Chi è Eugenio Quaini, il marito di Mina

Eugenio Quaini, cardiologo, è l’uomo che da oltre 40 anni è accanto a Mina, l’inossidabile tigre di Cremona. I due sono convolati a nozze nel 2006 e vivono a Lugano, città dove la cantante risiede da tanti anni.

Cremonese e classe 1947, Eugenio Quaini, come poco fa accennato, è un rinomato cardiologo. Nel 1974 ha ottenuto la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano. Cinque anni più tardi, sempre presso l’ateneo del capoluogo lombardo, ha conseguito la specializzazione in Chirurgia Generale. Nel 1982, invece, si è specializzato in Cardioangiochirurgia presso l’Università di Torino.

Negli anni successivi ha fatto diverse esperienze di lavoro e studio all’estero tra Paesi, Regno Unito e Stati Uniti. Nel 1989, è arrivato per lui il conseguimento dell’idoneità al ruolo di primario in cardiochirurgia.

Attivo nella ricerca e nella consulenza ad aziende che si occupano di strumentazione per la cardiochirurgia mini invasiva, dal 2014 al 2015 ha ricoperto l’incarico di tutor del master di II livello in Innovation in cardiac surgery: advances in minimally invasive therapeutics, percorso formativo della Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna (Pisa).

Come rivelato nel 2015 alla rivista Mynews da un medico molisano che lo conosce da anni – il Dottor Nicola Intrevado – il consorte della tigre di Cremona è un uomo dall’atteggiamento metodico e una persona capace di conversare su qualsiasi argomento.

Al fianco di Mina da più di 40 anni, Eugenio Quaini, fatta eccezione per la visibilità legata al suo percorso professionale, è sempre stato lontano dai riflettori. A dimostrarlo ci pensa il fatto che la notizia delle sue nozze con la Mazzini, avvenuto il 10 gennaio 2006, è diventata di dominio pubblico diverso tempo dopo la cerimonia.

Per la cantante simbolo della vocalità femminile italiana quello con Eugenio Quaini è il secondo matrimonio. Mina, infatti, si è sposata per la prima volta nel 1970 con il giornalista Virgilio Crocco, padre della sua secondogenita Benedetta. Crocco, coetaneo della cantante (classe 1940), è scomparso tragicamente in un incidente d’auto nel 1973.

Un altro rapporto sentimentale che ha segnato la vita di Mina è stato quello con l’attore Corrado Pani. Dal loro amore il 18 aprile 1963 è nato Massimiliano, oggi nonno e da tanti anni produttore esecutivo dei dischi della madre.