Il ritorno di Barbara D’Urso in televisione è sempre stato un tema piuttosto chiacchierato. Sfumata la trattativa con la Rai, si torna a parlare del canale Nove. Un progetto “improbabile”, smentito dalla Rete, ma ci sono stati diversi contatti per avviare il progetto. Con alla conduzione – ovviamente – la D’Urso, che ha promesso al suo pubblico che presto la vedranno su un “altro numero del telecomando”.

Barbara D’Urso torna con Pomeriggio Nove?

Ad annunciare il ritorno in televisione è stata Barbara D’Urso, ma si è tenuta molto vaga riguardo alla Rete. Anche le indiscrezioni sono state spesso smentite, e in fretta, come quella che l’avrebbe voluta in Rai. La trattativa, però, sarebbe sfumata per non fare un torto a Pier Silvio Berlusconi. E ora ci sarebbe il nodo Nove, dove molti dei grandi nomi dello spettacolo italiano si sono trasferiti negli ultimi anni, come Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e, non ultimo, Amadeus.

A lanciare l’indiscrezione del progetto Pomeriggio Nove è stato Davide Maggio. Il ritorno della D’Urso in TV si sta configurando come più difficile del previsto. “Ci risulta che Fremantle (stessa casa di produzione che lavorava al Carramba d’ursiano) stia contattando autori e inviati dei contenitori informativi delle reti ammiraglie Rai e Mediaset proponendo un programma molto simile a La Vita in Diretta e Pomeriggio Cinque che vedrebbe al timone Barbara D’Urso dal prossimo settembre sul Nove”.

Ci sono però degli aspetti che non possono essere sottovalutati. Primo tra tutti le tempistiche: settembre è praticamente dietro l’angolo. E, sempre secondo Davide Maggio, Warner Bros. Discovery ha assolutamente escluso un progetto per la rete generalista. “Ma la concretezza delle telefonate con annessa proposta lavorativa c’è ed è facilmente riscontrabile”. Di sicuro, la D’Urso tornerà in televisione, almeno a detta sua, visto che l’annuncio è stato fatto sul palco di TeleSud. “Mi rivedrete presto, ma su un altro numero del telecomando”.

La trattativa con la Rai è saltata

Un anno di riposo, di rinascita, di famiglia. La D’Urso, fuori da Mediaset, sembra aver ritrovato se stessa. Non ha mai digerito come è terminato il rapporto lavorativo, e lo aveva raccontato anche nel salotto di Mara Venier a Domenica In. Ma ora deve pensare al futuro: ad accoglierla potrebbe, quindi, essere proprio Nove, dopo che la trattativa con la Rai è saltata, ma non c’è nulla di confermato. “Barbara D’Urso, volto Mediaset, stava per firmare per la Rai, ma questa Rai non è riuscita neppure a fare uno sgarbo a Mediaset”, ha fatto sapere Il Foglio.

Infine, c’è il nodo Ballando con le Stelle da sciogliere. Si è parlato della possibilità di vedere l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque nel cast dell’edizione del 2024 di Ballando, storico show Rai condotto da Milly Carlucci. Non ci sono però conferme, e anche la stessa Carlucci ha scelto di non alimentare le indiscrezioni. “Ma io non rivelo le mie manovre”. L’unica certezza al momento è che sul futuro della D’Urso in TV, almeno fino ad oggi, c’è stata parecchia confusione, soprattutto per le innumerevoli indiscrezioni. Che questa sia la volta giusta? Dovremo attendere una smentita o conferma per saperlo.