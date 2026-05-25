Ascolti tv del 24 maggio, guerra tra Gerry Scotti e Stefano De Martino

Continua la sfida accesissima tra "Affari tuoi" e "La Ruota della Fortuna", anche domenica 24 maggio: chi ha vinto nella gara degli ascolti

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IPA Stefano De Martino e Gerry Scotti

Non si ferma lo scontro diretto tra Affari tuoi e La Ruota della Fortuna: i due programmi dell’access prime time continuano a distaccarsi, settimana dopo settimana, di pochissimi punti, e la gara degli ascolti continua anche domenica 24 maggio.

Ma la sfida è accesissima tra Rai e Mediaset anche nella fascia della prima serata: su Rai1 è andato in onda il primo film del ciclo Purché finisca bene, dedicato alla commedia sentimentale, con Cercasi tata disperatamente di Laura Chiassone con Elena Radonicich e Giorgio Pasotti. Su Rai2 invece era in programma, per gli appassionati del genere, un altro episodio della serie crime The Rookie.

Su Rai3 ad attendere il pubblico una nuova puntata della trasmissione di Sigfrido Ranucci, Report, su Rete4 invece l’appuntamento era con Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. E mentre su Canale5 gli appassionati aspettavano con ansia l’ultimo episodio della dizi turca Racconto di una notte, su Italia1 andava in onda una puntata de Le Iene. Ma chi avrà vinto la gara degli ascolti tv del 24 maggio? Ecco tutti i dati.

Ascolti tv del 24 maggio, prima serata: Cercasi tata disperatamente batte Racconto di una Notte

Nella serata di ieri, domenica 24 maggio, su Rai1 Purché finisca bene – Cercasi tata disperatamente interessa 2.137.000 spettatori pari al 13.6% di share dalle 21:49 alle 23:41. Su Canale5 Racconto di una Notte conquista 1.756.000 spettatori con uno share del 12.2% dalle 22:01 alle 00:07.

Su Rai2 The Rookie intrattiene 502.000 spettatori (2.8%). Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video 846.000 spettatori con il 6.9%. Su Rai3, dopo Report Lab (749.000 – 4.6%) e la presentazione (868.000 – 4.9%), Report segna 1.028.000 spettatori pari al 6% (Report Plus a 651.000 e il 4.6%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza 574.000 spettatori (4.6%). Su La7 Il Caso Epstein – Andrea, il principe senza privilegi raggiunge 334.000 spettatori e il 2.4%.

Su Tv8 la Formula 1 ottiene un netto di 471.000 spettatori con il 4.1% dalle 22:14 alle 1:59 (solo il Gran Premio a 795.000 e il 12.8% dalle 23:56 alle 1:26). Sul Nove, dopo la lunga presentazione (890.000 – 5.2%), la puntata di Che Tempo Che Fa raduna 1.428.000 spettatori con l’8.5% e 681.000 spettatori con il 6.7% nella parte chiamata Il Tavolo (L’Importante è Finire a 257.000 e il 6.5%).

Access Prime Time, i dati del 24 maggio

Su Rai1, dopo la presentazione di 5 minuti (2.972.000 – 18.4%), la puntata di Affari tuoi arriva a 4.029.000 spettatori (22.9%) dalle 20:47 alle 21:41. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 8 minuti (3.113.000 – 18.9%), l’appuntamento con La Ruota della Fortuna raccoglie 3.829.000 spettatori pari al 21.4% dalle 20:53 alle 21:54. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 958.000 spettatori (5.8%).

Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 687.000 spettatori e il 4.2% nella prima parte e 583.000 spettatori e il 3.3% nella seconda parte. Su La7 In Onda interessa 716.000 spettatori (4.2%) nella prima parte e 548.000 spettatori (3%) nella seconda parte chiamata In Onda Prima Serata. Su Tv8 la Serie B arriva a 402.000 spettatori e il 2.4%.

Preserale, dati del 24 maggio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 2.256.000 spettatori pari al 21.7%, mentre L’Eredità coinvolge 3.160.000 spettatori pari al 24.6%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story intrattiene 1.279.000 spettatori (13.3%), mentre Avanti un Altro! Story è la scelta di 1.707.000 spettatori (14.4%).

Su Rai2 la finale di Coppa Italia Femminile – Juventus-Roma segna 401.000 spettatori con il 3.8%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 309.000 spettatori (2.9%), mentre Hawaii Five-0 è seguito da 510.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.833.000 spettatori (14%), a seguire Blob segna 632.000 spettatori (4.2%).

Su Rete4 La Promessa interessa 817.000 spettatori (5.7%). Su La7 Signs è visto da 122.000 spettatori pari all’1.2%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 183.000 spettatori (1.9%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (336.000 – 3.6%), Che Tempo Che Farà è la scelta di 407.000 spettatori pari al 3%.