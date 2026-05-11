Ascolti tv del 10 maggio, lo scontro tra De Martino e Scotti è aperto

Continua la sfida accesissima tra Stefano De Martino e Gerry Scotti, anche domenica 10 maggio: chi ha vinto tra i due

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IPA Stefano De Martino e Gerry Scotti

La sfida tra Gerry Scotti e Stefano De Martino continua a giocarsi sul filo del rasoio: ogni sera Affari tuoi e La Ruota della Fortuna si distaccano di pochissimi punti, e la gara continua anche domenica 10 maggio. Uno scontro tra Rai e Mediaset che va in scena settimana dopo settimana, senza proclamare un vero e proprio vincitore.

Ma non finisce qui, perché anche nella fascia della prima serata, come quella dell’access prime time, la sfida è aperta. Rai1 proponeva un nuovo episodio delle vicende di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, mentre su Rai2 l’appuntamento per gli appassionati del genere era come sempre con la serie N.C.I.S..

Su Rai3 andava in onda una nuova puntata della trasmissione di Sigfrido Ranucci, Report, su Rete4 invece l’appuntamento era con il match cruciale per la Liga Barcellona contro Real Madrid. E mentre su Canale5 gli appassionati aspettavano con ansia l’ultimo episodio della dizi turca Racconto di una notte, su Italia1 il pubblico rideva con gli sketch di Zelig On. Ma chi avrà vinto la gara degli ascolti tv del 10 maggio?

Ascolti tv del 10 maggio, prima serata: Roberta Valente continua a trionfare

Nella serata di domenica 10 maggio su Rai1 Roberta Valente – Notaio in Sorrento interessa 3.523.000 spettatori pari al 20.4% di share dalle 21:56 alle 22:59. Su Canale5 Racconto di una Notte conquista 1.639.000 spettatori con uno share del 12.8% dalle 22:04 alle 00:29. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 574.000 spettatori (3.1%).

Su Italia1 la puntata di Zelig On incolla davanti al video 792.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai3, dopo Report Lab (975.000 – 5.3%) e la presentazione (1.253.000 – 6.5%), Report segna 1.474.000 spettatori pari all’8.3% (Report Plus a 1.075.000 e l’8.3%). Su Rete4 LaLiga – Barcellona-Real Madrid totalizza 1.149.000 spettatori (6.3%).

Su La7 Il primo cavaliere raggiunge 259.000 spettatori e l’1.8%. Su Tv8 Cani sciolti ottiene 173.000 spettatori con l’1.3%. Sul Nove, dopo la lunga presentazione (1.177.000 – 6.3%), Che Tempo Che Fa raduna 1.580.000 spettatori con il 9% e 863.000 spettatori con il 9.2% nella parte chiamata Il Tavolo (L’Importante è Finire a 329.000 e il 9.1%).

Access Prime Time, i dati del 10 maggio

Su Rai1, dopo la presentazione di 5 minuti (3.551.000 – 19.6%), l’appuntamento con Affari Tuoi arriva a 4.419.000 spettatori (23%) dalle 20:47 alle 21:48. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 8 minuti (3.484.000 – 19.2%), la puntata de La Ruota della Fortuna raccoglie 4.210.000 spettatori pari al 21.8% dalle 20:53 alle 21:58. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 864.000 spettatori (4.6%).

Su La7 In Onda interessa 788.000 spettatori (4.2%) nella prima parte e 549.000 spettatori (2.8%) nella seconda parte chiamata In Onda Prima Serata. Su Tv8, dopo Grid (582.000 – 3.2%), il Gran Premio di MotoGP arriva a 789.000 spettatori e il 4.1%. A seguire Zona Rossa raggiunge 335.000 spettatori e l’1.7%, mentre su RealTime Turisti per Case registra 286.000 spettatori (1.5%).

Preserale, dati del 10 maggio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 2.468.000 spettatori pari al 19.3%, mentre L’Eredità coinvolge 3.464.000 spettatori pari al 23.5%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story intrattiene 1.758.000 spettatori (14.5%), mentre Avanti un Altro! Story è la scelta di 2.073.000 spettatori (14.8%). Su Rai2, dopo TG2 Dossier (183.000 – 1.5%), F.B.I. segna 441.000 spettatori con il 3.2% nel primo episodio e 545.000 spettatori con il 3.3% nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 454.000 spettatori (3.4%), mentre Hawaii Five-0 è seguito da 553.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.884.000 spettatori (12.5%), e a seguire Blob segna 653.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 La Promessa interessa 976.000 spettatori (5.8%). Su Tv8 il Gran Premio di Moto3 conquista 551.000 spettatori (4.7%) e Moto2 506.000 spettatori (3.4%). A seguire Paddock Live intrattiene 419.000 spettatori (2.4%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (313.000 – 2.6%), Che Tempo Che Farà è la scelta di 499.000 spettatori pari al 3.2%.