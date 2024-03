Beatrice Luzzi contro Anita Olivieri, nel mirino di tutti per via dell'improvvisa passione con Alessio Falsone ai danni del "fidanzato" Edoardo

Anita Olivieri è stata una grande protagonista di questa puntata del Grande Fratello e no, non certo in senso positivo. Non ci è voluto molto per attirare su di sé le feroci critiche di Beatrice Luzzi e degli altri presenti in studio, pubblico da casa incluso, tutti uniti in un unico, grande coro: l’improvvisa passione che si è accesa con Alessio Falsone ha un fastidioso retrogusto di strategia a pochi passi dalla finale, gioco del quale a fare le spese è stato il fidanzato Edoardo, con il quale sta da dieci anni e che ha anche ceduto all’invito di Alfonso Signorini.

Beatrice Luzzi smaschera la strategia di Anita Olivieri

“In casa qualcuno non vede bene la passione improvvisa tra Anita e Alessio. Beatrice li ritiene una coppia fake”. Così Alfonso Signorini inaugura il primo argomento della serata: la giovane e bionda inquilina ha ceduto alla focosa passione con il bel Falsone, scatenando non poche perplessità nel pubblico come all’interno della Casa più spiata d’Italia.

“Sono cinque mesi che dice di essere impegnata mentalmente con Edoardo, che pensa solo a lui, il padre dei suoi figli. Tempo una settimana… Arriva un nuovo personaggio che si guarda attorno e quando posa lo sguardo su di lei, improvvisamente si dimentica di tutto e tutti e lo umilia in questo modo“, ha incalzato la Luzzi. “Come può stare questo poveraccio di Edoardo?”, si è chiesta in un confessionale, ribadendo come questo colpo di fulmine improvviso sia alquanto sospetto. L’ex volto di Vivere non ha dubbi: “C’è sicuramente strategia, una che è sempre stata fredda come lei improvvisamente non si riesce a controllare”.

È da questo che ha preso le mosse una discussione piuttosto accesa in salotto come in studio, con Anita nel mirino di tutti (fatta eccezione per Simona Tagli e Fiordaliso, che l’hanno difesa). “Beatrice mi ha detto che sono fredda, mi ha fatto sentire insicura che io credessi nel mio rapporto. Non le andava bene prima, non le va bene adesso. Non ti vado bene io a prescindere da ciò che faccio“, si è difesa la Olivieri ma il discorso non regge agli occhi dei presenti.

Il dolore del fidanzato Edoardo

Ciò che ha scatenato le critiche nei confronti di Anita è stato proprio il pensiero di Edoardo, “fidanzato” con il quale sta da dieci anni e che è andato oltre per dimostrarle di esserci ancora per lei, presentandosi al Grande Fratello nel giorno di San Valentino. “La cosa che mi fa stare più male è sapere che sta soffrendo, però io ho passato 10 anni difficili, Edoardo ne è molto consapevole e ho riflettuto sul fatto che a volte il treno passa. Non posso farci niente se trovo un ragazzo… Ho fatto di tutto per portare avanti questa storia, sento davvero di aver fatto il possibile“, si è giustificata la Olivieri.

A nulla sono valse le sue parole. “Anita ha alzato la temperatura velocemente perché forse era in bilico”, ha detto Beatrice insinuando ancora una volta che sia una mossa per aggiudicarsi un posto in finale. “Una persona con il cuore supera la passione per rispetto a quella persona”, ha aggiunto trovando perfino l’appoggio dell’opinionista di questa edizione, Cesara Buonamici, con la quale raramente è stata in accordo: “Io mi sono chiesta perché tu hai voluto esternare tante cose riguardo a Edoardo – ha detto rivolgendosi alla giovane inquilina -. Nella mia testa è stato per mesi un personaggio mitico, non ero neanche sicura che esistesse. Poi tu ne hai parlato molto, forse anche troppo, non ho capito perché ti sei spinta così avanti. Nessuno te l’ha chiesto, non c’era un motivo per raccontare tanto di te e di questo misterioso ragazzo con il rischio di metterlo in difficoltà”.

La stoccata di Giampiero Mughini

Vedendole tutti contro, Alfonso Signorini ha provato a difendere Anita: “Se c’è una donna che è veramente libera dal mimo punto di vista questa donna sei tu – ha detto rivolgendosi a Beatrice Luzzi -. Perché escludere a priori che una persona veramente possa provare una tranvata? Quante volte noi abbiamo fatto soffrire la persona che veramente amavamo per cedere alla passione di un istante?”.

Non è stato dello stesso avviso Giampiero Mughini, inquilino di questa edizione per poche settimane e ormai uscito dai giochi, che non ha esitato a lanciare una bella stoccata ai danni della Olivieri. Con tono perentorio e piuttosto aspro ha criticato il fatto che abbia “triturato televisivamente” il fidanzato Edoardo. “Lo trovo orrendo. Qualsiasi cosa poteva essere posticipata”, ha concluso.