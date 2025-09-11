Milly Carlucci su Barbara D’Urso a Ballando: “Atto di enorme coraggio rimettersi in gioco”

IPA Milly Carlucci parla di Barbara D'Urso a Ballando con le Stelle

Prima le indiscrezioni, poi la tanto attesa conferma. E via, tra commenti di ammirazioni e altri dai soliti detrattori – che non mancano mai. Quel che è certo è che Milly Carlucci ha fatto il colpaccio assoldando nel cast di Ballando con le Stelle la mitica Barbara D’Urso, ormai lontana dal piccolo schermo da diverso tempo dopo il “divorzio” da Mediaset. Nonostante quel che insinui qualcuno, sminuendone la scelta, quello della D’Urso è un “atto di coraggio”. Rimettersi in gioco non è semplice né scontato, parola di Milly.

Milly Carlucci e la “conquista” di Barbara D’Urso

L’arrivo di Barbara D’Urso nello show di punta di Rai1, Ballando con le Stelle, è il cuore dell’intervista rilasciata dalla conduttrice Milly Carlucci al Corriere della Sera. E le parole che ha speso per lei vogliono spostare il focus dalla presunta “rivalità” tra Rai e Mediaset, mettendo al centro il rispetto e l’ammirazione per la collega.

“Erano anni che cercavo di convincerla – ha spiegato -. È un personaggio molto importante oltre che una persona di valore: non fai una vita nello spettacolo se non lo sei. Arriva da noi con la sua scia di tanti anni di professionalità. Ci accomuna il dialogo con il pubblico. Poi ognuno cerca di arrivare a fare gol secondo la propria personalità, ma Barbara D’Urso ha tutta la mia stima. Inoltre, fare il concorrente è complicato se sei abituato a tirare i fili della macchina: trovo sia un atto di enorme coraggio rimettersi in gioco e di grande fiducia confronti nei confronti di un programma e della Rai”.

Del resto la scelta di Barbara D’Urso di sottoporsi al giudizio della giuria e del pubblico nelle vesti inedite di concorrente, abbandonando il suo storico ruolo di conduttrice, è una dimostrazione di coraggio. E sul presunto “sgarbo” a Mediaset: “A noi non sono arrivate eco strane. Come sempre quando facciamo il cast ci siamo rivolti ai nostri interlocutori, Claudio Fasulo e Williams Di Liberatore e le trattative sono andate avanti, senza difficoltà particolari”.

A Ballando un cast di cui va orgogliosa

Questa edizione di Ballando con le Stelle vede protagonista un cast di tutto rispetto. Oltre a Barbara D’Urso figurano personaggi come Francesca Fialdini, Martina Colombari, Filippo Magnini, Nancy Brilli e la Signora Coriandoli (presa in prestito da Fabio Fazio a Che Tempo che Fa), per citarne solo alcuni.

Milly Carlucci si dice estremamente orgogliosa di queste scelte, specialmente della presenza del suo caro amico e storico compagno di viaggio nello show di Rai 1: “La partecipazione come concorrente di Paolo Belli è un regalo, una cosa specialissima: lui è il mio compagno di avventura da vent’anni, mio fratello. Per questo, per il nostro anniversario volevo scendesse in pista, come fosse il talismano di questa edizione. Il fatto che abbia accettato mi commuove. Detto questo non sarà avvantaggiato, anzi, la giuria si sta sfregando le mani. E, solo per quest’anno, lo sostituirà Massimiliano Rosolino, altro amico di Ballando“.

Confermata la giuria, su cui spesso si alimentano polemiche. Impossibile dimenticare l’ultimo “siparietto” di Guillermo Mariotto, che aveva fatto pensare almeno per un momento che avrebbe potuto rinunciare al suo ruolo. Ma così non è: “Ora Guillermo sta benissimo, è in grande forma. Non sono affatto preoccupata. È molto desideroso di tornare di nuovo sul terreno di Ballando perché lo diverte profondamente, come è sempre stato. Quindi, direi, che ora tutto fila liscio”.