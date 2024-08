Fonte: IPA Barbara D’Urso, 10 look che hanno fatto la storia (e molto discutere)

Lo sappiamo tutti: il rapporto professionale di Barbara D’Urso con Mediaset si è interrotto bruscamente. A lungo, è stata la “notizia” del momento: un divorzio che nessuno si aspettava, forse per il modo in cui è avvenuto, considerando che a lungo è stata la conduttrice di punta della Rete. E ora la conduttrice, su TikTok, ha menzionato nuovamente la sua ex “casa”, prendendo una decisione lodevole: vendere i vestiti indossati durante le trasmissioni per beneficenza.

Barbara D’Urso vende i vestiti indossati a Mediaset per beneficenza

Barbara D’Urso ha parlato raramente della separazione da Mediaset: qualche frecciata sui social, o ancora nel salotto di Mara Venier a Domenica In, in un’intervista fiume in cui ha spiegato cosa è accaduto con precisione e come ha reagito dopo la fine della collaborazione. E ora, su TikTok, ha accennato “brevemente” al rapporto interrotto in maniera burrascosa.

“Come voi sapete, poco più di un anno fa si è interrotto in maniera un po’ brusca il mio rapporto con Mediaset che durava da tantissimi, tantissimi anni. Un’azienda che mi ha dato tanto, un’azienda alla quale ho dato veramente tutto il mio cuore. Il mio contratto, però, andava avanti fino al 31 dicembre, quindi io ho voluto e ho dovuto rispettare il contratto. All’inizio di gennaio, come è giusto che sia, l’azienda ha svuotato tutti i magazzini, i camerini con tutte le mie cose, anche le mie cose personali e quindi è partito un enorme tir carico di tutte le cose che erano nei miei camerini, compresi tutti i miei vestiti e gli abiti che ho indossato in più di vent’anni”.

La scelta più sensata e giusta, per Barbara D’Urso? Usare la maggior parte dei vestiti per aiutare qualcuno. Parliamo di alcuni look iconici, come l’indimenticabile abito con la scritta “Ragazziii” quando conduceva il Grande Fratello. Ma non mancano vestiti indossati in occasione della Fattoria, Domenica Live, Reality Circus. Alcuni look, quindi, sono stati messi a disposizione di un’associazione che segue e aiuta ragazze e ragazzi fragili, Arimo. La raccolta fondi, come anticipato dalla stessa conduttrice, sarà verificata e controllata fino all’ultimo euro: una precisazione fondamentale visto che il tema della beneficenza da parte di Vip e influencer, dopo il Pandoro Gate, è finita spesso al centro della polemica.

Il futuro in TV di Barbara D’Urso

Si è tanto chiacchierato del futuro televisivo della conduttrice, ma per il momento non si conosce il “numero del telecomando” su cui la vedremo. C’è chi ha ipotizzato una sorta di Pomeriggio Nove, su cui sarebbe al lavoro la casa di produzione Fremantle, ma non ci sono state ulteriori news in merito e, anzi, Warner Bros. Discovery ha sempre smentito un progetto per la rete generalista. Poi, il contratto saltato con la Rai, perché qualcuno temeva di fare uno sgarbo a Pier Silvio Berlusconi. Sul palco di TeleSud, però, la D’Urso aveva promesso ai suoi fan e affezionati spettatori che l’avrebbero presto rivista. “Ma su un altro numero del telecomando”. Per altri dettagli, però, non ci resta che attendere: in molti aspettano il suo ritorno sulla scena.