Chi è Valentina, la sorella di Flavio Insinna

Flavio Insinna è uno dei conduttori più apprezzati dal pubblico italiano, eppure non ha mai lasciato che la sua vita privata fosse messa sotto i riflettori, lasciando le sue relazioni e la sua famiglia lontano da gossip e pettegolezzi.

Il noto presentatore de L’Eredità – che tornerà in autunno al timone dell’amatissimo programma in onda su Rai 1 – qualche tempo fa ha pubblicato una foto sui suoi profili social una foto in compagnia di una donna speciale, la sorella Valentina.

Da sempre molto geloso della sua privacy, Flavio Insinna ha voluto fare una sorpresa alla sorella in occasione del suo compleanno, condividendo una foto che li ritrae insieme, accompagnandola al simpatico messaggio: “Nella foto Valentina Insinna e il suo più grande ammiratore. Auguri Vale!”.

La foto ritrae i due fratelli allegri spensierati. Un dettaglio non è sfuggito ai più attenti: Valentina e Flavio hanno proprio lo stesso sorriso. Il conduttore appare sereno e tranquillo, lontano dalle luci della ribalta. Un’immagine inedita per il pubblico che lo segue, che mostra un rapporto che Insinna ha sempre voluto proteggere da sguardi indiscreti, ma che, evidentemente, è molto importante nella sua vita.

Una vera rarità sul profilo Instagram di Insinna, che non ha mai condiviso foto della sua vita privata, se non qualche sporadico scatto dei suoi amati gatti.

Che la sorella Valentina sia una colonna portante della sua vita è stato lo stesso conduttore a rivelarlo in diverse interviste. Pur non svelando mai troppi dettagli, Insinna, ha sempre sostenuto di essere innamorato del suo lavoro e che la sua famiglia ha svolto un ruolo fondamentale nella sua vita, quello di sostenerlo e incentivarlo nella strada verso il successo.

Dalle diverse interviste rilasciate dal conduttore, sarebbe stata proprio la sorella Valentina a convincere Flavio Insinna, dopo l’insuccesso nell’arma dei Carabinieri, a mettersi in gioco in una nuova avventura, che poi l’ha portato all’accademia di recitazione di Gigi Proietti dove ha preso il via la sua carriera da attore.

Flavio infatti ha collezionato tantissimi successi: tra le sue interpretazioni più popolari va sicuramente ricordata quella del capitano dei Carabinieri, Flavio Anceschi, nella seguitissima serie televisiva Don Matteo. Successivamente, l’attore ha preso parte ad altre fiction Rai e solo nel 2006 fa il suo esordio come conduttore televisivo nel programma Affari tuoi.