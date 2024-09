Paola Caruso a Verissimo, le lacrime per il figlio: “Il danno è permanente”

"Il danno è stato troppo forte", Paola Caruso sfoga tutto il suo dolore a Verissimo per la situazione del figlio Michele. Silvia Toffanin non trattiene le lacrime

Un racconto di quelli che non vorremmo mai ascoltare. Un racconto che non lascia speranza e che strazia il cuore. È quello di Paola Caruso a Verissimo, nella puntata di sabato 28 settembre. L’ex di Uomini e Donne ha portato nel salotto di Silvia Toffanin un aggiornamento sullo stato di salute del figlio di 5 anni, Michele, affetto da una grave malattia, causata da un errore medico che aveva provocato a Michele una paresi del nervo sciatico. Ora la donna sta cercando ogni modo per fare in modo che il figlio possa tornare a camminare, senza tutore e senza sofferenza. Ma la recente operazione non ha portato i risultati sperati.

Paola Caruso sul figlio a Verissimo: “Danno permanente”

Un incontro difficile quello tra Paola Caruso. Tra due donne, tra due mamme, che sono in grado di comprendere il dolore di sentirsi impotenti davanti alla sofferenza di un figlio. “Barcollo ma non mollo Silvia, nonostante tutti gli ostacoli. Sono abituata a saltarli e ormai lo faccio da due anni”. Ha esordito così Paola Caruso, con la voce tremante, ma con la forza che la contraddistingue. Il discorso è andato subito, naturalmente, sulla situazione del piccolo Michele: “Ormai è il mio unico pensiero”. A poco è servita l’operazione di inizio anno all’ospedale Gaslini di Genova, il nervo è troppo danneggiato e nonostante la riuscita dell’operazione, non ha sortito gli effetti sperati.

“Lui la sta vivendo male. Lui ha fatto la maggior parte della sua vita sano, come un bambino normale, a 5 anni ti capita una cosa del genere e non puoi più correre e giocare e non te lo sai spiegare. Vedo mio figlio provato, con un grosso disagio interiore che non sa esprimere”.

In aggiornamento