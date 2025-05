Barbara D’Urso e l’addio alla tv: “Dopo la decisione di Mediaset sono spariti tutti”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Barbara D’Urso rompe il silenzio dopo l’addio alla tv e la scelta di allontanarsi dal mondo dello spettacolo, in seguito alla fine della sua storia collaborazione con Mediaset.

Le parole di Barbara D’Urso sull’addio a Mediaset

Intervistata dal Corriere della Sera, a due anni dalla fine della sua carriera televisiva, Barbara D’Urso ha scelto di parlare e raccontare la sua verità. Era il luglio del 2023 quando Mediaset, con un comunicato ufficiale, annunciò che la presentatrice non avrebbe più condotto Pomeriggio Cinque.

Il comunicato svelava che al suo posto – nell’unica trasmissione che le era rimasta – sarebbe subentrata Myrta Merlino. Si parlava anche della possibilità di un reinserimento della D’Urso in altri progetti editoriali. Una eventualità che, come è noto, non si è mai in realtà concretizzata.

Un vero e proprio terremoto per Barbara D’Urso che, da un giorno all’altro, ha visto la sua vita cambiare radicalmente. Per circa due anni la conduttrice ha scelto di non commentare quanto accaduto, concentrandosi su sè stessa, ma oggi sembra pronta a ricordare quei momenti.

La D’Urso ha rivelato di aver sofferto molto per la sua estromissione dalla tv, tanto da scegliere di lasciare per un po’ l’Italia. “Dopo l’addio a Mediaset non potevo restare in Italia, troppo dolore – ha confessato su Sette, il magazine del Corriere della Sera -. Sono andata a Londra a studiare l’inglese. Altri sarebbero andati in qualche meta paradisiaca, Bali, Honolulu. Mi sono presa in affitto un appartamento e mi sono iscritta a un college, facevo lezione dalle otto di mattina alle cinque di pomeriggio”.

Barbara D’Urso ha poi raccontato di essere rimasta sola in quel momento così delicato della sua esistenza. Tutti i suoi amici e le persone che le stavano intorno, infatti, sarebbero spariti.

“Fino al giorno prima ricevevo una media di duecento messaggi, li ho contati – ha detto -. Il giorno dopo dieci, spariti tutti. Sono rimasti gli amici più stretti”.

La nuova vita di Barbara D’Urso lontano dalla tv

Nonostante la sofferenza e l’addio a Mediaset, Barbara D’Urso non si è fermata, ma si è rimboccata le maniche, intraprendendo nuove strade. Ha recitato a teatro, inseguendo una passione che aveva sempre fatto parte della sua carriera.

Non solo, la presentatrice ha continuato a praticare danza, sua altra grande passione, e ha aperto una società che organizza eventi. “Ho imparato ad attraversare il dolore e a riempire il vuoto”, ha confessato.

A sostenere Barbara D’Urso in questo momento complicato (e a regalarle il sorriso) i figli, da sempre presenza fondamentale nella sua vita. Giammauro Berardi, medico stimatissimo, ed Emanuele che invece è un videomaker.

La D’Urso è anche diventata nonna in questi ultimi anni. Il primogenito Giammauro e la compagna hanno infatti avuto due figlie. La conduttrice è legatissima alle nipotine e ha sempre voluto tenerle lontano dai riflettori, proteggendo la loro privacy come in passato aveva scelto di fare con i figli.

“È una cosa molto forte. È femmina – aveva confidato in una rara intervista rilasciata a Verissimo -. È una cosa che auguro a tutti di avere una frugoletta, sono completamente pazza di lei”.