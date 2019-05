Dieta idrica per perdere peso: come funziona

editato in: da

Fra le diete più in voga del momento c’è senza dubbio quella idrica che consente di perdere peso grazie a un menù liquido da consumare una volta a settimana.

Da qualche anno ormai numerosi studi scientifici hanno dimostrato come diminuire le calorie assunte per un breve periodo di tempo sia la soluzione migliore per difenderci da alcune malattie, vivere più a lungo e dimagrire. La dieta idrica è nata negli Stati Uniti e solo di recente è arrivata anche in Italia grazie a diversi vip e star che hanno deciso di seguirla.

Come funziona? Per tutta la settimana si segue un regime alimentare equilibrato, assumendo fra le 1200 e le 1400 calorie. Un giorno invece viene dedicato al consumo esclusivo di cibi liquidi, eliminando quelli solidi, per un totale di 500 calorie assunte. In questo modo si bruciano più in fretta i grassi, si riattiva il metabolismo e si ritrova la giusta spinta per continuare la dieta e perdere peso.

La dieta idrica è piuttosto flessibile e siete voi – a seconda delle vostre esigenze – a scegliere il giorno in cui volete assumere solo alimenti liquidi. Tutti gli altri giorni invece dovete consumare almeno tre pasti al giorno e due spuntini, puntando su pesce e carne magra, cereali integrali, legumi, verdure e frutta di stagione. Cosa mangiare durante la giornata di dieta liquida? Avete molte opzioni fra cui scegliere, tutte gustose e con pochissime calorie.

Sono consentiti tè verde, caffè e tisane, ma soprattutto frullati di frutta e verdura, da preparare con aggiunta di spezie e aromi per renderli ancora più gustosi. Un esempio? Iniziate la giornata con kefir, tè verde e una spremuta di arance rosse. A pranzo gustate un smoothie a base di verdure a foglia verde, ricche di antiossidanti, ferro e vitamine, mentre a cena optate per ortaggi rossi, arancioni e gialli, che vi consentiranno di fare il pieno di vitamina C.

Come sempre prima di seguire una dieta così restrittiva come quella idrica è importante rivolgersi ad uno specialista, solo lui saprà darvi i giusti consigli e aiutarvi a capire se si tratta del regime alimentare che fa per voi.