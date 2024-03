Fonte: IPA Anita Olivieri

Anita Olivieri è una concorrente del Grande Fratello 2023 già dal primo giorno di messa in onda del reality show, nello scorso settembre. La gieffina ha avuto un percorso molto particolare nei suoi sei mesi all’interno della casa, mostrando il suo grande carattere nelle litigate accese con Beatrice Luzzi e la sua dolcezza nei suoi rapporti con alcuni coinquilini come Rosy Chin e Giuseppe Garibaldi.

Negli ultimi giorni, inoltre, Anita Olivieri ha mostrato una nuova sfumatura di sé. Infatti la concorrente, dopo aver rifiuto la corte di diversi gieffini, ha concesso ad Alessio Falsone di avvicinarsi a lei, anche a livello sentimentale. Una situazione amorosa che, ovviamente, non ha fatto piacere all’ex fidanzato della gieffina, Edoardo Sanson, che è stato tirato in mezzo, nel corso della puntata serale del 7 marzo 2024, da Alfonso Signorini. Il ragazzo, però, ha deciso di non avere comunicazioni con Anita Olivieri, anche se gli è stata concessa questa possibilità dalla produzione del reality show.

Anita Olivieri, Edoardo Sanson si rifiuta di chiamarla

Anita Olivieri è sempre più vicina ad Alessio Falsone, ultimo arrivato nella casa di Cinecittà. Dopo un periodo di confusione tra lei e Perla Vatiero, infatti, il ragazzo ha mostrato apertamente il suo trasporto per la compagna d’avventura e, nella puntata del 7 marzo 2024, del reality show, sono stati mandati in onda dei video che li vedevano molto complici.

In un video notturno, infatti, Anita Olivieri confessava di sentirsi in colpa per Edoardo Sanson, suo ex fidanzato a cui aveva promesso di riprovare a stare insieme dopo la fine della sua esperienza nel reality show. Il ragazzo, infatti, è anche entrato nel loft di Cinecittà a San Valentino per farle una romantica sorpresa. La gieffina, però, ha svelato che il loro rapporto non andava bene perché non riceveva attenzioni da lui.

Con Alessio Falsone, invece, il rapporto è in veloce cresciuta, perché lui è il suo alter ego, vista la loro vicinanza caratteriale. Nel corso della puntata serale del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha svelato che Edoardo Sanson, ex fidanzato della ragazza, aveva la possibilità di chiamarla, avendo il numero di una linea telefonica collegata direttamente con lei. Il telefono, però, non ha mai squillato e il conduttore televisivo ha affermato che il ragazzo sta soffrendo per la situazione dell’ex fidanzata e che ha chiesto loro di non tornare più sull’argomento che lo vede protagonista. Edoardo Sanson non vuole essere, quindi, più coinvolto dal Grande Fratello.

Anita Olivieri si è detta dispiaciuta della situazione subita dal suo ex fidanzato ma ha affermato che non riesce a controllare il feeling che sta nascendo con Alessio Falsone.

Alessio Falsone, i sentimenti per Anita Oliveri

La relazione tra Anita Olivieri ed Edoardo Sanson sembra essere arrivata, ormai, al capolinea. Anita Olivieri, infatti, ha speso delle belle parole per il compagno d’avventura, Alessio Falsone e, anche lui, ha raccontato le sue emozioni, nel corso dell’ultima puntata del reality show. Il gieffino ha svelato che il rapporto con la coinquilina è per lui sempre più interessante e che gli capita di ridere senza motivo, un campanello d’allarme del fatto che qualcosa in lui si sta smuovendo.

Alessio Falsone ha fatto anche un appello ad Anita Olivieri, sulla graticola del televoto: “Vorrei che non uscissi, non mi capita spesso di stare così bene”.

Grande Fratello, gli eliminati di giovedì 7 marzo

La puntata del 7 marzo 2024 ha visto anche un’eliminazione molto importante. Una veterana ha dovuto lasciare la casa del Grande Fratello e si tratta di Grecia Colmenares, che è stata battuta al televoto da Simona Tagli, Anita Olivieri, Greta Rossetti, Letizia Petris, Massimiliano Varrese e Federico Massaro.