Addio a Giorgio Bennato Zito, il fratello minore dei cantautori e musicisti Edoardo ed Eugenio con cui ha condiviso il grande amore per la musica

Fonte: IPA Edoardo ed Eugenio Bennato

Giorgio Bennato, conosciuto col cognome Zito, è morto all’età di 74 anni. Un addio doloroso per il mondo della musica, passione che ha condiviso per tutta la vita con i fratelli Edoardo, cantautore e polistrumentista, ed Eugenio, anch’egli cantautore della stessa scuola napoletana che ha dato lustro a nomi come Pino Daniele e James Senese. Chitarrista e produttore, Giorgio aveva esordito proprio con i fratelli maggiori a cui è sempre stato molto legato. Un grande dolore che Eugenio Bennato ha riassunto con poche ma significative parole: “Il più saggio di noi tre”.

Giorgio Zito, il dolore dei fratelli Eugenio ed Edoardo Bennato

Aveva scelto di portare il cognome della madre Giorgio Zito, sentendo forse l’urgenza di distaccarsi dall’immagine di “fratello di”. Ma per Edoardo ed Eugenio Bennato un fratello lo era, eccome, legati tutti e tre da un sentimento profondo oltre che dalla passione per la musica, che è sempre stata un comune denominatore.

Giorgio Zito ha avuto una lunga carriera proprio come i fratelli, con i quali aveva esordito da giovanissimo nel Trio Bennato, in cui suonava banjo e percussioni. Classe 1949, era il più giovane dei tre e la sua scomparsa all’età di 74 anni ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di Edoardo ed Eugenio. Proprio quest’ultimo ha dato il triste annuncio, condividendo su Facebook qualche foto ricordo insieme al fratello e poche parole, ma certamente significative: “Addio Giorgio. Il più piccolo di noi tre. Il più saggio di noi tre”. Edoardo Bennato, al momento, si è chiuso in un doloroso silenzio.

In aggiornamento…