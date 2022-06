Frullati di frutta e verdura da portare a scuola o in ufficio: benefici e ricette

Laureata in Scienze e Tecnologie Erboristiche, ambientalista e appassionata di alimentazione sana, cosmesi naturale e oli essenziali, scrive per il web dal 2013.

Benefici

I frullati di frutta e verdura di stagione sono un toccasana per la salute di adulti e bambini. Si tratta di spuntini ideali, ricchi di vitamine, minerali e altre sostanze che apportano benefici al nostro organismo. Vitamine e minerali sono indispensabili per l’organismo poiché coinvolti in numerose reazioni cellulari. Alcune vitamine abbondanti nei vegetali, come la vitamina C, e molte sostanze naturali vegetali come i flavonoidi hanno inoltre attività antiossidante: contribuendo a combattere i radicali liberi e lo stress ossidativo, rallentano i processi di invecchiamento e aiutano a prevenire danni cellulari e malattie degenerative.

I vegetali contengono inoltre zucchero, che fornisce energia immediata da utilizzare nello studio e al lavoro, e acqua, un elemento indispensabile per idratare l’organismo, favorire la diuresi e fondamentale per tutte le reazioni di ogni nostra cellula, che avvengono in ambiente acquoso e che vedono coinvolti molti minerali e vitamine, presenti in grande quantità in frutta e verdura.

Infine, rispetto alle centrifughe ed estratti, i frullati di frutta e verdura frullate sono poi ricchi di fibra dal potere saziante e in grado di migliorare la funzionalità intestinale.

Per riassumere, i frullati possono:

fornire energia

migliorare il senso di sazietà

favorire la concentrazione

combattere i radicali liberi

rafforzare le difese immunitarie

migliorare l’idratazione

I frullati hanno però un grande limite: devono infatti essere sul momento e consumati freschissimi affinché vengano preservate tutte le sostanze nutritive degli ingredienti di partenza, in particolare vitamine e altri nutrienti sensibili all’azione di luce e temperature.

Come prepararli

Come preparare un frullato da gustare quando si è a scuola, in ufficio o in altre situazioni fuori casa come la palestra? Per mantenere inalterate le proprietà di frutta e verdura si può procedere in due modi: il frullato, dopo essere stato preparato, può essere trasferito immediatamente in una borraccia in alluminio o altro materiale che non faccia passare la luce, meglio ancora se in grado di mantenere freddo il frullato. Vanno quindi evitate borracce o bottiglia in plastica trasparente, perché la luce degraderebbe alcuni componenti all’interno del frullato.

In alternativa, in commercio è possibile reperire delle pratiche borracce collegate a un frullatore, comode da portare sempre con sé e usare all’occorrenza per frullare la frutta e la verdura. Questo elettrodomestico, chiamato mini blender, è dotato di un motore che frulla direttamente all’interno del recipiente-borraccia. Una volta inseriti gli ingredienti, si chiude e lo si porta con sé. Quando si ha voglia di gustare il proprio frullato, si preme il pulsante e il frullato è pronto in pochi minuti.

I pezzi di frutta e verdura più pesanti all’interno della borraccia-blender scenderanno infatti verso la parte inferiore dell’elettrodomestico, mentre il resto salirà in superficie. Il frullato è così subito pronto e, al termine dell’utilizzo, è sufficiente sostituire il tappo con le lame per frullare con il tappo a beccuccio per poter bere il preparato direttamente dalla borraccia.

Ingredienti per frullati

Esistono tantissime ricette per preparare frullati buoni e salutari da portare con sé al lavoro, in università o da bere a scuola. Gli ingredienti di base sono frutta, verdura, yogurt o latte vaccino al naturale o bevande vegetale alternative come quelle di soia, mandorle, avena o riso. A questi semplici ingredienti si possono aggiungere spezie in polvere ed erbe aromatiche per rendere il frullato ancora più saporito. Se graditi, si possono unire anche semi oleosi e frutta secca che arricchiranno il frullato di grassi buoni, vitamina E e minerali come calcio, potassio, fosforo.

Per ottenere un ottimo frullato è necessario scegliere frutta e verdura di qualità, optare per i vegetali con la polpa più morbida ed eliminare sempre la buccia, anche per quei frutti in cui normalmente viene consumata come mele, pere, pesche, albicocche e nespole. Un altro consiglio è quello di non aggiungere zucchero, già presente nella frutta.

La frutta va quindi lavata, pelata, privata di parti dure, tagliata in pezzi molto piccoli e inserita nel frullatore con la bevanda scelta ed eventuali altri ingredienti. Per quanto riguarda le quantità, per preparare il frullato si utilizzano:

100-150 grammi di vegetali;

200 millilitri di latte, yogurt o bevanda vegetale;

un cucchiaino di semi oleosi o frutta secca

o frutta secca mezzo cucchiaino di spezie in polvere

quattro-cinque foglie di erbe aromatiche

Ricette

Il frullato si prepara con vegetali diverse a seconda della stagione. Per realizzare ricette di frullati gustosi, il consiglio è quello di accordare i vegetali per colore e per sapori affini, sperimentando anche abbinamenti creativi e poco usuali. Tra le combinazioni migliori per preparare il frullato troviamo:

mela rossa, carota e curcuma

mela verde, sedano e zenzero

pera, noci e cannella

kiwi, spinaci e alga spirulina

nespole e semi di girasole

banana, datteri e vaniglia

banana e semi di lino

pesca, albicocca e mandorle

melone, peperone giallo e semi di sesamo

mirtilli, more, lampone e semi di chia

, more, lampone e semi di chia fragole, pomodorini e menta

pomodorini, peperone rosso e curcuma

Tutti i frullati elencati sono ricchi di vitamine, minerali, acidi grassi buoni e sostanze antiossidanti e possono aiutare a fornire energia e a migliorare la concentrazione nello studio e al lavoro.