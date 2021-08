Le migliori borracce termiche da portare con te, per acqua sempre fresca!

editato in: da

Con il caldo torrido di queste settimane è diventato indispensabile portare con te sempre acqua fresca, per evitare di disidratarti.

In ufficio, in spiaggia, in palestra e durante tutti gli spostamenti che ti capita di fare durante il giorno, la borraccia termica è diventata essenziale.

Ti permette di mantenere fresca per molte ore l’acqua al suo interno a differenza della bottiglietta di plastica che ha un’autonomia limitata, soprattutto quando le temperature esterne sono alte come in questo periodo.

Inoltre, la borraccia è una scelta ecologica, non inquini utilizzandola e riduci la tua produzione di rifiuti di plastica.

In commercio le trovi di tanti tipi in un vero tripudio di colori, fantasie e materiali diversi e originali. Abbiamo quindi selezionato le migliori per rapporto qualità/prezzo.

FJbottle Borraccia Termica con cannuccia

Se sei in procinto di partire per un’escursione in montagna o per una camminata nei boschi, metti in borsa una borraccia termica, ma non una qualsiasi! Scegline una con cannuccia per bere agevolmente anche in condizioni impervie senza bagnarti o sprecare acqua.

Quella prodotta da FJbottle, ha una cannuccia di plastica incorporata nel tappo. È realizzata in acciaio inossidabile 316, specifico per uso alimentare ed è, inoltre, resistente alla corrosione e all’ossidazione.

Mantiene le bevande fredde fino a 24 ore e calde per quasi 12 ore.

FJbottle Borraccia termica con cannuccia La borraccia adatta per le escursioni, grazie alla cannuccia ti permette di bere in tutte le condizioni senza bagnarti.

Lars NYSØM Borraccia Termica più venduta su Amazon

La borraccia prodotta da Lars NYSØM unisce il design accattivante e minimale alla funzionalità. Mantiene fresca l’acqua per ventiquattro ore e calda per 12. La bottiglia è realizzata in acciaio inossidabile di alta qualità ed è priva di BPA e ftalati.

Ideale non solo per trasportare acqua, ma tutto quello che vuoi: bevande gassate, succhi, frullati, ma anche caffè o tè.

Offerta Lars NYSØM Borraccia Termica Una borraccia dal design minimalista, realizzata in acciaio inossidabile.

24bottles, le borracce made in Italy

24 bottles è stata una delle prime aziende italiane a produrre e commercializzare le bottiglie termiche più funzionali e di tendenza, incoraggiando, in questo modo, il loro uso a discapito della plastica usa e getta.

Le bottiglie termiche di 24 bottles sono pratiche, leggere e grazie alla doppia parete, mantengono la temperatura fredda e il gusto delle bevande per un giorno.

Sono disponibili in moltissime fantasie e il loro design le ha rese protagoniste sui social in questi anni.

24 bottles La bottiglia termica più famosa, unisce in sé la funzionalità, la leggerezza dei materiali e il design.

GH Borraccia Termica senza BPA, fresco fino a 24h

Potenziata con una doppia parete sottovuoto, il thermos per l’acqua di GH mantiene fresca l’acqua per 24 ore e preserva il calore termico fino a 12 ore. Creata con acciaio inossidabile, il rivestimento antiscivolo, consente l’utilizzo in tutte le condizioni. È testato a prova di perdita, questo significa che puoi buttarlo in borsa anche capovolto e non avrai nessuna sorpresa.

Non contiene bisfenolo e ftalato, non è quindi tossico e soprattutto, non altera il gusto delle bevande.

GH Borraccia Termica senza BPA Boraccia termica senza BPA, mantiene le bevande fresche per 24 ore.

Super Sparrow Borraccia Termica (disponibile in tanti formati)

La borraccia Super Sparrow è dotata di due beccucci, uno dei quali per uso sportivo, che consente l’utilizzo con una sola mano.

È disponibile in molti colori e anche in cinque formati: dalla più piccola con capacità 350 ml alla più grande, per conservare un litro di acqua.

Come le altre in commercio, assicura il mantenimento della temperatura per 24 ore.

Super Sparrow Borraccia Termica Dotata di due beccucci per facilitare l’utilizzo, è disponibile in 5 formati e in tanti colori.