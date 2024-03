Grande Fratello, anticipazioni del 21 marzo: chi sono i finalisti

Torna il Grande Fratello: Alfonso Signorini è pronto a condurre la semifinale del reality più longevo della tv made in Italy. La finale è stata infatti anticipata di due settimane ed è dunque prevista per lunedì 25 aprile. Un’edizione criticata e tormentata, sia nella programmazione, sia negli intenti. Al fianco del conduttore ancora una volta Cesare Buonamici nel suo ruolo esordio da opinionista e Rebecca Staffelli, pronta a regalare agli spettatori qualche momento social.

In gioco c’è la finale e tanti stanno provando a indovinare chi sarà il vincitore dell’attesissima ultima puntata. Ma cosa succederà nella puntata del 21 marzo? Le anticipazioni parlano chiaro: il gioco si fa duro.

La scorsa puntata, andata in onda lunedì 18 marzo ha visto l’uscita di scena di due concorrenti. Si è trattato di Anita Olivieri e di Paolo Masella sono usciti. Entrambi sono stati eliminati dal televoto. Si trattava di due veterani di questa edizione, entrati nella Casa a settembre 2023. Inoltre, la diretta ha rivelato il terzo finalista dopo Beatrice Luzzi e Rosy Chin: si tratta (a sorpresa) di Massimiliano Varrese.

Oltre a chi è già certo della presenza in finale gli altri concorrenti ancora in gara sono Alessio, Federico, Giuseppe, Greta, Letizia, Massimiliano, Perla, Sergio e Simona. Oggi, giovedì 21 marzo va in onda la penultima puntata del programma, da circa le 21:30 su Canale 5. Il reality sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Stasera dunque si decidono i concorrenti che si giocheranno la finale del programma.

Grande Fratello, anticipazioni: comunicato contro Alessio

Durante la diretta di lunedì, c’è stato anche un momento “disciplinare”. Oggetto dell’ammonizione/comunicato ufficiale letto da Alfonso Signorini, Alessio Falsone. Sì, proprio il concorrente che faceva coppia con Anita Olivieri. Ma l’eliminazione di lei, non c’entra. Tutto a causa della tensione e poi della risposta data a Federico Massaro. Tutta “colpa” di uno spazzolino. Quello di Alessio che Federico avrebbe tolto dalla carica durante la notte. L’ex modello si è giustificato citando il precedente del suo, di spazzolini. Scomparso (al suo posto, un phon). Alessio, sotto stress, ha riposto violentemente. E Signorini ha detto: “Hai avuto una reazione eccessivamente aggressiva nei confronti di Federico”.

Alessio si è pentito (“Mi prendo le responsabilità di quello che ho fatto”). Ma troppo tardi: il provvedimento/ammonimento era già partito. Letto i diretta da Signorini: “Questa edizione si sta caratterizzando proprio per l’assenza di certi toni sopra le righe che, in tempi non sospetti, hanno infastidito parecchi di noi. Questo atteggiamento stride con questa edizione. Certi atteggianti vanno evitati. Prendilo come un avvertimento per evitare provvedimenti”. Insomma, la minaccia c’è e neppure velata. Alessio rischia l’espulsione in semifinale… Tra l’altro è anche tra i tre concorrenti in nomination stasera.