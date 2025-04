Stefano De Martino ha condotto una nuova puntata di Stasera tutto è possibile nella serata dell’1 aprile 2025. Il nono episodio del programma televisivo era dedicato al mare; tantissimi i giochi tematici che hanno visto come protagonisti gli ospiti in studio, tra cui si trovavano anche Bianca Guaccero, Biagio Izzo e Andrea Pucci.

Andrea Pucci dissacrante. Voto: 6

Andrea Pucci è stato uno degli ospiti della puntata dell’1 aprile 2025 di Stasera tutto è possibile. Il comico, però, ha mostrato tutto il suo lato critico e dissacrante, visto che già alla fine del primo gioco ha cominciato a lamentarsi per ciò che gli accadeva: “Non faccio più nessun gioco basta”.

Ma nella prova Passa la ciambella l’esperto del divertimento ha dato il meglio di sé, rimanendo incastrato nel salvagente più piccolo, tanto da far scatenare l’ironia dei compagni d’avventura: “Ora rimani incastrato dobbiamo chiamare i vigili del fuoco” e “Si è mangiato quattro pizze”. Andrea Pucci alla fine è caduto a terra e, nel rialzarsi, ha espresso tutto il suo scherzoso disappunto per quanto è accaduto: “Questi giochi di me***”.

Durante la puntata il comico si è definito un fenicottero e, quando Stefano de Martino gli ha chiesto di nominare tre oceani, la risposta di Andrea Pucci ha fatto ridere tutti: “Oceano del nord, del sud, Oceania”.

Bianca Guaccero snodata. Voto: 10

Bianca Guaccero ha mostrato tutte le sue qualità nell’ultima puntata di Stasera tutto è possibile. Ma su Passa la ciambella la presentatrice ha dato il meglio di sé, visto che riusciva ad aiutare i suoi compagni d’avventura grazie alla sua prontezza fisica e alla capacità di alzare la gamba molto in alto. Inoltre la conduttrice televisiva è apparsa particolarmente snodata e riusciva a sfilarsi il salvagente alla velocità della luce. Una prestazione che lo stesso Stefano De Martino non ha potuto non commentare: “Ha la giusta silhouette per giocare”.

Biagio Izzo, una Marilyn insuperabile. Voto: 10

Uno dei momenti più attesi di ogni puntata di Stasera tutto è possibile è quello della stanza inclinata, che nell’episodio dell’1 aprile 2025, aveva come tema, la Love boat. I diversi interpreti si trovavano quindi idealmente su un transatlantico in navigazione dall’Europa all’America. Tra di loro anche un conte decaduto, Carlo Conte, interpretato da Francesco Paolantoni: “La prima volta da piccolino, improvvisamente sono decaduto”.

Il nobile era in viaggio per portare il figlio dalla futura sposa milionaria, interpretata da Biagio Izzo, con un look alla Marilyn Monroe, con tanto di vestito bianco svolazzante. Il comico era davvero esilarante nei panni dell’attrice americana, come commentato da Stefano De Martino: “Che brutta scena”.

Giulia Penna negata nel mimo. Voto: 5

Ospite dell’ultima puntata di Stasera tutto è possibile anche Giulia Penna, che è stata protagonista del gioco del mimo. Ma la cantante non ha mostrato grandi doti in questo campo e, soprattutto, le sue imitazioni dello sport del surf e della Statua della Libertà erano del tutto improbabili. Sicuramente la ragazza ha dimostrato maggiori capacità in altre prove.

Giovanni Esposito racconta Peter Pan. Voto: 10

Giovanni Esposito, ospite fisso di Stasera tutto è possibile, ha mostrato, anche nell’ultima puntata, tutte le sue capacità nel campo dell’improvvisazione, visto che ha dovuto raccontare la favola di Peter Pan, inserendo nel testo anche delle parti impreviste, collegate a dei suoni che venivano mandati in onda dal conduttore televisivo. Ne è uscita una fiaba rivisitata ma molto divertente con un Peter Pan fermato dai vigili urbani mentre volava e perseguitato dalle chiamate di una maestra. Non è mancato, però, un finale divertente: “E vissero tutti come dei deficienti sopra all’isola e nessuno ritornava più”.