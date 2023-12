Non c’è dolore più grande per una madre di quello vissuto dai propri figli. Paola Caruso lo ha ribadito nel salotto di Verissimo dove, purtroppo, ha dato a Silvia Toffanin e ai telespettatori aggiornamenti affatto positivi sulle condizioni di salute del piccolo Michele. Non è bastato il lungo e raro intervento che ha dovuto subire per farlo tornare a camminare come prima: il figlio non ha visto alcun miglioramento in questi mesi e, come da lei rivelato, ha ormai un danno permanente.

Paola Caruso, nessun miglioramento per il figlio dopo l’intervento

Era stata a Verissimo pochi mesi fa, raccontando di quell’intervento tanto raro quanto faticoso per un bambino piccolo come il suo Michele, ma necessario: l’unica speranza per farlo tornare a camminare e muoversi liberamente come prima. L’intervento era riuscito ma l’ultimo controllo ha decretato che non vi è stato alcun miglioramento.

“Ieri abbiamo fatto la visita a sei mesi dall’intervento e purtroppo Michi non è migliorato – ha spiegato Paola Caruso nel salotto di Silvia Toffanin -. Il dottore ha detto che non può mentirmi. Purtroppo il danno che gli hanno fatto è un danno permanente ormai. Non c’è stato un minimo miglioramento in questo anno. L’intervento è andato bene ma il medicinale che gli è stato iniettato è stato talmente tossico che il nervo non ha avuto la forza di ricrescere e riprendere le sue normali funzioni”.

“In un secondo è cambiato tutto, non ci credo. Ancora non sono riuscita a metabolizzare questa notizia” ha ammesso con il volto segnato dalle lacrime e negli occhi la disperazione di una madre che ha fatto di tutto per restituire al figlio di quattro anni una vita serena. In fondo sono poche le cose che desideriamo per i nostri figli: che siano felici, giochino ma soprattutto restino in salute.

Cosa è successo al figlio di Paola Caruso

Chi ha seguito la vicenda ricorderà certamente che per Paola Caruso e suo figlio il destino ha intrapreso una strada inaspettata, dolorosa, difficile da accettare quando un anno fa, durante una vacanza in Egitto, al piccolo è stato iniettato un farmaco per far scendere una febbre. Una sostanza che è stata puro veleno per un bambino della sua età e che ha provocato una lesione al nervo sciatico.

“Questo nervo che gli è stato lesionato è l’unico del corpo che non ricresce facilmente e se non ricresce la situazione è questa. Non ci sono delle tecniche che possano risolvere questo problema“, ha spiegato la Caruso in lacrime a Verissimo. Questo “danno permanente” è qualcosa con cui il figlio dovrà convivere per sempre, perché al momento non esistono tecniche o interventi che possano apportare dei buoni miglioramenti.

“Adesso l’unica cosa è continuare con il tutore. Sarà il suo compagno di vita. Tanta fisioterapia. Dovrà sottoporsi nella crescita a vari interventi perché non avendo il sostentamento dei muscoli le ossa crescerebbero deformate – ha detto con il cuore a pezzi -. (…) Una decisione di un secondo ha cambiato la sua vita. Da mamma non mi preoccupo di me, il mio dolore è il dolore di mio figlio. È quello che mi spaventa, quello che dovrà affrontare mi lacera. Non potrà mai essere come prima. Sono sconvolta da tutto questo”.