Dopo l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso si sfoga, criticando la giuria dello show che nell’ultimo appuntamento l’aveva definita troppo perfetta e pacata, concentrata più sulla volontà di ballare bene che sulla voglia di farsi conoscere meglio dal pubblico.

Barbara D’Urso replica alle accuse dopo la puntata di Ballando

In una clip di Ballando sul divano, Barbara D’Urso si è sfogata con Milly Carlucci e gli autori, delusa per i giudizi della giuria dello show. “Io non riesco davvero a capire cosa la giuria voglia da me – si è sfogata -. Mi hanno parlato di una Barbara D’Urso trash e mi aspettavo questo, loro vogliono la Barbara D’Urso trash? A, che significa Barbara D’Urso trash, B se tutto quello che ho fatto in quegli anni, la battaglia per la violenza sulle donne, i diritti civili ecc, se ci sono state delle cose denominate trash, io le facevo perché erano condivise, era un’altra realtà, mi chiedevano quello, io facevo quello”. Poi, rivolgendosi a Milly Carlucci, ha aggiunto: “Qua sono a fare un altro tipo di percorso allora capisci perché sono confusa? Io lo show lo posso fare, mi attacco al lampadario, gli tolgo il pantalone. Così, show!”.

Le critiche della giuria a Barbara D’Urso

Nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso era stata criticata dalla giuria, in particolare da Selvaggia Lucarelli che, pur apprezzando le sue doti di ballerina, aveva affermato che la conduttrice non si era mai messa in gioco. “Tu sei qui per fare show”, aveva detto, scatenando la reazione della D’Urso, che aveva replicato: “Questo non è il mio show. È lo show di Milly Carlucci”. La giudice aveva però insistito, dicendo: “Tu sai benissimo che se ti nascondi e ti blindi dietro meravigliose coreografie, sorridi e se ne vanno a casa, poi tutta la settimana si parla di Beppe Convertini e Marcella Bella, c’è un problema. E tu lo sai bellissimo. Sei stata la tv e lo sei ancora. Sei stata anche la più brava per certi versi. Sembri una ragazzina quando balli ed è tutto molto bello. Ma mi chiedo: quando finirà quest’esperienza ti starà bene che si è detto solo ‘Barbara balla bene’?”.

“Non mi piacerebbe se mi venisse detto che sono stata 13 puntate a fare le polemiche – aveva risposto Barbara -. Questo non mi interessa. C’è un rapporto particolare tra me e te, sono convinta che ci stimiamo. Ma io lo chiedo a te: cosa ti piacerebbe? Che tipo di show vorresti da Barbara D’Urso? Io non sono la prima della classe. Ho 68 anni e ho deciso di fare un passo diverso da quanto fatto finora e questo è quello che ho intenzione di fare. Ed è un passo avanti per quanto mi riguarda. Ci vuole coraggio a fare il concorrente”.

La conduttrice ha poi ricordato i due anni lontano dalla tv dopo l’addio forzato a Mediaset, un momento particolarmente doloroso della sua vita professionale. “Erano due anni, ed ero ferma ingiustamente. Io lo so che volevi questo. È questo lo show? È questo che volevi? Tu non puoi sapere quello che è successo due anni fa, professionalmente e umanamente per quanto mi riguarda”, ha replicato.