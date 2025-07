Flavio Insinna smentisce i rumors su Ballando: “Si può andare a cena senza parlare di lavoro”

IPA Flavio Insinna

Ballando con le Stelle è uno dei programmi più chiacchierati, e se ne parla anche quando tutti sono in ferie. Flavio Insinna, in particolare, è stato al centro degli ultimi pettegolezzi a tema, ma la verità è arrivata con un tweet dal tono ironico.

Dopo giorni di chiacchiere e indiscrezioni, l’attore e conduttore romano ha deciso di prendere il microfono digitale e dire la sua. Con un post su X ha smorzato con garbo tutti i pettegolezzi su un suo presunto debutto in pista.

Flavio Insinna, la cena sospetta con Milly Carlucci

Tutto è partito, come spesso accade, da una soffiata fotografica: Insinna e Milly Carlucci a cena insieme a Roma. La foto, pubblicata da Dagospia, è stata subito rilanciata da testate online e profili Instagram dedicati a indiscrezioni televisive, con didascalie chiare, che lasciavano poco spazio all’immaginazione, e che lasciavano intendere un ritorno del presentatore nel programma. Qualcuno parlava di un accordo già chiuso, qualcun altro di un colpaccio in arrivo per la nuova edizione. Peccato che, come ha raccontato lui stesso, non c’era nulla da trattare, solo una serata in compagnia.

Quel semplice incontro, raccontato come un “avvistamento” e condito da titoli ammiccanti, ha acceso le fantasie sulle possibili trattative in corso per Ballando con le Stelle. Ma i pettegolezzi sono rimasti tali, e Insinna ha scelto di spazzare via la bufala con un post secco su X (ex Twitter). E come spesso accade nel mondo del gossip, a volte basta un tweet ironico per spegnere un incendio di indiscrezioni.

Un momento delicato per la carriera

La voce non è arrivata a caso. Insinna arrivava da settimane in cui circolavano voci insistenti sul suo futuro televisivo, dopo l’uscita da La7 e alcune ipotesi su nuovi progetti Rai.

La cena con Milly Carlucci, immortalata e rilanciata come avvistamento strategico, è stata letta (erroneamente) come un segnale di ritorno su Rai1. Una suggestione che il diretto interessato ha stroncato con ironia, chiarendo che non c’era alcuna trattativa in corso.

Cosa ha scritto Insinna su X per chiudere le voci

Il cuore della vicenda è proprio su X. Questa mattina, Flavio Insinna ha scritto un post per smentire la partecipazione al talent show: “Non è vera la notizia che mi riguarda (parlo di Ballando con le Stelle). Vi do una notizia sciooookkkkkk: si può andare a cena per affetto e simpatia senza parlare di lavoro. O soltanto di lavoro. 50/50 60/40 70/30 Buona giornataaa!”.

Il linguaggio è volutamente colorito e il conduttore gioca con le parole e con un pizzico di matematica spiccia per enfatizzare che quella cena era unicamente per affetto e simpatia, non certo un contratto in pentola. Con il suo Buona giornataaa! finale, l’attore mette un punto esclamativo (letteralmente) a questa storia.

Insomma, è vero che i veri accordi si concludono in ristorante, ma a volte ci si va anche per passare del tempo in compagnia di colleghi/amici, come in questo caso.