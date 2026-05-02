Ascolti tv del 1° maggio, chi ha vinto tra il Concertone e le altre proposte

IPA BigMama e Arisa

Venerdì 1° maggio i riflettori sono stati puntati tutti sul tradizionale Concertone per la Festa del Lavoro. Canale5 ha messo in pausa il Grande Fratello, e al suo posto è andato in onda il primo capitolo de Il Diavolo veste Prada, che in questi giorni è al cinema con la seconda pellicola. Anche Dalla Strada al Palco si è spostato a sabato 2 maggio: Carlo Conti & Co si ritrovano a sfidare il Serale di Amici. Su Rai1, quindi, è andato in onda Someone like you – L’eco del cuore. Ma chi ha vinto la sfida di ascolti dell’1 maggio e quanti spettatori ha totalizzato il Concertone?

Ascolti del 1° maggio, prima serata

A vincere la serata del 1° maggio è stato Il Diavolo veste Prada su Canale 5, che senza il GF Vip ha conquistato 2.194.000 spettatori con il 15.1% di share. Il film con Meryl Streep e Anne Hathaway, tornato d’attualità anche per l’uscita al cinema del sequel, si è dimostrato una scelta vincente per Mediaset, che ha preferito non rischiare con il reality contro il Concertone. Staccata di qualche punto, su Rai1, la fiction Someone Like You – L’Eco del Cuore ha interessato 1.795.000 spettatori con l’11.9% di share.

E il Concertone? Lo show di Piazza San Giovanni, trasmesso su Rai3 dalle 21.52 alle 00.24, ha totalizzato 1.713.000 spettatori e il 12.8% di share. Bene anche Quarto Grado su Rete4, che ha chiuso con 1.441.000 spettatori e un ottimo 12.2% di share Su La7, Propaganda Live ha totalizzato 774.000 spettatori con il 6%, mentre su Rai2 il doppio appuntamento Delitti in Paradiso (819.000 spettatori, 4.7%) e Oltre il Paradiso (609.000, 4.2%) non ha brillato. Su Italia1, Spider-Man – No Way Home ha incollato 642.000 spettatori con il 4.3%. Chiudono MasterChef su Tv8 con 394.000 spettatori (3%) e I Migliori Fratelli di Crozza sul Nove con 397.000 spettatori e il 2.5%.

Access Prime Time, dati del 1° maggio

Affari Tuoi su Rai1, condotto da Stefano De Martino, ha chiuso con 4.205.000 spettatori e il 23.4% di share. Numero identico, in percentuale, a quello de La Ruota della Fortuna su Canale 5, che con Gerry Scotti al timone ha portato a casa 4.231.000 spettatori e lo stesso 23.4%.

Terzo posto per Otto e Mezzo su La7, che con 1.294.000 spettatori e il 7.3% conferma il buon momento del talk di Lilli Gruber. Bene anche l’anteprima del Concertone: su Rai3, Aspettando Il Concerto del Primo Maggio ha fatto da apripista alla serata musicale con 1.716.000 spettatori e il 9.9%.

Per il resto, su Rete4 4 di Sera ha ottenuto 880.000 spettatori con il 5.2% nella prima parte e 766.000 con il 4.2% nella seconda. Su Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha sfiorato il milione con 910.000 spettatori (5.1%). Su Rai2, TG2 Post si è fermato a 407.000 spettatori (2.2%). Chiudono Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con 347.000 spettatori (1.9%) e su Tv8 Foodish con 260.000 spettatori (1.5%).

Preserale, i dati del 1° maggio

Nel preserale dominio netto di Rai1, dove L’Eredità continua a macinare numeri importanti. La prima parte dello show, La Sfida dei 7, ha ottenuto 2.494.000 spettatori con il 21.7%, mentre il gioco vero e proprio è salito fino a 3.646.000 spettatori e un solidissimo 26.4% di share. Su Canale 5, Avanti un Altro non è riuscito a tenere il passo: la versione breve Avanti il Primo ha totalizzato 1.641.000 spettatori (15.6%), seguita dal programma completo con 2.134.000 spettatori e il 16.5%.

Le news dei TGR su Rai3 hanno totalizzato 2.321.000 spettatori e il 16.4%. Bene anche La Promessa su Rete4, che ha intrattenuto 952.000 spettatori (6.1%), preceduta da 10 Minuti con 865.000 spettatori e il 6.3%. Su Rai2 il doppio episodio di F.B.I. ha fatto segnare 355.000 spettatori (2.8%) nella prima parte e 528.000 (3.5%) nella seconda. Su Italia1, dopo il daytime del Grande Fratello Vip (313.000, 2.9%), Hawaii Five-0 ha chiuso con 431.000 spettatori e il 2.9%. In coda, sul Nove Cash or Trash ha raggiunto 432.000 spettatori (2.8%), su Tv8 4 Ristoranti ne ha portati a casa 277.000 (1.9%) e su La7 Ignoto X si è fermato a 236.000 spettatori con il 2%.