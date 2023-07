Matrimonio, le canzoni consigliate per il taglio della torta

Fonte: Shutterstock

Ogni storia d’amore che si rispetti ha una colonna sonora che ne suggella i momenti salienti: il primo incontro, il primo bacio, la prima vacanza insieme e via dicendo. Per questo motivo, anche la cerimonia d’unione ha bisogno di canzoni adatte che ne scandiscano i momenti. La musica sarà la grande protagonista anche del taglio della torta al matrimonio.

Tra le canzoni da inserire nella playlist da far suonare il giorno delle nozze, è necessario scegliere una rosa di brani anche per un momento importante come il taglio della torta. Vediamo come scegliere i brani sulla base di canzoni che hanno fatto la storia per la coppia oppure, più in generale, che attingono alla cultura musicale italiana o straniera. Per quei momenti che meritano un ricordo anche con una traccia audio. Prima di entrare nel vivo, è necessario un piccolo excursus su quali sono le canzoni che generalmente si fanno suonare ad un matrimonio e, in secondo luogo, su cosa simboleggia il taglio della torta.

Che canzoni si mettono al matrimonio

Le canzoni che si lasceranno suonare nel corso del matrimonio saranno scelte, naturalmente, dagli sposi che coroneranno in quel giorno il proprio sogno d’amore. Saranno proprio loro a scegliere anche lo stile musicale che si deve adattare alla tipologia d’evento e al mood che si vuole dare all’intero ricevimento. In alcuni momenti, le canzoni potrebbero essere più classiche e solenni, in altri romantiche, in altri ancora, più ballabili, in virtù di una personalizzazione unica.

Per facilitarsi il compito si potrebbe immaginare all’evento nuziale come ad un film a cui collegare una colonna sonora. Sarà compito della musica aiutare le immagini ad essere narrate al meglio. La musica farà da filo conduttore per tutto l’evento, legando ogni fase saliente.

I momenti del matrimonio che necessiteranno di un accompagnamento musicale sono, per la chiesa: l’ingresso della sposa che percorre la navata (sia essa della chiesa, della sala del Comune o della location eletta per la celebrazione del rito civile), l’offertorio, la comunione, l’uscita da marito e moglie. Per l’evento: l’arrivo degli sposi, l’aperitivo, il ricevimento vero e proprio, il primo ballo, l’intrattenimento, il taglio della torta e il post festa, con un possibile momento discoteca.

Cosa simboleggia il taglio della torta

La torta nuziale è un dolce a cui si legano molte tradizioni e simbologie. Ad esempio, nell’antichità, nel dolce era nascosto un anello. Chi lo avrebbe trovato nella sua fetta, sarebbe stato il prossimo a sposarsi. Bisognerà fare riferimento all’Antica Roma, invece, per scoprire un’altra tradizione: quella di sbriciolare una fetta di torta sul capo degli sposi per propiziare fertilità. In Inghilterra, tutt’ora, gli sposi hanno l’abitudine di conservare la prima fetta della loro wedding cake in congelatore.

Cosa simboleggia il taglio della torta? Si crede che la torta del matrimonio debba essere necessariamente di forma tonda. Ciò perché la perfezione è incarnata proprio dal cerchio ma il cerchio serve anche ad evocare la protezione divina. Un’altra caratteristica del dolce è che debba essere sorretto da alzatine che rappresentano le scale che i neo coniugi dovranno salire insieme nella loro vita. Il colore da prediligere dovrebbe essere il bianco, simbolo di purezza.

Durante il taglio della wedding cake, sarà lo sposo a dover prendere il coltello per primo mentre la sposa adagerà la sua mano su quella del consorte, assecondando il suo gesto. La prima fetta doveva essere offerta dalla donna al suo compagno, poi alla madre di lui, a sua madre, al suocero, a suo padre e ai testimoni di nozze. Si trattava di un gesto altamente simbolico che faceva sì che la sposa divenisse la padrona della famiglia che si era appena creata con il matrimonio.

L’accompagnamento musicale è fondamentale e dovrebbe anche invogliare gli ospiti ad assaggiare almeno un pezzettino di dolce per augurare alla coppia prosperità e tanta fortuna. La musica, inoltre, deve anche emozionare e sottolineare l’importanza di un momento simbolico: con il taglio che sancisce la fine della festa, per la coppia che ha appena formato una famiglia significa che una nuova vita sta per iniziare per loro.

Inoltre, il taglio della torta sarà un momento che fotografi ed invitati si affretteranno ad immortalare e, magari, condividere non solo sotto forma di foto ma anche di video. Oltre alla bellezza del dessert, la musica farà la sua parte importante.

Dopo il taglio della torta si potrà scegliere se proseguire la festa oppure dare il via all’ultima parte dell’intrattenimento. Un esempio? Uno spettacolo pirotecnico, che segnerà la fine dell’evento.

Che musica mettere al taglio della torta

Dopo essersi scambiati le promesse e aver finito le pietanze principali del banchetto, i brindisi si sono sprecati ma è giunto il momento di far iniziare la vera festa. Come fare per dare inizio alle danze (oppure congedare i propri ospiti)? Servire il dessert di cui la protagonista indiscussa è la torta nuziale!

Esistono molte canzoni collaudate per tagliare la torta. In una visione semplicistica, si potrebbe scegliere qualsiasi canzone con le parole dolce, zucchero o torta nel titolo. Nessuno, però, vuole essere banale al proprio matrimonio.

Probabilmente, quando i neo coniugi saranno pronti per tagliare la torta, avranno attorno a se una bella atmosfera con gli ospiti che si sono ambientati e scatenati e il vino è fluito nei bicchieri. Se il mood che hanno scelto per la festa è giocoso, divertente e all’insegna della festa, la canzone che potrebbero scegliere per il taglio della torta potrà essere divertente a sua volta ma, la tempo stesso, con quel pizzico di romanticismo che non guasta. Tra i brani scherzosi classici spicca Love and Marriage di Frank Sinatra, oppure scegliere qualcosa di più moderno e diretto come Yummy di Justin Bieber.

Le canzoni per taglio torta al matrimonio non dovrebbero essere troppo ritmate. La musica dovrebbe creare attesa. Del resto, si è arrivati al momento clou del ricevimento, in cui si servirà il dolce più atteso. Per i ritmi più potenti, ci si penserà dopo, se gli sposi avranno previsto un momento pensato al ballo e alla discoteca fino a notte inoltrata. La musica non dovrebbe essere troppo invadente poiché i protagonisti assoluti saranno gli sposi il loro dolce da tagliare.

Si può dire che non esiste la colonna sonora perfetta poiché ogni coppia è diversa e, in quanto tale, ha gusti a sé. La scelta, come tutta la colonna sonora della festa, non dovrebbe essere influenzata dagli altri.

Musica italiana per taglio torta

Tra le canzoni preferite per il taglio della torta si possono scegliere quelle di interpreti italiani contemporanei. Tra le preferite spiccano: Una canzone per te di Vasco Rossi; Buon viaggio di Cesare Cremonini; Il più grande spettacolo dopo il Big Ben di Jovanotti; Sei nell’anima di Gianna Nannini; L’amore è una cosa semplice di Tiziano Ferro. Indimenticabile e suggestiva Con te partirò di Andrea Bocelli.

Chi ha improntato il proprio matrimonio sulla tradizione oppure vuole della musica che rispecchi il luogo in cui si sta celebrando l’evento, può attingere alla musica popolare. O sole mio può essere tra la rosa delle canzoni italiane prescelte per il taglio della torta.

Per un matrimonio più raffinato ed elegante si può scegliere tra i vari compositori della musica classica o suonata unicamente con uno strumento meglio ancora se se ne facessero interpreti dei musicisti presenti all’evento. Le canzoni da cui attingere, ad esempio, possono essere quelle di Giovanni Allevi o Ludovico Einaudi.

Musica straniera per taglio torta

L’artista Bruno Mars, con la sua Marry You è nella top ten seguito dai Coldplay con A Sky Full of Stars. Non manca Perfect di Ed Sheeran e, per rimanere tra gli artisti contemporanei possiamo menzionare All of Me di John Legend. Classico intramontabile, invece, Over the Rainbow nella versione di Israel Kamakawiwo’ole. Tra gli altri grandi classici di grandi interpreti At Last di Etta James oppure Your Song di Elton John.

Dove scegliere la musica giusta

In aiuto degli sposi che devono scegliere la musica per il proprio matrimonio e, in particolare, per un momento saliente come il taglio della torta, arrivano tante tecnologie tra cui la piattaforma di streaming Spotify. Su di essa si potranno trovare delle playlist realizzate da altri utenti per ispirare ciò che verrà suonato alle proprie nozze e dalla piattaforma stessa. Quest’ultima, infatti, ha fatto una classifica a partire dalle canzoni che venivano maggiormente inserite dagli utenti nel tema wedding.

Tali piattaforme possono essere d’aiuto se si è a corto d’idee ma il consiglio principale è quello di attingere al proprio vissuto personale. In questo modo, si racconterà attraverso le note musicali la propria storia d’amore, in tutto e per tutto.

Se gli sposi avessero deciso di ingaggiare una band, un cantante solista, un dj, potrebbero lasciarsi guidare da queste figure professionali non solo per la scelta delle canzoni salienti che accompagneranno il loro evento ma anche per la scelta della colonna sonora del taglio della torta.