi un gesto molto apprezzato. Qualora vogliate, potete anche realizzare un piccolo kit per ciascun amico e parente, inserendo all’interno antidolorifici, salviette struccanti, spray per capelli, mentine e deodorante.