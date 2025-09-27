Ballando con le Stelle, Milly Carlucci incalza Barbara D’Urso in attesa di esibirsi: “Tremebonda”

IPA Barbara D'Urso

“Vent’anni fa non potevamo immaginare di avere un percorso così bello e così lungo”, così Milly Carlucci ha dato il via alla ventesima edizione di Ballando con le Stelle. Questa è un’edizione speciale, con un cast altrettanto importante: tra i tanti nomi, uno, in fase di presentazione, ha ricevuto praticamente un caloroso applauso da parte del pubblico, che non vede l’ora di ritrovare la conduttrice, ma sulla pista da ballo. La prima parte della puntata è scivolata tutta nell’attesa di lei, di Barbara D’Urso. Da qui riparte, in una rinascita in salsa dance, pronta a rimettersi in gioco.

Ballando con le Stelle, l’attesa di Barbara D’Urso

Televisivamente, ci sono dei momenti che meritano di essere attesi, assaporati. Certo, tirare troppo la corda è esagerato, ma la partenza della ventesima edizione di Ballando con le Stelle è carica di aspettative. Merito della conduttrice, della giuria, del cast che si rinnova ogni anno, di un programma che ancora oggi unisce tutti davanti alla tv, persino i giovani, curiosi di ritrovare i vip in altre vesti. La prima parte di Ballando non ha deluso di certo le aspettative, con la presentazione del cast al completo e l’attesa di lei, sì, di Barbara D’Urso, incalzata anche dalla conduttrice stessa.

Milly Carlucci, in collegamento con la Sala delle Stelle, si è più volte rivolta proprio a lei: “Dov’è Barbara?”. La conduttrice lo sa benissimo: è la sua carta vincente di questa edizione, comunque vada. Ritrovare Barbara in onda al sabato sera, anche se da concorrente e non da conduttrice, è quanto una fetta di pubblico chiede ormai da tempo, dopo l’addio a Mediaset e il mancato ritorno in tv in modo più stabile. “Tremebonda”, così si è definita la D’Urso, in attesa del suo momento. E non a caso il suo è stato il primo nome detto dalla Carlucci in fase di presentazione del cast insieme a Paolo Belli, che però poi ha ceduto il posto a Massimiliano Rosolino, visto che fa parte dei concorrenti anche lui stesso.

Il ritorno in tv di Barbara D’Urso

Manca in onda da troppo tempo, e il suo ritorno è stato accompagnato da troppe indiscrezioni e non poche polemiche, considerando che la partecipazione a Ballando con le Stelle, non ballerina per una notte come nel 2024 ma nella veste di concorrente, è stata letta come uno sgarbo a Mediaset. Ma è stata la stessa “Generalessa” (come è chiamata affettuosamente dai suoi fan) Carlucci a spegnere qualsiasi polemica.

“Barbara non ha un contratto con Mediaset, non abbiamo strappato qualcuno che lavorava per un altro canale, non è uno sgarbo. Non aveva nessun contratto e credo sia legittimo fare offerte a personaggi interessanti”. E ha aggiunto: “Ed è una situazione diversa rispetto a quando Mediaset ha chiamato personaggi della Rai come ospiti nei propri programmi, in situazioni più complesse. Non vedo l’affronto: se la Rai non ha protestato quando alcuni suoi volti hanno fatto ospitate importanti per la concorrenza, qui non si capisce veramente quale sia la questione”.