Milly Carlucci vorrebbe Cruciani a Ballando: “Ci annusiamo”. E dice la sua su Barbara D’Urso

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Milly Carlucci

Tra un finale da portare a casa (quello di Canzonissima) e uno sguardo già proiettato alla prossima stagione televisiva, Milly Carlucci non perde l’occasione di dire la sua su una vicenda decisamente controversa che riguarda Barbara D’Urso. E spara un nome divisivo per la nuova edizione di Ballando con le Stelle: Giuseppe Cruciani. La conduttrice, impegnata con i suoi programmi, si lascia andare a dichiarazioni che toccano due nomi molto diversi ma ugualmente centrali nel racconto della tv italiana. Ma cosa ha detto di preciso?

Cruciani a Ballando con le stelle? Il desiderio di Milly Carlucci

Il casting di Ballando con le stelle è già iniziato, almeno dietro le quinte. E tra i profili che stuzzicano la curiosità di Milly Carlucci ce n’è uno in particolare: quello di Giuseppe Cruciani. Un nome che, se confermato, porterebbe nello show un’energia decisamente fuori dagli schemi.

La conduttrice non nasconde l’interesse, ma mantiene un certo riserbo sul possibile accordo e in un’intervista a La Stampa si lascia andare a qualche indiscrezione. “Diciamo che ci sono tentativi di dialogo in corso. In realtà è da anni che ci sentiamo, ci “annusiamo” ma poi non concretizziamo. Vedremo”. Certo è un nome che pesa quello del conduttore de La Zanzara, forse uno dei più controversi e divisivi del panorama comunicativo attuale, ma proprio per questo perfetto per il dance show di Rai 1 che, da sempre, ama scatenare polemiche in studio.

L’idea affascina anche per il potenziale narrativo. Un giornalista abituato al confronto diretto, spesso senza filtri o mezze misure, alle prese con coreografie, giudici e dinamiche di spettacolo. Una scommessa che, se andasse in porto, prometterebbe scintille.

Sembra trattarsi, per ora, di un gioco di avvicinamenti che potrebbe finalmente trovare una sintesi proprio nella pista da ballo di Rai 1. D’altronde, Ballando ha spesso puntato su personalità forti e divisive: Cruciani potrebbe essere il prossimo tassello dopo Marcella Bella e Barbara D’Urso?

Barbara D’Urso, Milly Carlucci interviene nell’affaire Mediaset

E proprio su Barbara D’Urso la collega e presentatrice di Canzonissima ha qualcosa da dire. Certo all’inizio è reticente, ma la giornalista de La Stampa riesce a strapparle una dichiarazione sul cosiddetto affaire Mediaset di queste ultime ore. Su questo punto, Milly Carlucci sceglie una linea chiara: nessun commento diretto sul piano legale.

“Un commento? Nessuno. È una sua questione giudiziaria su cui è bene non fare pettegolezzi”, precisa. Poi però si lascia andare a una riflessione più ampia, che sembra allargarsi oltre il semplice caso: “Mi spiace sempre quando vedo un talento buttato via non per sua colpa ma semplicemente perché il sistema vive di meteore e corre troppo veloce”, afferma. Una frase che suona come una presa di posizione netta sul funzionamento del mondo televisivo, dove le carriere possono cambiare rotta in tempi rapidissimi.

Senza mai nominare direttamente responsabilità, Carlucci sottolinea un principio che sembra scontato ma che, evidentemente, non lo è: il valore delle persone non dovrebbe essere sacrificato alle logiche del momento. “La vita di un artista può essere attraversata da coni d’ombra e se non c’è nessuno che si chiede: ‘Perché quella persona brava è finita lì?’, il rischio è di non uscirne mai. Non lasciare indietro nessuno è un valore per me fondamentale, soprattutto se applicato a professionisti di questo calibro”.