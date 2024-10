Fonte: IPA Barbara D'Urso

Milly Carlucci ha aperto la puntata del 5 ottobre di Ballando con le Stelle, annunciando la presenza in studio, durante la serata, di Barbara D’Urso, nel ruolo di ballerina per una notte. La conduttrice televisiva, quindi, è tornata, ancora una volta, in onda, dopo che il suo contratto con Mediaset si è concluso a fine 2023 e dopo essere stata una delle ospiti di Mara Venier a Domenica In, a inizio 2024. In quell’occasione aveva raccontato, tra le altre cose, anche le sensazioni provate dopo il suo allontanamento da Mediaset.

Anche durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle la D’Urso non si è limitata a ballare, ma ha voluto far presente la sua opinione su degli argomenti che l’hanno vista coinvolta negli ultimi tempi.

Barbara D’Urso, le dichiarazioni su Mediaset

Come annunciato da qualche settimana, Barbara D’Urso è stata scelta per essere la ballerina per una notte della seconda puntata di Ballando con le Stelle. La partecipazione della conduttrice televisiva, dopo mesi d’assenza dalle scene, era particolarmente attesa da telespettatori e non solo, come rivelato in apertura di puntata dalla stessa Milly Carlucci: “Ballerina per una notte particolarmente attesa, dai social, dai giornali. Si chiacchiera sull’argomento, ed è Barbara D’Urso”.

Prima della sua esibizione in pista, però, la presentatrice è stata protagonista di alcuni filmati, in cui si apriva su diversi argomenti-chiave sulla sua modalità di conduzione e sulla fine del suo rapporto lavorativo con Mediaset. In particolare, Barbara D’Urso ha voluto dire la sua sulla televisione trash, che sarebbe stata tra i motivi, che hanno portato la rete televisiva a non rinnovare il suo contratto: “Che cosa significa la televisione trash? Perché questo oggi è trash, però domani non è più trash, quello che fa la D’Urso è trash, però, quell’altro non è trash, questo è trash, quello non è trash, oggi si, domani no. Ma che è? Soprattutto capire, guardando la televisione adesso, il trash non c’è più? Io non ci sto più in televisione, momentaneamente, è sparito il trash. Sono magica”.

La conduttrice ha commentato anche l‘utilizzo delle luci, che è uno degli elementi della sua conduzione, che è stato, spesso, al centro dell’ironia social nei suoi confronti: “Io lanciato la moda delle luci di Barbara D’Urso, adesso, tutti quanti, con le luci di Barbara D’Urso“.

Barbara D’Urso, i commenti all’esibizione

Prima di esibirsi sulla pista di Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso si è presentata ai telespettatori, attraverso un video: “Ballerina de che? Non sono capace… Ho l’ansia, neanche al debutto di una mia trasmissione come conduttrice”. Nel filmato la presentatrice ha raccontato di aver preso lezioni di danza fino agli otto anni, quando si è ammalata la sua mamma e, con la sua scomparsa, anche la danza è uscita dalla sua vita.

Barbara D’Urso ha anche parlato del suo stato d’animo attuale, dopo la separazione da Mediaset: “Questo è un momento, diciamo, emotivamente, molto particolare per me. Io ho vissuto una cosa che molti altri, secondo me, avevano vissuto, in altro modo… Un matrimonio che da anni, è sereno, un’unione stretta e, un giorno, all’improvviso, arriva il tuo compagno e ti dice ‘Guarda non ti amo più, ho un’altra. Ciao’, un’improvvisa mancanza, in un secondo, senza motivo, non c’è più… Per quello che mi è accaduto, faccio difficoltà a parlarne… So di essere una brava professionista e lo dico senza presunzione”.

La conduttrice ha anche svelato di aver avuto la sensazione di doversi reinventare da capo, dopo quanto accaduto: “Ho sessant’anni e adesso io che faccio? Come riprogrammo la mia vita, visto che per anni è stata quella. Io ho lavorato in una grande famiglia, in accordo, in armonia, in serenità, adesso, come mi ricostruisco? Però ho detto ‘Lo devo fare’. Ho aspettato, non è facile, perché poi scrivono cose non vere continuamente”.

Ma Barbara D’Urso ha voluto anche parlare della sua vita privata: “Emotivamente io sono in quel periodo, nel periodo di osservazione, di serenità, perché ho due figli meravigliosi, ho una nipotina meravigliosa e sta per nascerne un’altra che, spero, non lo sa nessuno, non nasca questa sera… Sarò nonna due volte, questa è la felicità”.

In pista, la presentatrice ha brillato in una performance di bachata e salsa, guadagnandosi la standing ovation del pubblico in studio. Prima di lasciare lo studio televisivo, in ogni caso, Barbara D’Urso ha voluto sottolineare la sua intenzione di tornare a condurre e ha lanciato un ulteriore frecciatina a Mediaset, affermando che, in passato, non le è stato permesso di partecipare come ospite a Ballando con le Stelle: “Non sono potuta venire”.